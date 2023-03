2 mar 2023 11:17

I PORTI ITALIANI NON SONO APERTI, SO' APERTISSIMI! – NEL 2022 GLI SBARCHI DI MIGRANTI SONO AUMENTATI DEL 55,8%,TOCCANDO QUOTA 105 MILA ARRIVI. AD APPRODARE SULLE COSTE ITALIANE SONO PRINCIPALMENTE DONNE E UOMINI DI ORIGINE TUNISINA O EGIZIANA – IN ITALIA CI SONO 6 MILIONI DI STRANIERI MA IL 30% DELLE FAMIGLIE COMPOSTE DA PERSONE EXTRACOMUNITARIE VIVE IN POVERTÀ ASSOLUTA NONOSTANTE LA MAGGIOR PARTE DI LORO ABBIA UN LAVORO...