POLANCO, NO POLONIO - L'EX OLGETTINA: ''LA MIA VERSIONE DAVANTI AI GIUDICI SARÀ DIVERSA RISPETTO AL PROCESSO RUBY BIS. HO DECISO DI DIRE LE COSE COME STANNO, ORA SONO UNA DONNA CON FIGLI E VOGLIO LA VERITÀ. MAGARI LA MIA POSIZIONE NON È TANTO DIVERSA DA QUELLA DI IMANE FADIL''. SOLO CHE LEI È IMPUTATA, MENTRE LA MAROCCHINA ERA TESTIMONE - DAVANTI AI PM AVEVA DETTO: ''È STATO IL POLONIO A UCCIDERLE'', MA ORA IN PARTE SMENTISCE

(ANSA) - "Può darsi che la mia versione davanti ai giudici sarà diversa rispetto a quella del processo Ruby bis, ho deciso di dire le cose come stanno, adesso mi sento una donna con dei figli e voglio dire la verità". Lo ha detto ai cronisti Marjsthel Polanco, una delle giovani ospiti alle serate ad Arcore, in una pausa dell'udienza del processo Ruby ter, dove è imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza assieme a Silvio Berlusconi e ad altri 26 imputati. "Magari la mia posizione non è tanto diversa da quella di Imane Fadil", ha aggiunto.

Polanco nelle scorse settimane è stata ascoltata anche nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano sulla misteriosa morte di Imane Fadil, una delle testimoni chiave dei processi sul caso Ruby e deceduta lo scorso 1 marzo. Tra le ipotesi della morte anche un sospetto avvelenamento. Polanco, in quella occasione, di fronte agli inquirenti, saputo della morte di Fadil, avrebbe esclamato: "no, il polonio". Con i cornisti la giovane ex showgirl ha precisato di non avere "mai detto che è stato Putin e di essere stata minacciata. Sono state scritte tante bugie".

Allo stesso tempo, però, la giovane ha aggiunto che "è molto strano che ancora non si sia scoperto cosa è stato a farla morire, certo che ti viene l'ansia, mi è dispiaciuto tanto per lei, è una cosa assurda e mi sono fatta tante idee". Rispondendo alle domande dei cronisti, Polanco ha detto ancora che "magari la mia posizione non è diversa dalla sua", anche se lei è imputata mentre Fadil fu testimone chiave nell'indagine.

La stessa Polanco, tuttavia, ha fatto capire, che potrebbe, davanti ai giudici, modificare la versione sulle 'cene eleganti' resa da lei, come dalle altre olgettine, nel processo Ruby Bis. Una versione che secondo l'accusa sarebbe stata fornita dalle ragazza in cambio di denaro da parte di Berlusconi. "Può darsi che la mia versione sarà diversa, sono cresciuta, adesso mi sento una donna ho dei figli e voglio dire la verità, nel tempo possono cambiare tante cose" ha spiegato l'ex show girl ai cronisti. "Io ho cambiato vita, voglio avere una vita nuova e chiudere questa cosa" ha concluso.

