POLITICA ALLE VONGOLE, ANZI ALLE TELLINE – IL DEPUTATO DEI VERDI, ANGELO BONELLI, A “UN GIORNO DA PECORA” RACCONTA COME È STATO ACCOLTO DA TAJANI DURANTE IL GIRO DI CONSULTAZIONI PER LE RIFORME DI IERI: “PRESENTANDOMI ALLA PREMIER LE HA DETTO CHE ERO DI OSTIA E CHE POTEVAMO MANGIARE DELLE OSTRICHE. IO L’HO CORRETTO: A OSTIA NON CI SONO MA SI MANGIANO LE TELLINE, E IO LE CUCINO BENISSIMO. SALVINI ERA MOLTO CUPO..." - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

angelo bonelli sviene alla camera

Angelo Bonelli, deputato AVS, e la ‘gag’ delle telline col governo. Ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, il parlamentare ha raccontato un aneddoto sulle consultazioni per le riforme di ieri, durante le quali ha incontrato la premier Meloni e il ministro Tajani.

“Tajani, ieri, presentandomi alla premier le ha detto che ero di Ostia e che per questo potevamo mangiare insieme delle ostriche. Io però l’ho corretto: a Ostia non ci sono ostriche ma si mangiano le telline, e io le cucino benissimo”. Come le cucina? “Le telline le faccio benissimo con gli spaghetti, sono molto bravo”. Ed inviterebbe a cena Meloni e Tajani per farglieli assaggiare? “Certo, con un tocco di limone biologico”.

Durante le consultazioni di ieri ha incontrato anche Matteo Salvini. “Si, era molto cupo, non guardava in faccia nessuno - ha spiegato a Un Giorno da Pecora Bonelli - stava in maniera compulsiva sul cellulare, sembrava molto arrabbiato, forse ce l’aveva con me perché ultimamente lo attacco molto”.

