POMPE AMARE PER LA SORA GIORGIA! - MENTRE LA DUCETTA EVITA ACCURATAMENTE IL DOSSIER BENZINA (E PARLA SOLO DEL CONTO DEI 4 SCROCCONI IN ALBANIA CHE HA PAGATO DI TASCA SUA) LA LEGA VUOLE APRIRE UN DIBATTITO IN LEGGE DI BILANCIO SULLE ACCISE - E INTANTO ANCHE PEPPINIELLO CONTE SI RISVEGLIA DAL TORPORE E AZZANNA LA DUCETTA: "I CITTADINI SONO ALLO STREMO PER IL SALASSO. CHIEDIAMO ALLA 'CARA GIORGIA' DI NON..."

Estratto dell'articolo di Luca Monticelli per “La Stampa”

starsky e hutcheese meme di carli su meloni salvini e accise

Dopo la cena pagata in Albania per rimediare alla fuga dei turisti italiani, c'è un altro scontrino più salato da saldare. Giuseppe Conte, in un lungo post sui social, ha parlato proprio di conti che non tornano rivolgendosi direttamente alla premier Giorgia Meloni: «I cittadini sono allo stremo per il salasso che gli viene imposto dal caro benzina.

Non parliamo certo di una cena a scappar via, ma di circa 2 miliardi di extragettito accantonati dal tuo governo tra i giorni più frenetici di partenza e rientro dalle vacanze». Il leader del Movimento 5 stelle chiede alla «cara Giorgia» - la chiama proprio così - «di non rimanere concentrata sul pagamento degli 80 euro al ristoratore albanese, un gesto buono per pavoneggiarti sulle copertine dei rotocalchi, ma di nessuna utilità per dare ossigeno ai conti degli italiani. Pensa - accusa Conte - a questo indegno bottino prelevato dai portafogli degli italiani, alle promesse strillate in campagna elettorale a proposito delle accise sul carburante».

il video del 2019 di giorgia meloni sulle accise 2

La linea inflessibile del governo sulle accise però comincia a mostrare le prime crepe. La premier Meloni nel suo ritiro blindato in Puglia evita l'argomento, viste le ricadute elettorali e di consenso di un tema popolare come il costo della benzina, ma il fedelissimo Adolfo Urso, finora intransigente, ammette in un'intervista ad Avvenire che l'esecutivo potrebbe valutare misure per le famiglie con redditi bassi se i prezzi resteranno alti nel 2024.

La Lega, che non ha gradito il modo in cui il ministro delle Imprese Urso ha gestito il dossier - a cominciare dalla legge sulla cartellonistica dei distributori - vuole aprire un dibattito in legge di bilancio. L'idea di Matteo Salvini è usare l'extragettito Iva per limare le accise più vecchie. L'altro tema sul tavolo, su cui Palazzo Chigi ha avviato un approfondimento, riguarda un eventuale "bonus benzina", una sorta di compensazione per le famiglie a basso reddito che soffrono di più i rincari.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Forza Italia, intanto, dopo le polemiche sulla tassa sulle banche che Antonio Tajani ha promesso di cambiare, apre un nuovo fronte. Il capogruppo alla Camera Paolo Barelli spinge per «l'applicazione della Flat tax per il lavoro autonomo e per incentivi alle aziende».

il video del 2019 di giorgia meloni sulle accise 5 ANTONIO TAJANI E GIORGIA MELONI COME MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI giorgia meloni antonio tajani MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

