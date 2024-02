POLVERE DI CINQUESTELLE – LASCIANO IL MOVIMENTO L’EUROPARLAMENTARE FABIO MASSIMO CASTALDO E LA DEPUTATA FEDERICA ONORI: ENTRAMBI PASSERANNO AD “AZIONE”, IL PARTITO DI CALENDA, IN POLEMICA CON "L'AMBIGUITÀ" DI CONTE SULL'UCRAINA E TRUMP – CARLETTO, CHE PER ANNI HA SPERNACCHIATO I GRILLINI PER LA LORO INCOMPETENZA, SE LA RIDE: “PASSANO AD AZIONE SU UN PUNTO DIRIMENTE, LA TENUTA DI UN ASSE DI SOSTEGNO ALL'UCRAINA. OLTRE A QUESTO CI UNISCE L'EUROPEISMO. PER NOI È UN ONORE ACCOGLIERLI…”

MASSIMO CASTALDO E FEDERICA ONORI DA M5S PASSANO AD AZIONE

(ANSA) - Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare eletto col M5S e Federica Onori, deputata proveniente dallo stesso Movimento, passano ad Azione.

Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera: "Vengono in Azione e lo fanno su un punto dirimente per noi, cioè la tenuta di un asse di sostegno all'Ucraina. Oltre a questo ci unisce l'europeismo. Per noi è un onore accoglierli".

AZ: CASTALDO E ONORI LASCIANO IL M5S E VANNO CON CALENDA, 'L'AMBIGUITÀ NON CI APPARTIENE'

(Adnkronos) - Fabio Massimo Castaldo, parlamentare europeo del M5s (nonché primo deputato non iscritto a un gruppo parlamentare per la prima volta eletto vicepresidente del Parlamento europeo), e Federica Onori, deputato del M5s, abbandonano il Movimento ed entrano in Azione.

Ad annunciarlo il leader del Partito Carlo Calenda in conferenza stampa presso la Sala stampa della Camera dei Deputati. "L'ambiguità non ci appartiene", hanno affermato le due new entry, con particolare riferimento alle posizioni del Movimento rispetto all'Ucraina e all'ex presidente Usa Donald Trump.

