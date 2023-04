POSTA! - CARO DAGO, NEL 2014 IL MITICO INGEGNERE SVIZZERO DE BENEDETTI INCORONAVA RENZI ("HA UNA EMPATIA E ENERGIA CHE ALTRI NON HANNO"), E ABBIAMO VISTO COME È FINITA. OGGI USA PIÙ O MENO LE STESSE PAROLE PER LA STELLINA NASCENTE LA MULTIGENDER SCHLEIN, SUA QUASI CONNAZIONALE. SICURAMENTE ANDRÀ A FINIRE ALLO STESSO MODO...

sanna marin

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, elezioni in Finlandia. Orpo! Sanna Marin-ata dai conservatori e dalla destra Pur(r)a.

Jantra

Lettera 2

Caro Dago, il Pentagono: "Il pallone-spia cinese ha raccolto immagini di siti militari Usa". Che scoperta! Avrebbe dovuto registrare i peti di Biden?

F.T.

Lettera 3

Dagovski,

Il Riscaldamento Globale ha portato

la Guerra Fredda a Temperatura Ambiente.

Aigor

elly schlein walter veltroni foto di bacco (5)

Lettera 4

Caro Dago,

per la panchina dell'Inter al posto di Simone ci vorrebbe Simeone!

Ciao,Giorgio

Lettera 5

caro Dago,

un film nostalgico di Veltroni tratto dalle nostalgie di Veltroni, la rivendicazione del Ministro delle bistecche sane di una volta, il Garante della Privacy che, su carta intestata in stile Settecento veneziano, combatte le multinazionali americane come il tribunale di Trani che indagò seriamente su Standard & Poor's... nemmeno il "non expedit" di Pio IX nel 1861 era così timoroso del futuro. Forse la pisciatina del Belli dopo il Salve Regina.

Rob

joe biden

Lettera 6

Caro Dago,

E' in atto una interessante riabilitazione del mestiere cosiddetto piu' antico,l'esercitarlo sembra essere diventato una prova di intelligenza e le professioniste si presentano come se avessero inventato loro la f...... Mentre le Bombe Sexi del passato riuscivano e sedurre anche solo con lo sguardo,le nuove Bombole Sexi gareggiano nell'esibire il loro silicone in pose sempre piu' elaborate e contorte che le fanno sembrare spaventosi e inquietanti enormi ragni rosa ...... Qualcuno prima o poi fara' un film horror con queste aracnidesse giganti dai labbroni minacciosi .

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago, Antony Blinken ha telefonato al suo omologo russo Sergei Lavrov, a cui ha chiesto il rilascio del giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovic, accusato di spionaggio. Risposta: "Sarà un tribunale a decidee la sorte del giornalista Usa". Il segretario di Stato se lo faccia spiegare dal suo capo Joe Biden: con le debite differenze è un po' quello che negli Stati Uniti sta accadendo a Donald Trump...

locandina del film quando di walter veltroni

Nino

Lettera 8

Siamo come la rana nel paiolo, con l’acqua che sale di temperatura.

Non ci rendiamo conto che, a poco a poco, ci avviamo a essere bolliti.

Questi inadeguati non solo ci portano al fallimento economico, ma ci instradano verso il fallimento morale.

Una dichiarazione sulle Ardeatine, una esternazione sui poveri musici tedeschi, una farneticazione sui partigiani, una battuta sul fascismo, una uscita sui veri italiani…sembrano situazioni improvvide, sono una primitiva strategia per cambiare la lettura della storia recente. E poi tanta esposizione mediatica, con la speranza si veda non la propria inconsistenza culturale, ma il “lato simpatico”, de noartri…

giorgia meloni.

Della “tassa piatta” non vi è traccia, ci concentriamo sul ponte sullo stretto, con uno come Salvini che tenta di spacciarsi come “uomo del fare”, uno che non ha mai avuto un lavoro…e non si obietti che la politica è un lavoro, potrebbe esserlo ma non per chi la usa in questi modi (e ricordiamoci dei 49 milioni di euro, o delle visite in Russia).

Gente come Durigon, Lollobrigida, Meloni stessa che prende decisioni.

Mi prende lo sconforto a pensarci!

Avevamo Draghi!

Giuseppe Tubi

evan gershkovich

Lettera 9

Il Wall Street Journal reagisce all'arresto del suo reporter, Evan Gershkovich, e ha chiesto in un editoriale l'espulsione dagli Stati Uniti dell'ambasciatore russo e dei giornalisti russi presenti negli Usa. "Una richiesta assurda", reagisce il Cremlino. Quanto frignano questi russi se dovesse toccare a uno di loro; come faranno a celebrare i loro volgari matrimoni a New York come la Zakharova. Dalle foto che trapelano sul web sembrano usciti dalla saga della fuga dei cervelli avariati. Sono di una ridicolaggine rara.

