20 feb 2023 18:09

PNRR, TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE - BRUXELLES HA DECISO DI PRENDERSI UN MESE IN PIÙ PER EROGARE LA TERZA TRANCHE DI 19 MILIARDI AL FINE DI VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI 55 PUNTI DEL PIANO. MA È UNA SCUSA PER PRENDERE TEMPO. BRUXELLES E’ CURIOSA DI VEDERE SE LA PROROGA DI UN ANNO DELLE FAMIGERATE CONCESSIONI BALNEARI, DOPO IL VOTO FAVOREVOLE DEL SENATO, AVRÀ VIA LIBERA ANCHE ALLA CAMERA. UNA PROROGA CHE RISCHIA DI COSTARE CARA ALL’ITALIA: TIPO CHIUDERE IL RUBINETTO DELLA TERZA TRANCHE DEI 19 MILIARDI, PER ESEMPIO…