14 mar 2024 13:57

LA POLITICA DEL MAGNA MAGNA - BUFERA SU ISABEL DÍAZ AYUSO, GOVERNATRICE DI MADRID, FINITA NEL TRITACARNE PER GLI AFFARI LOSCHI DEL COMPAGNO, ALBERTO GONZÁLEZ AMADOR, UNO SPREGIUDICATO INTERMEDIATORE COMMERCIALE ACCUSATO DI AVER FRODATO IL FISCO PER OLTRE 350MILA DOLLARI ATTRAVERSO UNO SCHEMA DI FATTURE FALSE – NON DI CERTO UN PERSEGUITATO DALLE TASSE VISTO CHE IN PIENA PANDEMIA HA GUADAGNATO OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER AVER MEDIATO LA VENDITA DI MASCHERINE ANTI-COVID – IL PREMIER SANCHEZ HA CHIESTO LE DIMISSIONI DI AYUSO CHE…