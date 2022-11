POSTA! - ABOUBAKAR SOUMAHORO SI È AUTOSOSPESO DAL GRUPPO VERDI-SINISTRA ITALIANA. SAREBBE STATO MEGLIO SE SI FOSSE AUTOSOSPESO DAL GRUPPO MOGLIE-SUOCERA - CARO DAGO, UCRAINA, STOLTENBERG: "DIVENTERÀ MEMBRO DELLA NATO". SEMPRE CHE RESTI QUALCOSA. SE PER ENTRARE NELL’ALLEANZA ATLANTICA IL PREZZO È LA DISTRUZIONE DELL'INTERO PAESE, PER INFLIGGERE QUALCHE DANNO ALLA RUSSIA, ALLORA È MOLTO MEGLIO NON ENTRARCI!

aboubakar soumahoro a piazzapulita 1

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Esimio Dago,

Aboubakar Soumahoro si è autosospeso dal gruppo Verdi-Sinistra Italiana. Sarebbe stato meglio se si fosse autosospeso dal gruppo moglie-suocera...

Bobo

Lettera 2

Caro Dago

Soumahoro ormai è l'eroe di tutte le suocere, italiane e africane.

Signoramia

Lettera 3

VOLODYMYR ZELENSKY

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Non ci faremo piegare dalla strategia russa". Si faranno congelare?

J.N.

Lettera 4

Caro Dago per ITA abbiamo fatto scappare MSC, incluso pizzino giudiziario, annullando l'idea della sinergia col merci marittimo. A suo tempo finì male l'alleanza con KLM finita con Air France. Voi vedere che tra un po' avremmo la "grande" pensata di una alleanza AF-KLM col polo marittimo di Marsiglia?

Amandolfo

GIORGIA MELONI

Lettera 5

Caro Dago,

Se fossi una pescivendola chiederei alla giornalista superchic che ha voluto insultare la Meloni attribuendole appunto quel ruolo cosa intendeva esattamente sottolineare.....forse che una pescivendola necessariamente e' volgare ,o analfabeta,o sguaiata e non veste Armani?

Chiedo per una commerciante di pesci.

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago,

QUIRINO CONTI

Quirino Conti è unico nella capacità di dire in poche parole il senso triste e sconfortante di certi repentini cambiamenti nel mondo della moda.

Speriamo che la mannaia caduta sull’estro di Galliano, sempre rimpianto, risparmi Alessandro Michele perché, in questa mediocrità generalizzata, il senso artistico di chi l’ha davvero è tra le poche cose che sanno allargarci il mondo. Vorrei che Quirino Conti avesse più spesso voglia di scrivere cose.

Francesca

Lettera 7

Precly, Tu che tutto sai, è vero che tra i componenti del picchetto d’onore della Polizia di Stato ai funerali di Maroni c’era anche il poliziotto cui morse il polpaccio (e fu denunciato)?

Giuseppe Tubi

jens stoltenberg

Lettera 8

Caro Dago, Nato, Stoltenberg: "Da Putin attacchi brutali perchè sta fallendo". Come no. La Nato, invece, sta centrando l'obiettivo: grazie alle sanzioni alla Russia gli ucraini stanno meravigliosamente bene.

Corda

Lettera 9

Caro Dago, siamo curiosi di vedere se Macron indagato metterà in pratica i consigli che la sinistra italiana dava a Berlusconi quando, da premier, era nelle sue stesse condizioni: dimettersi per difendersi meglio.

Lino

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ

Lettera 10

Caro Dago, Price cap al gas, la Francia: "L'Ue deve fare nuove proposte". La sinistra sta scoprendo che il nemico dell'Ue non è il premier ungherese Victor Orbán, ma il "compagno" cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per dirla come Letta "Il primo a festeggiare sarà Putin".

Vic Laffer

Lettera 11

Dago,

Che i bulli vadano umiliati forse e' eccessivo, che vadano rimessi in riga e' certo. Assieme ai genitori che non seguono i figli, non vedendo o addirittura prendendo le parti di figli viziati e inetti. La mela non cade mai distante dall'albero.

MP

viktor orban ai funerali di gorbaciov

Lettera 12

Caro Dago, ma i francesi dove li vanno a prendere i loro meravigliosi "presidenti"?

Mitterand con amanti di 50 anni più giovani, Sarkozy ha bombardato la Libia per nascondere i suoi intrecci con Gheddafi, ora Macron (quello che vorrebbe impartire lezioni di etica) indagato per finanziamento illecito!

