GIOVANBATTISTA FAZZOLARI IN VERSIONE 007

Lettera 1

Dagovski,

(Fazzolari ci dira’ che) Biden e’ andato a Kiev per annunciare l’arrivo della Meloni ?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il consigliere della Sicurezza nazionale Usa, Sullivan: "La visita di Biden a Kiev è storica". Tanto storica quanto inutile, se non dannosa: domani i russi, incazzatissimii, bombarderanno ancora di più!

Spartaco

Lettera 3

Ciao DAGO. c'è la guerra e al BAFTA vince...un film di guerra.! Mi stupisco non abbiamo presentato una canzone sulla guerra a Sanremo. Avrebbe vinto di di sicuro!... Eccche caso!... Come dice Greggio!. Saluti. Ale

Lettera 4

Caro Dago, la Casa Bianca esorta l'Ucraina a non ritardare la controffensiva. E quindi Zelensky dovrebbe rinunciare alla Notte degli Oscar del 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles per il teatro di guerra di Bakhmut?

Ugo Pinzani

Lettera 5

Caro Dago, Chiiara Ferragni s'è rimessa la fede al dito. Segno che sta per rimettersi Fedez sotto i piedi?

Greg

Lettera 6

Dago colendissimo,

il re è nudo. Il re è Fedez. Fedez il cantore delle trasgressioni di ogni tipo, Fedez l’artista che sta dalla parte giusta della storia, Fedez rappresentante del mainstream. È bastato che una giornalista formulasse la domanda: “Non sarà mica gay”? E subito il nostro ragazzotto ha sbroccato alla grande. Confermando che il marketing in pubblico è una cosa, la propria vita privata (quella vera) un’altra. A casa Ferragnez, l’accusa di essere gay è un’infamia!

Saluti da Stregatto

Lettera 7

Caro Dago, Zelensky: "La visita di Biden ci porta più vicini alla vittoria". O all'Afghanistan... Coi russi al posto dei talebani se negli Stati Uniti la guerra dovesse diventare assai impopolare in vista delle elezioni 2024.

Martino Capicchioni

Lettera 8

Caro DAGO. So benissimo che il problema MIGRANTI... Non è più di moda ma se ben ricordo... Il Presidente MELONI.. Affermava che il problema si sarebbe risolto col... BLOCCO NAVALE!. orbene ora il blocco navale lo fa con la paperella nella sua vasca da bagno...???? Ciao Alex

Lettera 9

Caro Dago, vaccino Covid, Fondazione Gimbe: "Crollo della somministrazione della quarta e quinta dose". Tutti presi a contare i giorni della guerra in Ucraina e questi stanno ancora a contare le dosi dei vaccini?

Gildo Cervani

Lettera 10

L' Onorevole Montaruli si dichiara, nonostante tutto, innocente.

Ha ragione! È stata indotta dalle circostanze a fare delle spese"accessorie" perché non riusciva a spendere, per motivi connessi al suo incarico di Consigliere regionale, i 3.500 euro mensili di rimborso spese. Per contribuire a questa vergogna, la Regione Piemonte mi trattiene 100 euro mensili dalla pensione, come addizzionale regionale sull' Irpef. Avete capito perché le persone non vanno più a votare?

Enrico

Lettera 11

Esimio Dago,

Fedez: "Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Sarebbe più interessante sapere se Fedez ha i testicoli attaccati alla testa...

Bobo

Lettera 12

Oggi, secondo le buone anime del femminismo militante che urla scandalizzato e accusa di oltraggio alle donne un famoso golfista che ha passato un assorbente ( non usato) ad un rivale sconfitto,questo film delizioso che profana la scatola dei Tampax e deride una signora di sesso femminile dovrebbe essere messo all'indice,il regista mandato al confino in Siberia e gli attori condannati a tre di anni di conferenze rieducative tenute dalla Schlein? Dobbiamo considerare i Tampax come oggetti sacri degni di venerazione?

Che differenza c'e' fra queste beghine e chi accusava di stregoneria una vecchietta che parlava col suo gatto?

Chiedo per una Strega

Giovanna Maldasia

Lettera 13

Caro Dago,

In un mitico vecchio film ( " A Ovest di Paperino") uno dei protagonisti ,per fare uno scherzo ad un'anziana,da una cabina telefonica finge di spacciare droga facendo lo spelling della parola "Tampax", leggendo ad alta voce "T come THC,A come anfetamina,M come Morfina ....ecc".

Lettera 14

Caro Dago,

in merito alla richiesta di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della giustizia, la vicepresidente dell'ANM Alessandra Maddalena ha dichiarato: "Vogliono delegittimare le toghe. Nessuno ha mai seguito scopi politici". Se è una barzelletta, non fa ridere...

Gualtiero Bianco

Lettera 15

Caro Dago, siamo proprio sicuri che Carlo il 6 maggio prossimo nell'annunciato trionfo di musica e di colori, con accanto la Camilla, prenderà all'incoronazione il nome di Carlo III e non quello di Tampax I ? Cincinnato 1945

Lettera 16

Caro Dago,

Anche Messina Denaro, Cospito e altri condannati al carcere duro, devono aspettare 9 mesi per un'ecografia come i malati non condannati?

Signoramia

Lettera 17

Caro Dago, Biden: "Putin pensava di avere la meglio su di noi, sbagliava". Gli Usa e i leader degli altri Paesi occidentali pensavano di mettere ko la Russia con le sanzioni: sbagliavano pure loro!

Mark Kogan

Lettera 18

Caro Dago, Zelensky: "La visita di Biden aiuterà vittoria". Della Russia?

G.S.

Lettera 19

A proposito dell'articolo su Matteo Messina Denaro, che discute di politica internazionale. Sfottono Messina Denaro per posizioni costantemente difese in TV da fior di opinionisti, politici, giornalisti, umoristi ??

Lettera 20

Caro Dago, mi chiedo perché nessun giornale abbia notato che molti dei vip che sostengono pubblicamente Stefano Bonaccini come Segretario del PD sono “a libro paga” della Regione da lui guidata.

Ecco qualche esempio: il comico Paolo Cevoli da almeno due anni viene pagato dall’Azienda di promozione turistica dell’Emilia - Romagna per girare delle miniserie su YouTube che parlano di ospitalità e di eccellenze enogastonomiche (cercare su YouTube “Paolo Cevoli Romagnoli Dop”).

Lo chef Massimo Bottura è “art director” di un festival di cucina dal titolo “Al Meni” che si tiene a Rimini ogni anno ed è in buona parte pagato dalla Regione. Simona Ventura usufruisce di un contributo della Regione per organizzare ogni estate la sua “Terrazza Dolce Vita” al Grand Hotel di felliniana memoria. Dal 2021 l'attore Stefano Accorsi dal 2021 è ambasciatore delle città d’arte dell’Emilia - Romagna.

Evviva i conflitti di interesse!

Marco da Bologna

