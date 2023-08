POLITICA DA SPIAGGIA – I GIORNALI INTERNAZIONALI INFILANO LA PENNA NEL FERRAGOSTO ALL’ITALIANA, E SOTTOLINEANO LE TENSIONI NELLA MAGGIORANZA, RESE PLASTICHE DALL’INCAZZATURA DI FORZA ITALIA PER LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI – “POLITICO”: “IL LITIGIO ESTIVO POTREBBE TRASFORMARSI IN UNA VERA E PROPRIA SPACCATURA IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL PROSSIMO GIUGNO” – IL “FINANCIAL TIMES” DEDICA UN ARTICOLO ALLE POSIZIONI DI TAJANI E GIORGETTI, CONTRARI AL PRELIEVO STRAORDINARIO SUGLI ISTITUTI FINANZIARI

ARTICOLO DEL FINANCIAL TIMES SU ANTONIO TAJANI CONTRARIO ALLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI

1. FT, 'TENSIONI NEL GOVERNO, TAJANI CONTRO LA SCELTA SULLE BANCHE'

(ANSA) - Il ministro degli Esteri e vice primo ministro Antonio Tajani "ha chiesto un'attenuazione della tassa sulle plusvalenze bancarie, appena una settimana dopo la presentazione della controversa imposta, in un segno di crescenti tensioni all'interno della coalizione di destra".

Lo riporta il Financial Times riferendosi alle parole di Tajani sulla tassa sulle banche decisa dal governo e rivendicata dalla premier Giorgia Meloni. Il Ft rilancia le interviste rilasciate dal ministro in cui ha dichiarato "che la tassa sulle plusvalenze non dovrebbe essere applicata agli istituti di credito più piccoli del Paese" e "solo sui redditi degli istituti di credito più grandi che sono controllati dalla Banca Centrale Europea".

LA STAMPA - INTERVISTA GIORGIA MELONI - 14 AGOSTO 2023

Dodici quelli italiani "sottoposti alla vigilanza diretta della Bce", secondo quanto riportato dal media britannico, tra i quali UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, Iccreo, Fineco, Credito Emiliano, Cassa Centrale Banca, BPER, Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio e Banca Mediolanum.

"Gli analisti hanno avvertito che le banche più piccole farebbero fatica a pagare la tassa senza incorrere in problemi di stabilità finanziaria" spiega il Financial Times, concludendo che "Tajani non è il primo membro della coalizione di governo a sollevare obiezioni all'idea", visto che "il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti aveva ripetutamente respinto la possibilità di una tassa sulle plusvalenze prima che venisse presentata".

CORRIERE DELLA SERA - INTERVISTA GIORGIA MELONI - 14 AGOSTO 2023

2. CARTOLINE DALL’ITALIA

Nicholas Vinocur per “Brussels Playbook”, la newsletter di Politico

IL DRAMMA POLITICO ESTIVO “INSAPORISCE” LE VACANZE IN SPIAGGIA ITALIANE

Qualche giorno fa, il mio famoso collega diplomatico Matt Karnitschnig ha scritto che la politica tedesca potrebbe essere "noiosa come la vernice" per i non addetti ai lavori, tanto che basta controllarla una volta all'anno.

Si potrebbe dire il contrario dell'Italia, dove persino a Ferragosto - una festività osservata così gioiosamente che perfetti sconosciuti hanno fatto gli auguri all'autore del Playbook - il dramma abbonda sotto forma di una spaccatura che minaccia il governo del primo ministro Giorgia Meloni. Asciugare la vernice? Direi piuttosto di passare gli antipasti e riempire il mio bicchiere di Prosecco.

POLITICO BRUSSELS PLAYBOOK - NEWSLETTER SULLE TENSIONI POLITICHE ESTIVE IN ITALIA

Accomodatevi: All'inizio della settimana, la Meloni ha ribadito la sua decisione di colpire le banche con una tassa del 40% sugli extraprofitti. È una mossa che Spagna, Lituania e Repubblica Ceca hanno fatto nei mesi scorsi, ma che in Italia ha provocato un piccolo terremoto in borsa.

