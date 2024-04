POSTA! - CARO DAGO, DOPO IL DIRITTO ALL'ELEGANZA DI SOUMAHORO ORA FASSINO RIVENDICA IL DIRITTO ALLA FRAGRANZA. LA SPESA PROLETARIA NON È MAI STATA COSÌ CHIC - DALLA SORA GIORGIA ALLA SORA ELENA, VERO NOME DI ELLY SCLEIN, SOR PEPPINIELLO, NOME AFFETTUOSO DI CONTE, SOR NUTELLA, VERO NOME ALIMENTARE DI SALVINI, SOR CHANEL NOME DA LAVORO DI FASSINO...E COSÌ VIA PER RENDERE FAMILIARI I NOMI IN LISTA…

Caro Dago, Ucraina, Cnn: "La Russia consegue quotidiani successi tattici in battaglia". Ohi ohi! I racconti eroici di Zelensky hanno il naso lungo e le gambe corte...

Giorgetti contro Vannacci. “No a scuole per disabili”. Mancano coperture di bilancio.

Caro Dago, il Generale Vannacci propone classi separate per i disabili. Tipo Olimpiadi e Paralimpiadi?

Caro Dago, Massimo Cacciari dice che la Lega ha fatto un clamoroso autogol a candidare il Generale Roberto Vannacci. E allora se a sinistra hanno ricevuto un "aiutino" perché da giorni continuano a stracciarsi le vesti?

Caro Dago, per fortuna degli italiani il presidente Mattarella c'è sempre. Anche per stigmatizzare post "terroristici" di attori a corto di contratti che cercano visibilità per racimolare una particina da qualche produttore o regista della stessa parrocchia...

Caro Dago, dopo il diritto all'eleganza di soumahoro ora Fassino rivendica il diritto alla fragranza. La spesa proletaria non è mai stata così chic.

Caro Dago, secondo un sondaggio della Cnn, il 61% degli americani - sei su dieci - ritiene che l'attuale presidenza Usa sia stata finora un fallimento. Quindi non Joe Biden ma Joe "Bidone"?

Bruciare effigi e bandiere è fanatismo. Come nelle manifestazioni organizzate da autocrati vari nel mondo. Solo che avviene in Italia, per il semplice fatto di avere un governo democraticamente eletto, non gradito a questi estremisti. La sinistra che dice? Fragorosamente tace. Come negli anni di piombo.

Caro Dago, non sia mai che si riservino classi separate agli studenti disabili (quelli con con difficoltà di apprendimento, ovviamente!). Sarebbe come riservare posti sui mezzi pubblici, parcheggi auto, erogare pensioni di disabilità o imporre quote rosa per le donne: "discriminante"...

Caro Dago, Israele, Gantz: "Il ritorno degli ostaggi è più importante dell'operazione a Rafah". Quando si comincia un lavoro bisogna sempre portarlo a termine. Non cancellare Hamas sarebbe un errore fatale: significa dare l'ok ad altri "7 ottobre" con altri ostaggi.

achtung! Truffatori politici in azione! Spegnete i televisori e I social. Si candidano alle Europee la “Giorgia”, la vispa Teresa Elly, il carciofo Tajani, il trapezista Calenda. Si candidano per NON andare a Bruxelles. Subito un sostituto procuratore per reato di circonvenzione di elettori incapaci! Manca all’appello tale Matteo, innamorato della democrazia (putiniana, beninteso) che sente nell’aria una fracca di sberle, e che in rappresentanza manda un generale, con modalità che ricordano “vieni avanti cret….o”. Si eclissa anche lo statista Conte, supremo parolaio, che sente puzza di adieu da parte dei suoi clientes, percettori di cittadinanza, adieu da addebitare ai militanti……..

Intanto la “Giorgia” bercia che lei è sempre una del popolo. E si sente!

La nostra ultima speranza è di essere commissariati dall’Europa!

Caro Dago, ma se Vannacci ha detto che il sole tramonta ad est, che i fiumi dal mare risalgono verso i monti e che un giorno ha 27 ore, dove sta il problema? È inutile che a sinistra si facciano venire un travaso di bile: sarà chiaro a tutti che il Generale ha detto una marea di cose fuori dalla realtà...

Dalla sora Giorgia alla sora Elena, vero nome di Elly Sclein, sor Peppiniello, nome affettuoso di Conte, sor Nutella, vero nome alimentare di Salvini, sor Chanel nome da lavoro di Fassino...e così via per rendere familiari i nomi in lista.

Caro Dago, liste d’attesa per il Servizio sanitario nazionale da incubo per 9 italiani su 10. Secondo un'indagine di "Altroconsumo" su 1.100 intervistati in 950 hanno avuto difficoltà nel prenotare visite e esami e la metà si è rivolta ai privati. In compenso, se continuano ad arrivare in Italia, i migranti devono trovarsi benissimo. Corrisponde a verità la voce secondo cui, dopi le 11 di sera, pullman carichi di clandestini vengono fatti arrivare negli ospedali per fare loro un check-up?

