29 giu 2023 09:21

POLITICA PROSCIUTTO & MELONI - NEL SUO SHOW AL SENATO, GIORGIA MELONI ESONDA: “HO VISTO IN TV IL FILOSOFO DI RIFERIMENTO DEL M5S DE RITA…”. E I 5 STELLE STREPITANO PER CORREGGERE IL LAPSUS: “E’ DE MASI!” - E LA DUCETTA INSISTE: “HA DETTO CHE È MEGLIO VIVERE SOTTO UNA DITTATURA CHE MORIRE. COSI’ SI FA STRAGE DI SECOLI DI STORIA IN CUI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA SONO STATE COSTRUITE CON IL SACRIFICIO DI CHI ERA PRONTO A SACRIFICARSI PER COSTRUIRE QUESTI VALORI, COME FALCONE E BORSELLINO” - SOLO CHE FALCONE E BORSELLINO NON VIVEVANO SOTTO DITTATURA. MENTRE I PARTIGIANI, CHE NON CITA, SI’…