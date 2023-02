28 feb 2023 17:30

I PORTAVOCE, CON IL GOVERNO MELONI, DIVENTANO "PORTACROCE" - ANCHE GIOVANNI SALLUSTI, IN FORZA AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO GIUSEPPE VALDITARA, SI DIMETTE DALL'INCARICO - UFFICIALMENTE LASCIA PER MOTIVI "PERSONALI E FAMIGLIARI": IL SUO CASO È SOLO L'ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE DI PROFESSIONISTI CHE HANNO MOLLATO IL LORO RUOLO PER DISSIDI O INCOMPRENSIONI - I CASI URSO, CASELLATI E SANGIULIANO