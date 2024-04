IL PNRR DOVEVA ESSERE UNA GRANDE OCCASIONE, E INVECE È LA SOLITA FIGURA DI MERDA PER L’ITALIA – L’86 PER CENTO DELLE INCHIESTE SULLE TRUFFE RELATIVE AI FONDI DEL “NEXT GENERATION EU” È NEL NOSTRO PAESE. L’ITALIA È IL PRIMO BENEFICIARIO DEI FONDI DEL RECOVERY, MA CIÒ NON BASTA A SPIEGARE IL NUMERO ALTISSIMO DI FRODI – L’OMBRA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LA MAXI FRODE SCOPERTA A VENEZIA TRA ROLEX, VILLE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE…

Estratto dell’articolo di Giuliano Foschini per “la Repubblica”

PNRR – GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN - VIGNETTA BY LE FRASI DI OSHO

Il prestanome di Matteo Messina Denaro all’ufficio tecnico del Comune di Limbiate, Lombardia. Le grandi opere da realizzare a Roma, oppure in Emilia Romagna. Le incompiute tra la Calabria e la Sicilia. I progetti per l’accoglienza dei migranti in Puglia. L’efficientamento energetico in Friuli. I lavori privati spacciati per pubblici nelle Marche, i 640mila euro di frode già contestati in Veneto.

Abbiamo appena cominciato, eppure dagli “allarmi” […] si è già passati ai fatti: Next generation Eu, il maxi piano da 750 miliardi nato per risollevare l’Europa dalla crisi pandemica, è già diventato la preda principale per truffatori, facilitatori e criminalità organizzata.

IL PIANO DI RIPRESA DEL PNRR

L’inchiesta di Venezia è infatti […] la più importante fin qui realizzata, ma certamente non sarà l’ultima. A documentarlo è proprio l’Eppo, la Procura europea che si occupa di tutti i reati ai danni dell’Unione, che nelle scorse settimane ha pubblicato un dossier con numeri inquietanti per il nostro Paese.

Al 31 dicembre 2023, infatti, la Procura aveva avviato 206 inchieste sul Pnrr: 179 di queste, l’86 per cento, sono in Italia. Un dato che, certo, va messo in fase con la circostanza che l’Italia è comunque il primo Paese a beneficiare dei fondi del Recovery (per ben 194,4 miliardi).

meloni e le modifiche al pnrr vignetta by rolli il giornalone la stampa

Ma che, a maggior ragione, non può che allarmare per il futuro. La partenza non è stata delle migliori. «E il numero delle frodi — spiega la Procura europea — non può che aumentare nel contesto dell’attuazione accelerata dei finanziamenti Next generation Eu. Tanto più che dall’anno scorso è emerso come i gruppi della criminalità organizzata siano coinvolti in questo tipo di attività fraudolente, legate ai progetti dei Piani nazionali di ripresa e resilienza».

[…] Il valore complessivo degli affari già in fase avanzata d’inchiesta supera il mezzo miliardo, ma le indagini più delicate sarebbero appena partite. A Repubblica risulta che ce ne siano almeno due particolarmente problematiche perché testimonierebbero un rapporto di contiguità tra gli enti appaltatori e le società che hanno ottenuto gli incarichi.

Che significa? Spiega una fonte che sta lavorando ad alcuni dossier: «Che, forse anche per rispettare i tempi, che nel caso del Pnrr sono strettissimi pena la perdita dei fondi, a proporre le infrastrutture da realizzare sono state alcune grandi aziende che avevano i progetti già pronti. Parliamo di opere particolarmente importanti con ripercussioni notevoli sui piani occupazionali. Qualcosa che piace molto alla politica».

il piano per le colonnine di ricarica nei centri urbani secondo il pnrr

[…] i numeri […] sono impietosi. Perché, se da un lato certificano, in qualche maniera, l’efficacia dei controlli italiani […], dall’altro documentano come il problema dell’assalto ai fondi europei riguardi l’Italia in modo preminente. È il nostro Paese, infatti, a detenere il record assoluto di fondi sotto indagine: dei dodici miliardi di euro oggetto d’inchiesta in tutta Europa, ben sei sono in Italia. Il triplo di quelli del 2022, con un record negativo principalmente per le truffe sull’Iva […]. Complessivamente, i fascicoli aperti sull’Italia sono 618 su 1.927:poco meno di uno su tre. Centotrenta riguardano indagini di criminalità organizzata, 42 invece i casi di presunta corruzione.

PNRR ITALIA - PROGETTI TOLTI raffaele fitto presenta le modifiche al pnrr 7 PNRR - I FONDI PER L ITALIA I PROGETTI TOLTI DAL PNRR il pnrr rimodulato dal governo meloni - la stampa