POSTA! - CARO DAGO, L'ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO. DOPO TOTÒ RIINA UN ALTRO PERSONAGGIO CHE SOMIGLIA PIÙ A UN PENSIONATO ADATTO A PORTARE IL CAGNOLINO AI GIARDINETTI CHE A UNO SPIETATO CAPO MAFIA. SICURI DI AVER BECCATO QUELLI GIUSTI? QUALE ALTRA NAZIONE NEL MONDO SI FAREBBE TENERE SOTTO SCACCO PER DECENNI DA FIGURI COSÌ?

GIORGIA MELONI COMPIE 46 ANNI - FOTO INSTAGRAM

Lettera 1

Caro Dago, compleanno e primi 100 giorni di governo per Giorgia Meloni. "Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa". Occhi di tigre, così è contento anche Enrico Letta!

Gildo Cervani

Lettera 2

Caro Dago, tra tutti i commenti trionfalistici sentiti sull'arresto di Matteo Messina Denaro, il più sensato è quello di Claudio Martelli: "Più che della cattura sono stupito dei 30 anni di latitanza".

E.S.

Lettera 3

Caro Dago,

MATTEO MESSINA DENARO

considerando lo spettacolo da coliche finali del fu partito PD, con sgradevoli cacofonie in vista dell’assemblea costituente, immagine distopica che conferma la decomposizione avvenuta, anche la sottile e politicamente impalpabile figura dell’ultimo segretario acquista un pur minimo spessore. Insomma, Letta passerà alla storia si, ma come il Gorbaciov del PD Italiano.

SDM

Lettera 4

Caro Dago, Matteo Messina Denaro potrebbe aver scelto di farsi arrestare per curare il tumore. Eh certo, un capo mafia mica si consegna per le emorroidi!

Vic Laffer

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 6

Lettera 5

Da sempre l'uomo ha stabilito confini dei suoi territori o Stato. Per entrarvi, se ne deve ottenere il permesso. La costante violazione dei confini di uno Stato, é comportamento degli animali per i quali non esistono tali limiti. Salvini, dunque, per aver contrastato tale violazione dei confini dello Stato di cui era ministro,controllando la posizione dei clandestini, potrebbe essere accusato anche di abigeato. D.S. Gb Oneto

volodymyr zelensky golden globes

Lettera 6

Caro Dago, Nato, Stoltenberg: "Mi aspetto consegna di più armi a Kiev in futuro". Quando sarà stata conquistata dai russi?

U.Delmal

Lettera 7

Caro Dago, coerenza e lucidità a sinistra, Bonaccini "se vengo eletto classe dirigente di giovani", subito dopo "se D'Alema e Bersani vogliono rientrare porte aperte". Poi si interrogano perché gli elettori scappano...

FB

Lettera 8

cina, persone bruciano i cadaveri dei familiari morti di covid 3

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "A Soledar si combatte senza sosta". Senza nemmeno il tempo di sfogliare "Vogue"?

Gian Morassi

Lettera 9

Caro Dago, Messina Denaro, Meloni: "Grande vittoria dello Stato". Sì, la classica vittoria di Pirro: è stato preso mentre se lo stava già prendendo il cancro... Vittoria sarebbe stato catturarlo dopo poche settimane di latitanza, non dopo 30 anni!

A.B.

Lettera 10

Caro Dago, dopo Festival di Cannes, quello di Venezia e i Golden Globe, Zelensky parteciperà anche al Festival di Sanremo. Si è mai vista una simile pagliacciata durante una guerra con migliaia di morti, di cui 500 bambini, e un Paese quasi raso al suolo? Cosa ha fatto l'Occidente per essere costretto a compromettersi con questo clown?

cina, persone bruciano i cadaveri dei familiari morti di covid 1

Giacomo Francescatti

Lettera 11

Caro Dago, Covid, giù tutti i dati: -38% contagi e -25,7% morti in 7 giorni. E meno male che l'ex ministro della Sanità Roberto Speranza ha detto che nella gestione post epidemica Giorgia Meloni stava fallendo.

Tommy Prim

Lettera 12

Lo schema è banale, e ripetitivo, ma in Italia funziona sempre (bisognerebbe domandarsi come mai…): il Governo (specie se di inadeguati come quest’ultimo) arranca, farfuglia e non sa come fare, allora l’utile idiota di turno se ne esce con una ca@@ata, e i media, consapevolmente ma per lo più inconsapevolmente (e ciò ne denuncia l’insipienza) vanno dietro, discutono, analizzano, creano una cortina fumogena sul problema, che rimane ma pochi se lo ricordano.

Giuseppe Tubi

Lettera 13

matteo messina denaro

Caro Dago, Matteo Messina Denaro si faceva chiamare "Bonafede", come il ministro grillino della Giustizia del governo Conte. Strano che non sia andato a farsi curare il tumore in una clinica a Cortina...

Cocit

Lettera 14

Dopo anni di costose cure mediche private Matteo Messina Denaro è stato preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale.

