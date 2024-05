8 mag 2024 12:03

POLITICA DA RICOVERO! – NEANCHE LA POLMONITE ACUTA FERMA “SCATENO” DE LUCA. IL LEADER DELLA LISTA “LIBERTA’” IN CORSA ALLE EUROPEE, RICOVERATO DAL 29 APRILE, VUOLE PARTIRE PER LA CAMPAGNA ELLETORALE APPENA SARÀ DIMESSO: “LANCIO UN APPELLO A MEDICI E INFERMIERI VOLONTARI PERCHÉ A TURNO MI SEGUANO SU UN CAMPER IN GIRO PER LA SICILIA, FINO AL COMIZIO FINALE A ROMA. CI SARÒ, ANCHE CON LE FLEBO”