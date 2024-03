POSTA! - CARO DAGO, CHIARA FERRAGNI È USCITA DALL'INTERVISTA DI FABIO FAZIO COME UN PANDORO: RICOPERTA DI ZUCCHERO A VELO - DOPO LA FERRAGNI IN VERSIONE MARIA GORETTI DA FAZIO E CLIO MAKEUP CHE PIANGE "RACCONTANDOSI" IN CERCA DI ATTENZIONE E CONFORTO, COMPRENDERE CHE AVER DELEGATO I RAPPORTI SOCIALI AD UN IRREALE VITA PARALLELA, SUI SOCIAL NETWORK, GENERA SOLO "MOSTRI MEDIATICI" E NULLA PIÙ…

meme chiara ferragni 3

Caro Dago, Chiara Ferragni: "Stasera non saro' perfetta" Quindi e' convinta di esserlo stata fino a ieri?

Giovanna Maldasia

Trump ha confuso Obama, che ha lasciato l’incarico sette anni fa, con Biden per la terza volta negli ultimi sei mesi. Si parla tanto dell'81enne Sleepy Joe, ma pochi sollevano dubbi sull'idoneità mentale e i fallimenti verbali del Trump-one.

Dark Fenix

Caro Dago, Pordenone, bimba di 10 anni a scuola con il niqab: la maestra le fa scoprire il volto. Se non stiamo attenti tra un po' gli islamici "integrati" ci vieteranno di consumare carne di maiale...

Giacò

dmitry peskov

Caro Dago, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "Le conversazioni intercettate degli ufficiali tedeschi mostrano il coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina". Ecco in che cosa consiste la "democrazia" occidentale: raccontare balle alla popolazione come fanno in Russia, Cina e Corea del Nord!

SdA

Caro Dago, secondo il quotidiano "Il Foglio", l'impegno italiano in aiuti militari all'Ucraina è di 2,2 miliardi di euro. La coperta è corta: ecco perché tanti connazionali non hanno il medico di base!

Pino Valle

joe biden e giorgia meloni - vignetta by natangelo

Caro Dago, voto Usa, Nyt: "Biden è troppo anziano per la maggior parte dei suoi elettori". E quindi i medici che durante l'annuale check up sulla salute hanno affermato che «Non ha necessità di un test cognitivo» avevano ragione: ormai è chiaro a tutti che ha problemi di demenza senile.

B.Ton

Egregio Dago

Frequenti sono le manifestazioni a favore o contro qualche situazione nazionale o internazionale. Ricordo (purtroppo per me) le migliaia di manifestazioni contro la guerra in Vietnam in tutto il mondo senza alcun risultato pratico.

Il manifestare in genere è solo un modo per ricercare aggregazione, senso di appartenenza, visibilità e sopratutto il desiderio di essere "contro". Prepariamoci ad una primavera colma di manifestazioni. Mai vista una a ferragosto!

Cordialità.

Sanvic

chico forti

Dall'elenco degli spiati emerge che l'unico partito in cui vengono controllati solo amici, fidanzate, cognate e suoceri è il M5S.Che cosa vorrà dire? Ah non saperlo.

Signoramia

Caro Dago, solo a Joe Biden poteva venire l'idea di paracadutare aiuti a Gaza ai palestinesi: gli stessi che hanno festeggiato con enorme gioia l'11 Settembre.

Vic Laffer

Caro Dago, la tempistica per l’annuncio fatto da Giorgia Meloni, a Washington, sull’’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, sa un po' di “carrambata” e tanto di “melonata”.

Saluti, Labond

elon musk con la capsula dragon crew

Caro Dago, lanciata la navetta Crew Dragon, a bordo tre americani e un russo. Quindi, coi russi si può andare nello Spazio ma non acquistare il loro gas?

Oreste Grante

Caro Dago, Sardegna, a fine conteggio, dunque, la Todde avrebbe sconfitto Truzzu per 1.600 miseri voti, con la coalizione di centrodestra che ha ottenuto 6 punti percentuali in più (48,8%) rispetto al centrosinistra (42,6%). Quindi non esattamente una "Marcia trionfale" dell'Aida come raccontano da una settimana "Repubblica", "La Stampa" e compagnia cantante al seguito.

Axel

meme chiara ferragni 1

Caro Dago, Chiara Ferragni è uscita dall'intervista di Fabio Fazio come un pandoro: ricoperta di zucchero a velo.

Mauri

Caro Dago,

cosa ci si poteva aspettare dal mellifluo Fazio?

L'obiettivo di tutto l'allestimento non era un'intervista, ma lo share.

Francesca

Dago imperscrutabile. Vuoi vedere che conta e riconta alla fine in Sardegna vince Putin?

Cordialità.

Phantomas.

emmanuel macron.

