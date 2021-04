10 apr 2021 09:00

LE PORTE DEL TRIBUNALE SONO SEMPRE “OPEN” - LUCA LOTTI, ALBERTO BIANCHI, ALFONSO TOTO E L’IMPRENDITORE PATRIZIO DONNINI, SONO INDAGATI PER CORRUZIONE NELL’INCHIESTA SULLA FONDAZIONE OPEN DELLA PROCURA DI FIRENZE: ALL’EX MINISTRO DELLO SPORT SAREBBE CONTESTATA UNA MANOVRA A SOSTEGNO DEL GRUPPO TOTO, TRA I FINANZIATORI DELLA FONDAZIONE OPEN CHE A SUA VOLTA METTEVA I SOLDI PER GLI EVENTI ALLA LEOPOLDA PER RENZI…