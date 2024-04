LA POLITICA RIDOTTA A UNA DIRETTA INSTAGRAM – IL DUELLO TRA GIORGIA MELONI ED ELLY SCHEIN PRIMA DELLE EUROPEE POTREBBE ESSERE OSPITATO SU UNA PIATTAFORMA SOCIAL, E NON IN UN PROGRAMMA TV – UNA MOSSA PER AGGIRARE LA LEGGE SULLA PAR CONDICIO, CHE ENTRERA’ IN VIGORE A BREVE – LA DUCETTA PREFERIREBBE GIOCARE “IN CASA”, NELLO STUDIO DI “PORTA A PORTA”. MA LA SEGRETARIA MULTIGENDER NON SI FIDA DELLA “NEUTRALITA’” DI BRUNO VESPA – IL PRECEDENTE DI BERLUSCONI E PRODI NEL 2006: VIDEO

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per "la Repubblica"

Il duello tv fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein «si farà». Per «parlare di temi concreti e di Europa», è la promessa. Anche se resta ancora da stabilire quando – il più possibile a ridosso dell’election day, è il desiderio condiviso – e soprattutto dove. Se nel salotto Rai di Bruno Vespa, come vorrebbe la premier, oppure all’interno di una trasmissione (e una rete) considerata meno schierata dalla leader dell’opposizione.

Con una ipotesi suggestiva che sta già circolando, sebbene circondata dal più assoluto riserbo: alla fine la presidente di Fratelli d’Italia e la segretaria del Pd potrebbero, a sorpresa, confrontarsi in diretta sui social. Dove non esiste par condicio, né alcun vincolo esterno alle regole d’ingaggio stabilite in anticipo dalle contendenti.

Magari Instagram, media giovane e innovativo, che entrambe utilizzano spesso per “dialogare” con i follower. Una trovata che certamente farebbe il giro del mondo e costringerebbe tutte le televisioni a riprendere l’evento, dentro e fuori i confini nazionali.

Solo un’idea al momento. Che però potrebbe prendere corpo qualora non si dovesse raggiungere un accordo soddisfacente per tutti. Non è un mistero che Meloni, da presidente del Consiglio, ritenga inderogabile la scelta della Tv di Stato come teatro del confronto elettorale più atteso della stagione. E neppure che Schlein si fidi poco del Servizio pubblico «occupato manu militari », non si stanca mai di ripetere, dai fedelissimi dell’inquilina di Palazzo Chigi.

E a poco sembrano servire gli inviti ripetuti di Vespa sia nella striscia quotidiana Cinque minuti , sia a Porta a Porta. La cerchia stretta della leader dem non fa che rammentarle il famoso confronto tv fra Silvio Berlusconi e Romano Prodi nel 2006, quando l’ex direttore del Tg1 concesse la parola finale al Cavaliere, che tramortì il pubblico con una promessa mirabolante. «Quando disse che avrebbe abolito l’Ici guadagnò 5 punti», ha ricordato il Professore di recente a Piazza Pulita : «Era stato stabilito che fossi io l’ultimo a rispondere, qualcuno mi ha fregato».

In questa tenzone, una cosa è certa: la par condicio, che scatterà entro una decina di giorni, non rappresenta un ostacolo per la battaglia catodica fra dame. La nuova delibera varata dall’AgCom, ora all’esame della Vigilanza, ha infatti confermato la disciplina sui confronti televisivi già in vigore negli anni scorsi.

E dunque l’emittente prescelta potrà sì ospitare il duello Meloni-Schlein, ma a patto di «assicurare una effettiva parità di trattamento» tra tutti gli esponenti politici. […] Significa che il medesimo format (e canale) dovrà poi essere riservato a tutte le altre sfide fra il resto dei leader di partito.