Caro Dago, ieri sera ero combattuto : guardare il programma " che tempo ( buttato ) che fa " con l' intervista alla regina del nulla oppure dedicarsi alla visione di un documentario sulla Fiat Duna ?? Ovviamente ho deciso per la seconda opzione

Marco di Gessate

Caro Dago, Macron vuole le forze Nato in Ucraina, ma Scholz ammette che ci sono già. Se a questi due si aggiunge rimbam-Biden si può capire come mai la guerra in Ucraina per l'Occidente sia una Caporetto che i tre di cui sopra stanno cercando di trasformare in una Waterloo. Man mano che si scopre la verità su quel che è accaduto - le dodici basi Cia da 10 anni al confine con la Russia rivelate dal NYT - e quel che sta accadendo, di fronte ai nostri cacciaballe Putin fa la figura dello scolaretto!

Theo

giorgia meloni e joe biden nello studio ovale 9

Caro Dago, ti sembra istituzionale e rispettoso dell'Italia e del suo Capo del governo il bacetto sulla zucca della nostra premier da parte di Biden ??! Non ricordo che nessuno abbia mai fatto altrettanto con la Merkel o con la Thatcher, pur che quest'ultima fosse un po' meno brutta.

Cincinnato 1945

Caro Dago, sorpresa! Anche il mitico Sartori si è accorto che dietro i cortei pro-Palestina c'è una "organizzazione politica". Lo vada a dire ai suoi compari del PD e M5S, che chi ha aggredito i poliziotti e assaltato supermercati non erano innocenti studentelli...con buona pace per chi li ha difesi!

FB

Una modesta proposta: più manganelli. Un suggerimento: usati contro il tifo organizzato, gli ultras del calcio, tutto quel fronte di violenti impuniti che, questi sì, umiliano la polizia e lo Stato.

balilla - manganelli rigati - meme

Paolo Aleandri

Caro Dago, e poi dicono che le manganellate non servono! Sabato i manifestanti pro palestinesi si sono comportati come agnellini: nessuna violenza e zero assalti.

Baldassarre Chilmeni

Caro Dago

sabato 3 scorso a Pisa. Corteo autorizzato, percorso stabilito, nessuno ha cercato di sfondare alcunché: nessuno scontro. E ci voleva tanto ?

Saluti, Usbergo

Egregi Dago&Redazione,

ci fate leggere i commenti unanimi sulla programmata piece Fazio-Chiara tenutosi nello quello studio immoto da anni, dove Lui siede più in alto ripreso con braccino microfonante, sul tavolo coprente acquario e Lei sul modesto puff da anni non rinnovato. Alla fine aspettavano un caloroso Buona Pasqua da parte di due, dell' editore planetario e la promozione di uova fresche prodotte da fattorie solidali.

- peprig –

chiara ferragni

Caro Dago, in Italia sono 3,2 gli invalidi civili (fonte INPS) che aumentano ogni anno. Ora è vero che il lavoro manca ma al sud (che conosco bene) in ogni famiglia ci sono almeno tre pensioni, grazie a "professionisti" che seguono la pratica e dispensano consigli (abiti dimessi, capelli non curati, no scarpe ma pantofole da casa, e firnisconk anche il deambulatore per la visita!).

Un discorso a parte merita la cosiddetta "pensione di accompagnamento" una vera prateria per i truffatori, non avendo nemmeno un vincolo di reddito, se Agnelli o Berlusconi l'avessero richiesta negli ultimi anni l'avrebbero sicuramente ottenuta. Purtroppo un sano riordino per non fare mancare le pensioni ai ragazzi di oggi è impossibile con certi partiti....

FB

Dago,

La parabola della Ferragni, dalle stelle alle stalle è l'esempio piu' fulgido di quanto vale il virtuale. Dove quelli svegli, i cosiddetti influencer, accalappiano i gonzi di turno, per arricchirsi o per i propri interessi. Fa tristezza che ce ne siano cosi' tanti che ci cascano, che vivano di luce riflessa. Proprio non ce la fanno a pensare con la propria testa.

tweet chiara ferragni 6

MP

Carissimo Dago, dopo la Ferragni, in versione Maria Goretti, da Fazio e Clio Makeup che piange "raccontandosi" in cerca di attenzione e conforto, comprendere che aver delegato i rapporti sociali ad un irreale vita parallela, sui social network, genera solo "mostri mediatici" e nulla più.

Provare empatia per qualcuno che pensi e credi di conoscere, regalandogli attenzioni che non dedicheresti nemmeno ai tuoi genitori, è il segnale di un mondo malato.

La via del declino cognitivo è tutta in discesa.

Saluti mediatici. Il Gandi

Caro Dago ,

Curioso l' approccio della meloni nei confronti dell' osservanza ai dettami della religione cattolica : rispetta le regole della quaresima ( che dimostra di conoscere male .... ) ma ha concepito la figlia fuori dal matrimonio. E' un po' come se un musulmano seguisse con ferrea disciplina il ramadan e poi mangiasse carne di maiale per il resto dell' anno .

Marco di Gessate