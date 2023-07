E POI SI LAMENTANO DI MELONI E PIANTEDOSI - IL PREMIER BRITANNICO, RISHI SUNAK, HA ESCOGITATO UNA SOLUZIONE PARTICOLARE PER RISOLVERE LA CRISI DEI MIGRANTI: VUOLE STIPARLI TUTTI SU UNA CHIATTA IN MARE. LA PIATTAFORMA SI CHIAMA “BIBBY STOCKHOLM” E HA TUTTA L'ARIA DI UNA PRIGIONE - LA CHIATTA È STATA PROGETTATA PER 250 PERSONE MA IL GOVERNO BRITANNICO SOSTIENE CHE CE NE POSSONO STARE IL DOPPIO

Estratto dell’articolo di Carlo Nicolato per “Libero quotidiano”

Boris Johnson voleva deportarli in Ruanda, in attesa che ogni singola richiesta d’asilo fosse vagliata, attirandosi ire e critiche dei benpensanti, tra i quali Onu e Ue, e i voti contrari delle corti giuridiche del suo Paese; il suo successore, il moderato Sunak, non ha abbandonato il piano, ma ha escogitato in aggiunta una soluzione a tempo che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere meno drastica, ovvero metterli tutti in una sorta di centro di accoglienza galleggiante in mezzo al mare, un enorme chiatta sulla quale è stata costruito un edificio dotato di stanze, uffici, mense, cortili e altre amenità.

Insomma niente di diverso da un carcere di alta sicurezza, una sorta di Alcatraz galleggiante che ovviamente ha già provocato le reazioni della sinistra e in questo caso anche delle autorità locali. La chiatta si chiama Bibby Stockholm ed è già arrivata lo scorso 18 luglio di fronte al porto di Portland, nel sud dell’Inghilterra, dove secondo le intenzioni si fermerà 18 mesi.

A dispetto delle sue sembianze non esattamente esaltanti, d’altronde è stata costruita nel lontano 1976, la Bibby Marine Limited, ovvero la compagnia di stanza a Liverpool che l’ha costruita, la presenta come una «soluzione di lusso per progetti in tutto il mondo», dotata di ventilazione naturale, connessione wi-fi, palestra, bar, ristorante e sale giochi. Secondo il sito della compagnia prima di tornare in Inghilterra la Bibby si trovava a Genova, anche se non è chiaro che cosa ci facesse. […]

Sunak semplicemente riciclato l’imbarcazione facendola ripulire. L'arrivo della Bibby di fronte a Portland ha scatenato però anche le proteste delle autorità locali. Il Dorset Council di Portland ha detto che la decisione è stata presa dai proprietari del porto fregandosene altamente della sua opposizione. Preoccupazioni sono state espresse anche per la capienza dell’imbarcazione che inizialmente sembra essere stata progettata per 250 persone, ma poi si è fatto in modo di raddoppiare gli spazi. Il governo conta di arrivare a 500 immigrati, ma per il momento ne ospiterà 50, attesi per la prossima settimana. […]

Per il governo inglese l’Illegal Migration Bill è l’unico modo per arginare l’invasione di immigrati irregolari arrivata in questi ultimi mesi a numeri record mai toccati in precedenza, per gli oppositori si tratta di un provvedimento inumano che rischia di mettere a rischio la vita di centinaia di migliaia di immigrati, bambini compresi. In realtà il provvedimento cerca semplicemente di scoraggiare l’immigrazione clandestina stabilendo il principio che chiunque arrivi irregolarmente sul territorio britannico non ha diritto all’asilo. […]

