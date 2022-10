"LA PARA-GURU DELLA GAUCHE AL RAGU’ E’ IL NUOVO VOLTO DELLA SINISTRA DI LOBBY E DI POTERE" – IL RITRATTO AL VELENO DI ELLY SCHLEIN BY “IL GIORNALE”: "È CITTADINA AMERICANA, SVIZZERA E ITALIANA, FIGLIA DI LUMINARI, BISESSUALE, AMAZZONE LGBTQ, GIOVINEZZA TRASCORSA NELLA CONFORT ZONE FRA LA ZTL E IL DDL ZAN, FAMIGLIA DELL'ESTABLISHMENT ED EBREA ASCHENAZITA MA RIGOROSAMENTE ANTI ISRAELE. OUTFIT DA CENTRO SOCIALE SENZA MAI AVERCI MESSO PIEDE. BRAVA L'AGENZIA DI COMUNICAZIONE POLITICA AMERICANA CHE L'HA PRESA SOTTO LA SUA ALA: LA SOCIAL CHANGES, FAMOSA PER AVER CURATO LE CAMPAGNE DIGITALI DI BARACK OBAMA"