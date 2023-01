26 gen 2023 13:25

LA POLITICA DELLA VALLE D’AOSTA MEJO DE “HOUSE OF CARDS” – LA REGIONE PIÙ PICCOLA D’ITALIA È ANCHE LA PIÙ INGOVERNABILE: IN DIECI ANNI HA CAMBIATO OTTO PRESIDENTI – L’ULTIMO È ERIK LAVEVAZ, IN CARICA DAL 2020, DUE GIORNI FA HA DATO LE SUE DIMISSIONI PER LA MARETTA INTERNA ALLA MAGGIORANZA (IL PRESIDENTE NON È ELETTO DAI CITTADINI MA VIENE SCELTO DAI CONSIGLIERI REGIONALI) – “L’UNION VALDOTAINE”, TRA SCISSIONI E FAIDE INTERNE, È PIÙ LITIGIOSO DEL PD…