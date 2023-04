POMIGLIANO S’È DESTRA! - CON LA FINE DELL’IMPERO DI LUIGINO DI MAIO A POMIGLIANO D’ARCO, PROVINCIA DI NAPOLI, FINISCE MALISSIMO IL TENTATIVO DI COALIZIONE TRA PD E M5S PER LE COMUNALI DI MAGGIO: NON PRESENTERANNO NEANCHE LE LISTE! - POMIGLIANO ERA STATO IL PRIMO LABORATORIO IN ITALIA DELL’ALLEANZA PD-5STELLE, MA L’ESPERIMENTO È MISERAMENTE FALLITO! ORA LELLO RUSSO, 83 ANNI (CANDIDATO PER LA QUINTA VOLTA) SI PREPARA A FAR VINCERE IL CENTRODESTRA IN QUELLA CHE UN TEMPO ERA CHIAMATA “LA STALINGRADO DEL SUD”. E I CANDIDATI DELL'EX MINISTRO DEGLI ESTERI CON CHI SI SCHIERERANNO? AH SAPERLO!

È scaduto a mezzogiorno il termine per presentare le liste per le Comunali del 14 e 15 maggio. Si vota in 82 Comuni divisi nelle 5 Cinque province campane. In provincia di Napoli si rinnovano 18 Municipi. A Pomigliano la debacle delle ultime ore: salta la coalizione capitanata da Pd e Cinque stelle. Dem e M5s battono in ritirata, non presenteranno le rispettive liste nella città dove due anni fa si battezzò la prima intesa giallorossa col candidato sindaco Gianluca Del Mastro, decaduto a febbraio. Largo quindi a Lello Russo, che a 83 anni si ricandida per la settima volta appoggiato da liste civiche e di centrodestra.

"Non esistono le condizioni per un progetto serio e di prospettiva - dicono il commissario del Pd regionale Antonio Misiani e il segretario dem di Napoli Giuseppe Annunziata - Il ritiro del Movimento Cinque stelle e il dissolvimento del cantiere di centrosinistra ci inducono a fare tabula rasa e ripartire da zero". Per Elena Vignati, coordinatrice provinciale dell'M5s " il tempo è stato poco e la coalizione troppo debole e poco unita". [...]

