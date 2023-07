PNRR, PUNTO E A CAPO – DOPO I RIPETUTI RICHIAMI DI BRUXELLES, IL GOVERNO HA RISCRITTO IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA, MODIFICANDO 144 PROGETTI DEI 349 ANCORA DA CENTRARE FINO AL 2026, PER UN TOTALE DI 15,9 MILIARDI DI FONDI CHE CAMBIANO DESTINAZIONE SUI 191 TOTALI – RINVIATI I PIANI SU IDROGENO E DISSESTO IDROGEOLOGICO. UN NUOVO ECOBONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO – FITTO: “NON ABBIAMO ELIMINATO NULLA, SOLO RIORGANIZZATO” – L’UE: “ATTENDIAMO LE MODIFICHE DEFINITIVE ENTRO AGOSTO”

(ANSA) - Nella revisione del Pnrr che sarà poi sottoposta alla commissione Ue sono previste "misure che si propone di definanziare dal Pnrr e di salvaguardare attraverso la copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al Pnrr e i fondi delle politiche di coesione. Si tratta di 9 misure per un ammontare di 15,9 miliardi di euro". È quanto illustrato nella conferenza stampa al termine della cabina di regia dal ministro del Pnrr, Raffaele Fitto.

(ANSA) - Nella revisione del Pnrr "mi auguro che ci sia un periodo diverso, di confronto, utile per il Paese". È l'auspicio espresso dal ministro per le politiche europee e Pnrr Raffaele Fitto. In conferenza stampa al termine della riunione della cabina di regia, Fitto ha detto che bisogna creare un "clima di confronto utile e positivo per l'interesse del Paese perché la riuscita non è del governo ma del Paese". A suo parere dunque "c'è bisogno non di polemiche ma di responsabilità".

(ITALPRESS) - "Ci sono 900 milioni di euro in più sugli asili nidi". Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele FITTO, a seguito della riunione della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi, per l'esame preliminare della proposta di revisione complessiva del PNRR inclusiva del nuovo capitolo REPowerEu.

4 – PNRR, STOP A PROGETTI PER 16 MILIARDI: FUORI DISSESTO IDROGEOLOGICO E IDROGENO

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per www.repubblica.it

Nove misure fuori dal Pnrr, a iniziare da quelle per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. In tutto valgono 15,9 miliardi sui 191,5 totali del Piano di ripresa e resilienza. [...] Una scelta messa nero su bianco nella bozza del documento di rimodulazione del Piano che Repubblica è in grado di anticipare. È il ministro con la delega al Piano Raffaele Fitto a presentare le 144 modifiche, contenute in 152 pagine, alla riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi.

I progetti cancellati

Oltre alla metà dei fondi destinati alla lotta al dissesto idrogeologico (1,3 miliardi su 2,5) saranno eliminati anche gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6 miliardi) e quelli per la rigenerazione urbana che servivano a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,3 miliardi).

Fuori anche i progetti generali dei Piani urbani integrati (2,5 miliardi), quelli per l’utilizzo dell’idrogeno nei settori più inquinanti (1 miliardo) e quelli per la promozione di impianti innovativi, incluso l’offshore, a cui il Pnrr assegnava 675 milioni. Cancellati anche gli investimenti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni) e quelli per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (110 milioni).

Ferrovie, fuori la Roma-Pescara e due lotti della Palermo-Catania

Cambia anche il capitolo dedicato alle infrastrutture. Fuori dal Pnrr la tratta Roma-Pescara e due lotti della Palermo-Catania. Fondi ridotti per gli investimenti relativi all’estensione del sistema Ertms, per l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario. Le risorse saranno impiegate sulla tratta Napoli-Bari e sulla Palermo-Catania.

ll travaso dentro RepowerEU

PNRR - I FONDI PER L ITALIA

Le risorse che si libereranno dai progetti cancellati finiranno dentro RepowerEU, il nuovo capitolo del Pnrr dedicato all’autonomia energetica e alla transizione ecologica. In tutto 19,2 miliardi. Tre capitoli: il primo è quello riservato alle infrastrutture energetiche, affidate alle partecipate di Stato. Dentro, tra gli altri progetti, il Tyrrhenian Link di Terna, per realizzare un anello di linee elettriche ad alta tensione tra Sardegna, Sicilia e Campania.

Spazio anche al raddoppio del gasdotto lungo la dorsale Adriatica: uno stanziamento di 375 milioni per “rispondere al fabbisogno immediato in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, nell’interesse dell’Unione europea nel suo complesso”.

Vedrà la luce anche il progetto Export Fase 1, una nuova unità di compressione elettrica nell’area della centrale di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara [...]

