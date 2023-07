POSTA! - CARO DAGO, ARRIVA IL CALENDARIO DELLA SERIE A. AI MIEI TEMPI SI PREFERIVA QUELLO DI ELISABETTA CANALIS - NON PER VANTARMI, MA A ME L’AUMENTO DEI COSTI DELLE VACANZE NON TANGE AFFATTO. TANTO, NON POSSO PERMETTERMELE DA ANNI - PROPRIO ORA CHE I POVERETTI HANNO DECISO DI METTERSI I PANNELLI SOLARI PER RISPARMIARE, BILL GATES VUOLE OSCURARE IL SOLE...

Lettera 1

Non per vantarmi, ma a me l’aumento dei costi delle vacanze non tange affatto.

Tanto, non posso permettermele da anni.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago,

Strano che nessun biologo dica a giornali e televisioni che l'aumentare degli avvistamenti vicino la costa di squali verdesca nel Mediterraneo sia indice di un abbassamento delle temperature delle acque. Solitamente sono così ciarlieri...

Manfredi

Lettera 3

Migranti, Meloni: "Italia e Polonia d'accordo, fermare irregolari". Bene. Allora si affidi il compito al premier greco Mitsotakis, che si è dimostrato quello con più polso.

Raphael Colonna

Lettera 4

Egregio Dago

Il Ministro Salvini, come al solito, pubblica numeri "a muzzo", pensando che nessuno voglia approfondire. Se le spiagge in concessione a privati sono 80 milioni di m2 su 460 totali dovrebbe elencare quanti dei 460 sono scogliere, porti, parchi nazionali a vario titolo, aree militari, sedi di strade e ferrovie etc.etc. Dopo di che si capirebbe che le SPIAGGE libere sono veramente un inezia rispetto a quelle amministrate dagli amici balneari.

Cordialità

Sanvic

Lettera 5

Amici belli, il compagno della Santanchè si chiama (per davvero!): "Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno Spalia Rasponi Spinelli Romano Principe Dimitri Miesko Leopoldo." Quando lo deve chiamà pè pranzo, la pasta s'è raffreddata...

Baciotti, Gianky

Lettera 6

Caro Dago, Morawiecki: "Sovranità della Polonia non può essere intaccata. Al Consiglio Ue abbiamo detto che siamo padroni del nostro Stato". Ogni tanto qualcuno che non si cala le braghe davanti a Bruxelles!

E.S.

Lettera 7

Caro Dago, Londra: "La Russia ha perso metà della capacità di combattimento". S'intende dire che tiene a bada l'Ucraina con un braccio solo?

RPM

Lettera 8

Proprio ora che i poveretti hanno deciso di mettersi i pannelli solari per risparmiare, Bill Gates vuole oscurare il sole.

Signoramia

Lettera 9

Dago illuminaci,

chi è indagato, ne viene a conoscenza prima o dopo che la notizia venga pubblicata dai giornali ? In una democrazia sana la risposta è ovvia, ma da Berlusconi in poi non è stato sempre così al palazzo di giustizia milanese in particolare.

Fittipaldi il direttore del Domani detto Fierolocchio scrive di un rinvio a giudizio della Santanchè che nega di aver ricevuto alcunchè. Chi mente uno, una, nessuno, nessuna, tutti ? La nostra democrazia è in coma irreversibile ? Tutto è verosimile in quel Palazzo di Milano dalle mani pulite o da bere, nel senso di arrestati per mezzo stampa, ieri, oggi, Domani. Beati gli svizzeri di tutti Cantoni.

- peprig –

Lettera 10

Caro Dago, Santanchè: "Sul mio onore non ho ricevuto avvisi di garanzia". Credibile. Siamo in Italia e ormai da trent'anni, quando c'è di mezzo un polutico, l'avviso di garanzia non arriva al diretto interessato ma al giornalista - uno di quelli del solito giro - che sta tentando di sputtanarlo.

B.Ton

Lettera 11

Caro Dago,

a parte che il Re ha ragione per definizione, ma stavolta ne ha da vendere, vista l'enorme differenza tra la sua collezione (in gran parte stra-ordinaria, non al 100% va detto) e quella degli altri ""couturier"". Poi lui ha sempre detto, potendoselo permettere, quello che voleva, non ora a 89 anni, con la sua tipica franchezza in cui giusto e conveniente sono quasi (!!) sempre stati tutt'uno.

E' caratteristica, anzi privilegio, dei grandissimi, anzi dei Re. Guarda Keith che fa ogni volta che parla...ne uccide sempre 3/4 alla volta e tutti zitti, e parliamo di gente come Roger Daltrey, Robert Plant, i Metallica..perchè ai Re nemmeno rispondere si può!

Quando Sua Maestà accusò di plagio D&G (per una semplice gonnella), la coppietta si precipitò in Via del Gesù a chiedere scusa, anzi perdono, come neanche coi cinesi hanno poi fatto!!!

Vive il Re, Viva il Re!

Lettera 12

Dago,

Adesso tutti si accorgono che l'integrazione in francia non e' avvenuta. Come non lo e' in italia, germania, ecc. Problemi di religione, di cultura del clan, del dominio dell'uomo sulla donna. Visioni arcaiche di molti secoli fa, alle quali, la maggioranza di chi viene in europa e' ancorata. Saggio sarebbe invertire la rotta e limitare di molto gli ingressi ed il lassismo verso chi non segue le regole del paese ospitante. Avverra?

MP

Lettera 13

Caro Dago, arriva il calendario della serie A. Ai miei tempi si preferiva quello di Elisabetta Canalis...

J.R.

Lettera 14

Caro Dago, il padre di Michelle Causo "Dov'è lo Stato?"

E lui dov'era, mentre la figlia aveva queste frequentazioni?

Saluti.

Cips.

Caro Dago, L'Avvenire: "Giornalista aggredita: dita spezzate e capelli rasati. È la libertà in Russia". Diciassettenne ucciso da un poliziotto con un colpo di pistola a Nanterre, senza che avesse fatto nulla: solo perché di origini algerine. È la libertà in Francia.

P.S. Qualcuno spieghi al giornale della CEI che per le gaffe c'è già Biden.

F.T.

Lettera 15

Caro Dago, la polverina bianca trovata domenica nella biblioteca della Casa Bianca è risultata essere cocaina. Le autorità

devono ancora stabilire chi possa averla portata, come e quando... Non è che Hunter Biden ha fatto visita a papà?

Arty