FB

Lettera 13

Caro Dago

tra poco Soumahoro scoprirà di essere sposato: “Ah, ecco chi era quella signora elegante che girava per casa..”

aboubakar soumahoro a piazzapulita 1

Saluti, Usbergo

Lettera 14

Suggerisco alla Rai di far frequentare ai propri commentatori sportivi (specie quelli “tecnici” = ex atleti dello sport che “commentano”) un corso di grammatica italiana, con particolare attenzione agli avverbi, sì che riescano a usare in modo corretto “quando”, “dove”, et cetera.

Provate ad ascoltarli…

Giuseppe Tubi

Lettera 15

ANGELO BONELLI ABOUBAKAR SOUMAHORO MEME BY EDOARDO BARALDI

Caro Dago, nello scarno e lacunoso curriculum di Aboubakar Soumahoro si legge che nel 2009 ha conseguito la laurea triennale in sociologia presso l'Università Federico II di Napoli e nel 2010 (praticamente circa un anno dopo) la laurea magistrale, che è biennale, sempre in sociologia presso l'Università degli studi di Torino. La domanda che nessuno ha fatto al dott. Soumahoro è questa: chi gli ha pagato gli studi e dove ha trovato il tempo per studiare?

Il Gatto Giacomino

Lettera 16

Caro Dago, Zelensky: "Pronto a valutare liberazione non militare Crimea". Si è collegato con troppi festival del cinema, ha bisogno di un buon medico che lo riporti nella realtà...

Ulisse Greco

Lettera 17

Caro Dago,

aboubakar soumahoro a piazzapulita 9

sul "caso" dei parenti di Soumahoro ieri su La7 è andata in onda una commedia divertente. A parte il "diritto alla moda" mentre i dipendenti della moglie non venivano pagati, sul come la stessa abbia potuto accedere ad un mutuo per la casa (270 mila e.) "oggi è disoccupata ma ha fatto un percorso professionale"!, poi si lasciano i dipendenti alla fame perché l'amministrazione pubblica non paga ma ciò non impedisce di acquistare borse e beni di lusso, senza imbarazzo per il citato diritto alla moda. Il massimo si è raggiunto con la rivendicazione del "radicalismo posturale"(?!).

Il conte Mascietti è andato KO.

Saluti

Ric

OCEAN VIKINGS - MEME BY CARLI

Lettera 18

Caro Dago, migranti, Francia: "Se l'Italia non accoglie le navi niente ricollocamenti". Ormai c'è un precedente: se l'Italia non riesce ad accogliere tutte le navi per eccessivo affollamento, il porto sicuro più vicino diventa uno di quelli francesi, come dimostrato dalla vicenda Ocean Viking. Lo dicono le regole del diritto internazionale a cui non osiamo pensare i cugini francesi vogliano sottrarsi!

F.G.

Lettera 19

Caro Dago

ABOUBAKAR SOUMAHORO ANGELO BONELLI

è impressionante la superficialità con cui Avs (Alleanza verdi e sinistra), nelle persone di due navigati politici come Bonelli e Fratoianni, hanno candidato e fatto eleggere Aboubakar Soumahoro, di cui non sapevano praticamente nulla, alla camera dei deputati basandosi essenzialmente su quanto era stato mostrato da alcuni media che vanno per la maggiore negli ambienti di sinistra senza fare alcun approfondimento sulle qualità della persona anche se avevano ricevuto avvisi di muoversi con cautela sulla questione.

VIGNETTA ELLEKAPPA - SALVINI MELONI E IL CASO OCEAN VIKING

Mi sembra che Aboubakar Soumahoro sia un abile furbastro mentre i due rappresentanti di Avs hanno dato l’impressione di muoversi con grande ingenuità e non hanno fatto nessun mea culpa per l’errore commesso.

Se i due avessero vinto le elezioni ed utilizzassero altrettanta superficialità nella guida del paese come quella dimostrata nel caso del sindacalista di colore, avrebbero distrutto l'Italia in men che non si dica.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 20

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "Diventerà membro della Nato". Sempre che resti qualcosa. Se per entrare nella Nato il prezzo è la distruzione dell'intero Paese, per infliggere qualche danno alla Russia, allora è molto meglio non entrarci!

aboubakar soumahoro a piazzapulita 8

Sandro Celi

Lettera 21

Caro Dago, secondo i soliti sondaggi riportati dai soliti giornali, per il 56% degli inglesi la Brexit è stata un errore. Non sarebbe ora di finirla con questa manfrina? Sul tema i sondaggi hanno sempre detto che uscire dall'Europa era sbagliato. Peccato poi che ogni volta che si va a votare i risultati reali dicano sempre il contrario.

Soset