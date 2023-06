POCHE ORE DOPO L'INCONTRO TRA XI JINPING E BLINKEN, BIDEN DEFINISCE IL PRESIDENTE CINESE “UN DITTATORE” – EPPURE LA MISSIONE A PECHINO DEL SEGRETARIO DI STATO USA AVEVA PORTATO DEI FRUTTI: IL DRAGONE SI IMPEGNA A NON DARE ARMI ALLA RUSSIA, WASHINGTON A NON SOSTENERE L’INDIPENDENZA DI TAIWAN – LA DURA REPLICA DI PECHINO: “DA BIDEN GIUDIZI ASSURDI E IRRESPONSABILI” – IL “WALL STREET JOURNAL” HA SCOPERTO CHE LA CINA NEGOZIA CON CUBA LA CREAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI ADDESTRAMENTO MILITARE SULL’ISOLA, A 150 KM DALLA FLORIDA...

1 – BIDEN DEFINISCE XI UN DITTATORE DURANTE EVENTO ELETTORALE

(ANSA) – Joe Biden ha dato del dittatore a Xi Jinping durante un evento per una raccolta fondi elettorale in California, commentando la vicenda dei palloni spia cinesi abbattuti sui cieli americani poco dopo la missione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per ricucire i rapporti bilaterali.

(ANSA) - "Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho fatto abbattere quel pallone con due vagoni pieni di equipaggiamento di spionaggio - ha detto Biden - è che non sapeva che fosse lì. No, sono serio. Quello è il grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cosa è successo.

Non doveva andare dov'era. È stato portato fuori rotta attraverso l'Alaska e poi giù attraverso gli Stati Uniti e lui non lo sapeva. Quando è stato abbattuto era molto imbarazzato e ha negato che fosse anche lì. Ora siamo in una situazione in cui vuole avere di nuovo una relazione. Antony Blinken è appena andato laggiù. Ha fatto un buon lavoro e ci vorrà del tempo", ha proseguito il presidente americano aggiungendo che bisogna preoccuparsi della Cina ma non troppo perché "ha reali difficoltà economiche".

3 – BIDEN, XI ARRABBIATO PERCHÉ HO UNITO IL QUAD

(ANSA) - In un evento di fundraiser in California, Joe Biden ha rivelato che "quello per cui Xi era veramente arrabbiato era che io insistessi perché unissimo il cosiddetto Quad. Mi ha chiamato e mi ha detto di non farlo. Perché lo stava mettendo in difficoltà. Ho detto tutto quello che stavamo facendo, 'non stiamo cercando di circondarti, stiamo solo cercando di assicurarci che le linee aeree e marittime internazionali rimangano aperte'. Così ora abbiamo India, Australia, Giappone e Stati Uniti che lavorano fianco a fianco nel Mar Cinese Meridionale".

4 - CINA, 'DA BIDEN GIUDIZI ASSURDI E IRRESPONSABILI SU XI'

(ANSA) - I giudizi di Joe Biden, che in appuntamento elettorale ha aprostrofato il suo omologo Xi Jinping come un "dittatore", sono "assurdi e irresponsabili", violando la "dignità politica della Cina". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano. "La Cina esprime disappunto e forte opposizione"; ha aggiunto Mao.

5 – PECHINO TRATTA CON CUBA “UNA BASE MILITARE CINESE DAVANTI ALLE COSTE USA”

Estratto dell'articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

cina cuba - i ministri degli esteri Bruno Rodriguez e Chinese Wang Yi shake

Cina e Cuba starebbero negoziando la creazione di una nuova struttura di addestramento militare congiunto sull’isola, «che potrebbe portare allo stazionamento di truppe cinesi e ad altre operazioni di sicurezza e di intelligence a sole 100 miglia dalla costa della Florida». A scriverlo in esclusiva è ilWall Street Journal che, dopo aver raccontato due settimane fa di come Pechino e L’Avana si stessero accordando per un nuovo sito di intercettazione cinese sull’isola caraibica, ritorna ora con questa nuova puntata a fare luce sugli accordi tra i due governi.

Il quotidiano americano cita funzionari statunitensi, sia in servizio che in pensione, a conoscenza della questione. «Le discussioni per la struttura sulla costa settentrionale di Cuba sono in fase avanzata ma non ancora concluse. I funzionari statunitensi hanno dichiarato che il riferimento alla proposta di una nuova struttura di addestramento a Cuba è contenuto in un documento di intelligence classificato, che hanno descritto come convincente ma frammentario», ammette lo stesso Wsj.

cina cuba

La struttura farebbe parte del Progetto 141 dell’Esercito Popolare di Liberazione «per espandere la sua rete di basi militari e di supporto logistico a livello globale», continuano le fonti. La Cina non ha forze da combattimento stazionate in America Latina, alle porte di casa degli Usa. Mentre gli Stati Uniti hanno decine di basi militari in tutto il Pacifico, dove stazionano più di 350mila truppe a stelle e strisce.

xi jinping joe biden al g20 di bali

Lo scorso 8 giugno era stato sempre ilWsj a raccontare di un accordo segreto per un nuovo sito di intercettazione cinese a Cuba checonsentirebbe ai servizi segreti cinesi di origliare le comunicazioni elettroniche in tutto il sud-est degli Stati Uniti, dove si trovano molte basi militari, e di monitorare il traffico navale. La notizia era stata in realtà subito liquidata dalla Casa Bianca come «imprecisa». Due giorni dopo, Washington ha affermato che la Cina raccoglie segnali di intelligence da Cuba da tempo e ha potenziato le sue strutture in loco già a partire dal 2019 e che dunque non si tratta di nessun nuovo accordo.

cina cuba

Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken è appena ripartito da Pechino, dove assieme al presidente cinese Xi Jinping ha evocato la necessità di stabilizzare le relazioni tra le due superpotenze. Toni concilianti, «passi positivi». Le nuove rivelazioni sugli accordi con Cuba ora rischiano però di rovinare una prima timida ripresa del dialogo tra Washington e Pechino.

