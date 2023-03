4 mar 2023 18:36

LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE! – ELLY SCHLEIN ABBRACCIA GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A FIRENZE E SI PREPARA A PORTARGLI VIA GLI ELETTORI. LA NEO-SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD HA PARTECIPATO INSIEME A PEPPINIELLO APPULO AL CORTEO ANTIFASCISTA DI FIRENZE INDETTO DOPO IL PESTAGGIO DEGLI STUDENTI SINISTRELLI DAVANTI AL LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO – SCHLEIN: “NON E' MAI STATO IN DISCUSSIONE IL NOSTRO PIENO SUPPORTO AL POPOLO UCRAINO MA LA SINISTRA DEVE CONTINUARE A PERSEGUIRE UN MONDO DI PACE” (SIAMO TORNATI AL "MA ANCHE"?)