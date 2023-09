7 set 2023 17:36

IL PORTAVOCE DI IGNAZIO LA RUSSA SCRIVE A DAGOSPIA: “IL PRESIDENTE DEL SENATO NON HA MAI AVUTO CON GIORGIA MELONI, NÉ CON ALTRI, COLLOQUI RELATIVI ALLA SOGLIA DI SBARRAMENTO PER LE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE. NON SI CAPISCE DA DOVE NASCA QUESTA FAKE NEWS. OLTRETUTTO, È SBALLATO ANCHE IL RIFERIMENTO AI VOTI OTTENUTI DA LA RUSSA NELLA SUA ELEZIONE A PRESIDENTE DEL SENATO. RENZI DISPONEVA AL PIÙ DI 4 O 5 VOTI, CHE SAREBBERO STATI NON SOLO ININFLUENTI MA COMUNQUE MENO DI UN TERZO DI QUELLI CHE ARRIVARONO DALL'OPPOSIZIONE (PD? 5STELLE?)…”