Impeto Grif

Lettera 10

PAPA FRANCESCO

Caro Dago, Papa Francesco: "Servono politici saggi che non sprechino risorse". Una benedizione alla cancellazione di reddito di cittadinanza e Superbonus?

L.Abrami

Lettera 11

Dago colendissimo,

il Salvini ipotizza che la decisione del parlamento europeo sul tema auto elettrica sia stata “lubrificata” dall’arrivo - dal lontano oriente - di valigioni di fruscianti banconote.

Al “naso” del Salvini ci dobbiamo credere.

Vuoi che un uomo di tale esperienza - dopo aver lungamente frequentato il mondo di quel tizio di Mosca che pensava di fare un weekend di riposo a Kiev – non abbia intuito che anche da lì potevano affluire dei trolley per gli amici? Ovviamente, per ragioni di bon ton, non ha voluto essere sgradevole……

CARICATURA DI MARCO TRAVAGLIO - DAL GIORNALONE DELLA STAMPA

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Caro Dago, secondo il giornale di Marco Travaglio "Da 6 mesi i membri del governo Meloni sono diuturnamente impegnati nella produzione di borborigmi, scemenze, oltraggi, oscenità, facezie, uscite da mitomani". Giuseppe Conte, invece, quand'era premier è riuscito a concentrare tutto in un'unica frase ad inizio Covid: "Siamo prontissimi!".

Frit

Lettera 13

Caro Dago, secondo James Olson, ex capo del controspionaggio della Cia, «Putin è un morto che cammina. Potrebbe essere ucciso per porre finalmente fine alla guerra in Ucraina». Se è un suggerimento, l'Occidente farebbe bene a pregare che l'attuale capo della Cia non organizzi nulla del genere, perché vi sarebbe la certezza matematica che il mondo salterebbe in aria per intero.

CARLO DE BENEDETTI BACIA ELLY SCHLEIN

Giacomo Francescatti

Lettera 14

Caro Dago, studenti transgender, lettera di Fdi a un liceo: "Cambiare nome è reato, stop alla carriera alias". Verissimo. Declinare false generalità è reato. Per intendersi, è la cosa che faceva una personcina come Matteo Messina Denaro durante i trent'anni di latitanza!

Fabrizio Mayer

Lettera 15

Caro Dago, per Carlo De Benedetti la Meloni e una «Una figurina, un fenomeno da baraccone, che dimostra demenza". Povero Ingegnere, da tempo ha finito l'ingegno e contro gli avversari riesce solo a vomitare insuti.

MASSIMILIANO FEDRIGA - ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

John Reese

Lettera 16

Caro Dago, il Papa: "No lavoro nero, sì lavoro dignitoso". Vorremmo ricordare al Santo Padre che i neri hanno diritto ad avere un lavoro tanto quanto i bianchi...

Bug

Lettera 17

Caro Dago, secondo gli exit poll, nel Friuli-Venezia Giulia oltre a riconfermarsi governatore il leghista Fedriga assesta pure una sonora mazzata del 61/65% al centrosinistra, dato sotto al 30%. Alzi la mano chi avrebbe mai pensato che nel Pd avrebbero cominciato a rimpiangere Letta così presto...

JENS STOLTENBERG

Claudio Coretti

Lettera 18

Caro Dago, Milano, a tre settimane di distanza dal blitz di Ultima Generazione in piazza Duomo in difesa dell'ambiente e per protestare contro l'uso dei combustibili fossili, il monumento equestre al centro della piazza imbrattato di vernice gialla lavabile non è ancora stato pulito. Sotto sotto al sindaco Beppe Sala non dispiace l'idea di una città "arcobaleno"?

Ferguson

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE IMBRATTANO LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE A MILANO

Lettera 19

Caro Dago, Stoltenberg: "Martedì la Finlandia diventa membro della Nato". Avevamo 30 incapaci che in Ucraina non riescono a vincere contro uno solo - la Russia - e adesso ne avremo trentuno...

Ice Nine

Lettera 20

Caro Dago, nel 2014 il mitico ingegnere svizzero De Benedetti incoronava Renzi

"ha una empatia e energia che altri non hanno", e abbiamo visto come è finita. Oggi usa più o meno le stesse parole per la stellina nascente la multigender Schlein, sua quasi connazionale. Sicuramente andrà a finire allo stesso modo...

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE IMBRATTANO LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE A MILANO

FB

ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE IMBRATTANO LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE A MILANO