14 mar 2023 15:50

LA POLITICA ESTERA È NELLE MANI DI MATTARELLA – IL CAPO DELLO STATO VOLA IN KENYA, PAESE IN GRANDE ESPANSIONE ECONOMICA E POLITICAMENTE STABILE, CHE POTREBBE AIUTARCI A SBROGLIARE LE CRISI REGIONALI (E QUINDI, IN PROSPETTIVA, SERVIRCI ANCHE PER CONTENERE I FLUSSI MIGRATORI) – L’ITALIA È PRESENTE CON DUEMILA CONNAZIONALI, E L’ENI CONTA DI PRODURRE LÌ 20MILA TONNELLATE DI OLIO VEGETALE…