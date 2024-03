PONTI D'ORO AL MINISTRO INGOMBRANTE - GIORGIA MELONI, PER TOGLIERSI DALLE SCATOLE PIANTEDOSI, PENSA DI CANDIDARLO A GOVERNATORE DELLA CAMPANIA - L'IDEA DI LANCIARE IL MINISTRO IRPINO, AL QUALE HA SFILATO I DOSSIER MIGRANTI E SICUREZZA, PERMETTEREBBE ALLA DUCETTA DI PRENDERE DUE PICCIONI CON UNA FAVA: LIBERA LA CASELLA DEL VIMINALE E CONTRAPPONE UN PESO MASSIMO A DE LUCA (CHE LE HA DATO DELLA "STRONZA”)

Un nome "pesante" spunta fra possibili candidati alla presidenza della Regione per il centrodestra. La premier Giorgia Meloni si sta- rebbe facendo sponsor del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un'indicazione che sarebbe difficile da rifiutare per gli alleati del centrodestra: sarebbe complicato motivare il "no" a un prefetto, ministro quotato nel governo di centrodestra.

Oltretutto, la candidatura di Piantedosi offrirebbe un'altra suggestione: il ministro è originario di Avellino e quindi potrebbe essere lanciato come un'alternativa al "salernocentrismo" di De Luca e al "napolicentrismo".

L'idea di lanciare Piantedosi sarebbe venuta da poco tempo alla Meloni. La premier è stata più volte attaccata direttamente da De Luca, sia con dichiarazioni ufficiali che con il famoso fuorionda durante il quale le ha dato della "str... a". Davanti a questa offensiva, la Meloni si sarebbe convinta di doversi occupare personalmente della gara elettorale in Campania.

(...) E non ci sono solo indiscrezioni, ma anche endorsement in piena regola: basti pensare alle dichiarazioni pubbliche del viceministro Edmondo Cirielli del parlamentare Sergio Rastrelli, entrambi di Fdi, a favore del ministro della Cultura Genny Sangiuliano. Ma anche lo stesso Cirielli viene considerato come una possibile scelta: il viceministro sarebbe a caccia di rivincite e sognerebbe un "derby" tutto salernitano con De Luca. Gira anche il nome del rettore dell'università "Vanvitelli" Gianfranco Nicoletti, in quota Lega. Ma l'ipotesi di Piantedosi viene accreditata di un peso specifico maggiore, anche per l'investitura diretta della Meloni.