Signoramia

Lettera 15

ALFONSO BONAFEDE NEGLI ANNI '90 QUANDO FACEVA IL DJ ALL'EXTASY

Caro Dago, dopi l'uccisione in Nigeria di Padre Isaac Achi,il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto a tutti i governi di "proteggere le minoranze cristiane" e presto nominerà "un inviato speciale per tutelare i diritti dei cristiani nel mondo".

Prima dovrebbero preoccuparsi di proteggere i cristiani che vivono in Europa dai numerosi attentati organizzati dai musulmani fatti entrare a iosa e con tutti i riguardi - dai cretini che ci governano - nel timore di apparire islamofobi.

Axel

Lettera 16

Caro Dago, l'arresto di Matteo Messina Denaro. Dopo Totò Riina un altro personaggio che somiglia più a un pensionato adatto a portare il cagnolino ai giardinetti che a uno spietato capo mafia. Sicuri di aver beccato quelli giusti? Ma che figura di palta! Quale altra Nazione nel mondo si farebbe tenere sotto scacco per decenni da figuri così?

giuliano ferrara

Ezra Martin

Lettera 17

Direttore,

Giuliano Ferrara lancia il suo grido di dolore per la tendenza degli italiani a farsi male da soli. Secondo il giornalista in effetti lo Stato dovrebbe smetterla di foraggiare i cittadini con sussidi volti a ridurre i prezzi dell'energia.

Ha ragione e io estenderei il concetto anche ai lauti vitalizi che lo Stato attribuisce a quelli che come Ferrara sono stati parlamentari per qualche legislatura. Magari con una pensione normale tipo 1.500 EUR al mese quelli come Ferrara vivrebbero la moltiplicazione per 4 dei prezzi del gas e dell'elettricità e gli aumenti della benzina con un po' più di apprensione. Forse come un vero e proprio incubo.

la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 3

Paolo Ferraresi

Lettera 18

Gran bella notizia, quella dell’arresto di Denaro…ma lascia un po’ di amaro in bocca, quando si scopre che era stato operato di tumore al colon un anno addietro…sembra la solita trama: il delinquente ormai spacciato, viene sacrificato per far sì che tutto vada avanti…mah…

Giuseppe Tubi

Lettera 19

Caro Dago, clima, manifestazione a Lutzerath, Greta Thunberg portata via con la forza dalla polizia. Lontani i tempi in cui Angela Merkel si faceva fotografare con lei. Adesso c'è Olaf Scholz coi Verdi, che evidentemente non hanno tanto a cuore le sorti del Pianeta.

Edy Pucci

GRETA THUNBERG ANGELA MERKEL

Lettera 20

Dago,

Ogni tanto una voce fuori dal coro, quella di Ferrara, dice che la realta' e' diversa da come viene, invece, rappresentata. La storia dei carburanti a prezzi astronomici, come prima luce e gas, fomentano l'idea di uno stato che opprime invece che aiutare, facendo passare l'idea della necessita' di assistenzialismo invece che del lavoro e del produrre.

MP

Lettera 21

Caro Dago, chiedo ospitalità per un argomento serio. Ho letto con attenzione la storia di una signora del Salento che ha lasciato ben 3,5 milioni in beneficenza per la costruzione di un ospedale.

GRETA THUNBERG LUTZERATH

Iniziativa encomiabile sicuramente ma che svela una grande incongruenza e anche ingiustizia italiana, infatti negli articoli (di vari giornali) che narrano la storia si legge che lei e due fratelli vivevano solo della "pensione sociale".

In pratica questa pensione che dovrebbe andare ai più bisognosi e svantaggiati viene erogata anche ai milionari? Poi abbiamo i finti cechi totali, finti invalidi, i lavoratori in nero che percepiscono il RDC e milioni di persone che non versano IRPEF. Per fortuna c'è quel 5% di italiani che pagano le tasse e fanno funzionare l'Italia. Qualcosa non va...

FB

Lettera 22

la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 4

Caro Dago,

non mi meraviglio per nulla del fatto che una famiglia finlandese se ne vada dall’Italia perché la nostra scuola non funziona. Infatti é vero: la nostra scuola non ha attualmente la funzione di insegnare ai ragazzi.

La sua funzione principale è infatti quella di creare posti di lavoro da “insegnante” per lenire la disoccupazione giovanile soprattutto nel meridione del paese.

La sua funzione di insegnare é stata invece abbandonata “comprando” la complicità dei genitori degli studenti con la promozione garantita a tutti per cui anche loro, che si accontentano della promozione dei figli e non pretendono che la scuola “insegni” loro come invece avrebbero voluto i genitori dei ragazzi finlandesi, sono responsabili dello sfascio della scuola italiana.

arresto di giovanni luppino favoreggiatore di matteo messina denaro

Altrettanto responsabili di questo stato di cose sono i principali organi d’informazione nessuno dei quali ha sollevato il problema del cattivo funzionamento della nostra scuola dell’obbligo.

Al centro delle attenzioni della nostra scuola ci sono gli insegnanti ed il personale ausiliario con ii loro agguerriti sindacati.

Se vogliono imparare qualcosa i ragazzi si devono arrangiare.

Sono promossi anche se non sanno nulla delle materie che dovrebbero imparare.

Cosa pretendono di più?

Pietro Volpi