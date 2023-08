IL PONTE È SULLO STRETTO MA SALVINI È DI MANICA LARGA – NEL DECRETO OMNIBUS AL TAVOLO DEL CDM DI OGGI SPUNTA UNA DEROGA PER PIETRO CIUCCI, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ “STRETTO DI MESSINA”: POTREBBE CUMULARE LA PENSIONE CON IL COMPENSO PER IL NUOVO INCARICO, E SUPERARE COSÌ IL TETTO DEI 240MILA EURO. LA POLEMICA SI AGGIUNGE A QUELLA SULLA CANCELLAZIONE DEL TETTO AI 240MILA EURO LORDI PER LO STIPENDIO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ. I MELONIANI MUGUGNANO: PERCHÉ FARE UNA NORMA AD HOC?

pietro ciucci

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per “la Repubblica”

Doveva essere il Consiglio dei ministri dei saluti e dei sorrisi, prima della pausa estiva.

Due decreti omnibus e un disegno di legge per istituire l’onorificenza di maestro dell’arte della cucina italiana, un tocco di nazionalismo culinario irrinunciabile per il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

E invece, alle cinque del pomeriggio, quando Giorgia Meloni riunirà i suoi ministri, la temperatura a Palazzo Chigi sarà bollente. […] Il convitato di pietra si chiama Ponte sullo Stretto.

In casa Fratelli d’Italia hanno le idee ben chiare già da ieri: l’articolo 15 del decreto Asset e investimenti, che contiene alcune disposizioni sul Ponte, altro non è che l’ennesima bandierina voluta da Matteo Salvini.

IL PONTE SULLO STRETTO NECESSARIO - VIGNETTA BY GIANNELLI

Alzata a favore di Pietro Ciucci, l’amministratore delegato della società “Stretto di Messina” che proprio il leader della Lega ha scelto come volto del “suo” Ponte. E che, come denuncia il portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, potrebbe beneficiare di una deroga pesante: cumulare la pensione con il compenso per il nuovo incarico, superando il tetto dei 240mila euro lordi che una legge del 2013 ha fissato come limite invalicabile.

«Salvini, come sempre, è di manica larga», spiffera uno dei fedelissimi della premier. Che, nelle ultime ore, avrebbe condiviso la contrarietà dei suoi.

[…] La norma “salva pensionati” non è la sola ad aver fatto storcere il naso ai parlamentari di FdI. I dubbi hanno a che fare anche con il comma che cancella il tetto di 240mila euro lordi per lo stipendio annuo dei manager pubblici che saranno assunti dalla Società. Contattato dall’ Ansa , Ciucci ha sottolineato come la norma non riguardi lui e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, bensì «l’assunzione da parte della Società di dipendenti, ovvero ingegneri ed esperti con le massime competenze».

giuseppe recchi saluta matteo salvini

Parole che però non sono bastate a fugare i dubbi dei meloniani. Perché - è l’interrogativo che è rimbalzato sulle chat ieri sera - bisogna fare una norma ad hoc per i manager del Ponte? Non si rischia così di aprire il varco ad altre deroghe? E quanto costeranno queste assunzioni “extra- large” alle casse dello Stato? […]

matteo salvini con il plastico del ponte sullo stretto di messina pietro ciucci APPALTARE DELLA PATRIA - MEME BY EMILIANO CARLI matteo salvini con il plastico del ponte sullo stretto di messina