Contropedalando: Non appena la tassa è stata ventilata, il governo ha subito “chiarito”, ovvero l’ha trasformata in una tassa dello 0,1% sul totale degli attivi delle banche. I miei colleghi Hannah Roberts e Ben Munster hanno raccontato la cena tra la Meloni e il suo partner di coalizione Matteo Salvini che ha portato alla disfatta. Ma se pensavate che fosse tutto qui, dovete rivedere il vostro italiano.

giorgia meloni in versione barbie 4

E allora? In un'intervista rilasciata a tre quotidiani, Giorgia Meloni ha detto: "Lo rifarei. È una decisione che ho preso da sola. È una questione delicata e me ne assumo la piena responsabilità".

Come riporta Ben in questo articolo disponibile per gli abbonati a POLITICO Central Banker, Competition and Industrial Policy e Financial Services Pro, due politici di alto livello vicini alla Meloni hanno accennato a ulteriori raid fiscali sul settore privato.

I settori dei servizi pubblici, della farmaceutica, della tecnologia e delle cosiddette concessioni, come le spiagge gestite da privati (gulp), si trovano tutti ad affrontare potenziali tasse inaspettate, mentre il governo Meloni si affanna a riempire le proprie casse in vista del bilancio di fine anno. "Dobbiamo continuare a partire dai giganti del web", ha dichiarato al Fatto Quotidiano Fabio Rampelli, membro fondatore di Fratelli d'Italia, il partito della Meloni.

matteo salvini post di ferragosto 2023

Non così in fretta, dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio italiano. Martedì Tajani - che ha detto di non essere stato informato sul progetto - ha proposto ulteriori modifiche per il risparmio dei piccoli creditori e ha accennato a differenze più ampie con i suoi partner di governo. Il suo partito, Forza Italia (in difficoltà) "ha una storia liberale", ha dichiarato al Corriere della Sera. "Un'economia statalista non è la nostra... Troppo Stato nell'economia non è una buona cosa".

Nubi di tempesta: Il litigio estivo potrebbe trasformarsi in una vera e propria spaccatura in vista delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo giugno. Gli alleati di destra della Meloni vogliono mostrare i muscoli con incursioni a tappeto sui profitti delle imprese. Forza Italia è scettica, anche sulla prospettiva di entrare in un'alleanza di destra al Parlamento europeo.

antonio tajani post di ferragosto 2023

Viva l'Europa: Tajani, ex commissario europeo ed ex presidente del Parlamento UE, vede i partiti di governo della Meloni in un'ampia coalizione di "conservatori, liberali e forse socialisti in posizione defilata". Preferisce il presidente francese Emmanuel Macron a Marine Le Pen? "Per la visione dell'Europa, certamente sì", ha detto Tajani.

Al contrario: Non la pensa così il suo partner di governo Matteo Salvini, che martedì è stato citato dal Corriere per dire che "non ci sono alleanze con i socialisti o con Macron". Quanto alla Meloni, sta facendo del suo meglio per tenere insieme le cose, dicendo allo stesso giornale: "Non metto veti su nessuno, ma è troppo presto per decidere".

Politica da spiaggia: E così l'estate continua, tra pizzicotti politici, sedute di acquagym e sorsi di spritz, mentre i politici si sfidano a colpi di post augurali ferragostani per sembrare i più in sintonia con l'umore del Paese.

Il Corriere ha interpretato la scelta di Salvini di indossare una camicia di lino rosa e di optare per uno sfondo marino nel suo video come un segnale di relax e armonia con la Meloni. Il primo ministro ha preso una pausa dalla sua vacanza in Puglia per fare un salto in Albania, dove si è riunito spiritualmente con le migliaia di italiani che quest'estate sono emigrati all'inverso sull'altra sponda dell'Adriatico in cerca di code ai bar più brevi e sedie a sdraio più economiche. Tajani, che è legato alla città termale di Fiuggi nel Lazio, non era così in lino-casual nella sua foto di Ferragosto.

EDI RAMA GIORGIA MELONI

Che babele: Nessuno ha riassunto la situazione meglio del mio nuovo amico Marco (scusate, niente cognomi in spiaggia), un laborioso consigliere comunale di Roma. Dopo aver ricevuto una telefonata di lavoro durante la sua corsa mattutina verso la riva del mare, ha risposto a Playbook: "Anche a Ferragosto è un casino".

GIORGIA MELONI E IL SALARIO MINIMO - VIGNETTA BY MANNELLI giorgia meloni in vacanza in una masseria in valle d'itria LA DUCE VITA - MEME BY EMILIANO CARLI

matteo salvini francesca verdini matteo salvini francesca verdini matteo salvini francesca verdini giorgia meloni gli appunti di giorgia 9 agosto 2023 4