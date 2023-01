POLVERE DI 5 STELLE - DI MAIO SI DA’ AL KART E SPERA NELL’INCARICO DA EMISSARIO DELL’UE NEL GOLFO, DI BATTISTA GIOCA A PADEL E PREPARA IL DEBUTTO AL CONTROFESTIVAL DI FRECCERO: LA SECONDA VITA DEI FRONTMAN STORICI DEL MOVIMENTO - SOLO FICO È RIMASTO CON CONTE – MENTRE IL SENATORE PATUANELLI PUNTA ALLA PRESIDENZA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO…

Estratto dell'articolo di Lorenzo De Cicco e Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

di battista panatta

Hanno tanto tempo libero, adesso. Luigi Di Maio fa le corse in kart, vecchio pallino. Alessandro Di Battista gioca a padel e prepara il debutto a Sanremo, al “controfestival” della commissione Dupre, con Carlo Freccero e soci sulla costiera ligure, per protestare contro la video-ospitata di Zelensky alla finalissima di Rai1.

Roberto Fico si fa vedere all’ufficio che ha mantenuto alla Camera, in qualità di ex presidente, tra gli sguardi curiosi dei travet di Montecitorio, che a ogni passaggio si chiedono: «Ma dopo che ha acceso il computer, cosa fa?». La second life del tridente d’attacco del M5S che fu è un po’ una vita sospesa. Aspettando tempi migliori.

(...)

Di Battista si autodefinisce «attivista politico e reporter»: viaggia all’estero con la famiglia; scrive libri garibaldini (ultimo titolo: Ostinati e contrari ) con la casa editrice del Fatto; va spesso in tv ospite a gettone di Giovanni Floris su La7; ha un canale YouTube con oltre 100 mila iscritti e una rubrica su Tpi; ha fondato un’associazione culturale, “Schierarsi”, che forse più avanti sarà un partito. Il movimentismo gli è rimasto addosso, per andare dove non è ancora chiarissimo e il primo a viverla un po’ alla giornata è lo stesso “Dibba”.

fico di battista di maio

L’11 febbraio, per dire, sarà a Sanremo, al controfestival organizzato da Carlo Freccero e dalla commissione DuPre (Dubbio e Precauzione). In piazza, tra una canzone e l’altra, si protesterà contro il video-collegamento di Zelensky al festival vero. Titolo: “No alla propaganda di morte in tv”, con accuse assortite alla Nato. Dettaglio: contro l’intervento del presidente ucraino alla kermesse canora si è appena schierato anche Beppe Grillo, fresco di post sul tema. Del terzetto, l’unico rimasto nei 5 Stelle è Fico. Che continua a fare politica a tutto tondo, pur senza cariche istituzionali e relative indennità. Iniziative con gli attivisti in Campania, “consulenze” agli assessori del M5S al Comune di Napoli, incontri nelle scuole e manifestazioni varie. Fico è poi il capo del Comitato di garanzia del M5S.

di maio meme 5

(...)

C’è anche chi è riuscito a conservare lo scranno in Parlamento, ma comunque, nel dubbio, si guarda intorno: è il caso dell’ex ministro Stefano Patuanelli, declassato al rango di senatore semplice. Era in lizza per la vicepresidenza di Palazzo Madama, poi per la guida della Vigilanza Rai. Ma niente. E così ora punta la presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro. «Sto già facendo un po’ di campagna elettorale», ha confidato ai colleghi. Risposte semi- serie: «C’è chi si dà all’ippica...». O al kart.

stefano patuanelli stefano patuanelli in bici