1 giu 2023 18:46

LA POLITICA AI TEMPI DEI "BOT" - DURANTE UNA DISCUSSIONE IN SENATO, IL SENATORE DI AZIONE MARCO LOMBARDO HA LETTO UN INTERVENTO SCRITTO INTERAMENTE DA "CHATGPT" - LOMBARDO HA COMMENTATO: "UN EVENTO STORICO DI QUESTA ATTIVITÀ PARLAMENTARE. SI È TRATTATA DI UNA PROVOCAZIONE PER APRIRE UN DIBATTITO PUBBLICO SERIO IN ITALIA" - CARLO CALENDA: "HO LETTO IL TESTO. IMPECCABILE. NON MI È ANCORA CHIARO SE SIAMO DAVANTI A UN PROGRESSO O AD UN REGRESSO" - VIDEO