Estratto dell’articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

antonio tajani ppe

L'appuntamento, per Antonio Tajani, ha quasi il sapore dell'investitura ufficiale. Perché quello andato in scena a Bruxelles a ridosso dell'inizio dei lavori del Consiglio europeo è il primo vertice del Ppe dalla morte di Berlusconi. E per il vicepremier azzurro, che dei Popolari Ue è numero due, rappresenta anche l'esordio da reggente de facto di Forza Italia, che della famiglia del Ppe incarna la «costola» italiana.

MANFRED WEBER INCONTRA GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI - 11 NOVEMBRE 2022

E chissà che non sia anche per […] la centralità assicurata al governo italiano nella scelta della futura leadership europea anche grazie al ruolo di FI all'esecutivo, rivendica Tajani che il vicepremier, nella foto di rito del vertice, compare proprio al centro, dietro al terzetto di guida dei Popolari: il presidente Manfred Weber e le numero uno di Commissione e Parlamento Ue, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola. Quest'ultima amica personale di Tajani, […].

E se l'incontro tra i leader moderati serve (anche) per fare il punto in vista delle prossime Europee […], per il titolare della Farnesina è l'occasione per tornare sulla questione del rialzo dei tassi annunciato dalla Banca centrale europea. Scelta criticata due giorni fa dalla premier Meloni, perché rischia di strozzare la crescita.

antonio tajani petteri orpo

«Abbiamo grande rispetto dell'indipendenza della Bce», sottolinea Tajani, «ma è anche lecito fare osservazioni. Io ho criticato, e non da oggi, alcune scelte fatte sulla lotta all'inflazione. Noi, comunque precisa dopo le polemiche di Francoforte crediamo nella Bce e nella Commissione europea». Insomma «siamo europeisti, ma abbiamo anche il diritto di partecipare al dibattito».

Al vertice, però, non è di tassi che si discute. […] A tenere banco, piuttosto, è il nodo migranti, con il progetto di accordo tra Ue e Tunisia che il Ppe anche su pressing di Roma ha fortemente sostenuto: «E questo commenta Tajani per l'Italia è di straordinaria importanza». Un appoggio alla linea di palazzo Chigi in questo senso è arrivata anche dal neo rieletto premier greco Mitsotakis […].

antonio tajani ppe

Sullo sfondo (ma non troppo) resta la partita delle Europee dell'anno prossimo. E se sondaggi alla mano i Popolari sono fiduciosi di rivelarsi «l'ago della bilancia» anche per i prossimi cinque anni, solo dopo il voto si saprà se il progetto di Weber e Tajani (che ieri ha visto anche l'inviato Ue nel Golfo, Luigi Di Maio) di una maggioranza Ue simile a quella italiana, ossia con conservatori e liberali, potrà vedere la luce.

Oppure se si dovrà replicare con una nuova alleanza "Ursula", che includa dunque anche i socialisti. Molto dipenderà pure dal risultato e dalle scelte del gruppo centrista di Renew. Che al pari del Ppe, ha tenuto ieri il proprio summit nella capitale belga. […]

