GLI AMERICANI NON SANNO CHE INVENTARSI: PER NEGARE DI ESSERE DIETRO AL SABOTAGGIO DEI GASDOTTI NORD STREAM, TIRANO UN BALLO UN FANTOMATICO “GRUPPO PRO-UCRAINA”. MA CHE SIGNIFICA? DAVVERO AVREBBERO POTUTO FARLO SENZA LA "COPERTURA" DI WASHINGTON? DI CERTO C’È CHE A KIEV NON L’HANNO PRESA BENISSIMO. IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY, PODOLYAK: “ANCHE SE MI DIVERTO A COLLEZIONARE BUFFE TEORIE DEL COMPLOTTO, DEVO DIRE CHE NON ABBIAMO NULLA A CHE FARE CON L’INCIDENTE…”