Lettera 1

Caro Dago, anche il generale Roberto Vannacci ha partecipato al tradizionale tuffo collettivo di Capodanno in mare che si svolge l'1 gennaio a Viareggio. Chissà a sinistra in quanti avranno tifato per non vederlo riemergere...

P.T.

Lettera 2

Caro Dago, dopo gli «otoliti» la Meloni deve vedersela con i «coglioniti»: un deputato di FdI si è presentato alla Festa di Capodanno con una pistola...

Jantra

Lettera 3

Caro Dago,

Le avvocatesse del tipo che ha ammazzato la ex incinta e madre di un bambino piccolissimo a coltellate ci dicono che "non mangia e non beve,e' provato".

Ma come ci dispiace!

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Caro Dago,

dai vari sparatori del capodanno, ignari sull'uso della pistola, si evince che occorre insegnare nelle scuole la canzone "I crauti" cosicché non facciano più bum.

Signoramia

Lettera 5

Caro Dago, se passa la proposta di Grillo, sul nuovo calendario, poi che facciamo?

Chiamiamo l'anno D.G (Dopo Grillo) invece che D.C (Dopo Cristo)?

Conosco uno specialista molto bravo, Che faccio, invio a Grillo il suo indirizzo?

Saluti.

Cips.

Lettera 6

Caro Dago, scontro in pista, aereo in fiamme a Tokyo. Così chi si è perso il terremoto ha potuto vivere comunque una grande emozione nel paese del Sol Levante...

Tony Gal

Lettera 7

Caro Dago, Corea del Sud, leader dell'opposizione accoltellato in pubblico. In Corea del Nord lo avrebbero fatto di nascosto: ma là non c'è la "democrazia"...

Ugo Pinzani

Lettera 8

Caro Dago, speriamo che il 2024 sia almeno - visto il Medio Oriente - l'anno della "pace giusta" tra Russia e Ucraina. Per fortuna nessun capo di Stato, premier, analista o editorialista ha mai specificato "giusta" per chi... Così nessuno potrà essere accusato di aver scambiato Zelensky per un condottiero o uno statista!

Ferguson

Lettera 9

Dago Lumen,

voglio rassicurare il sottosegretario Delmastro che nel saloon di Rosazza a sparare non fu un giudice di pace adirato per il mancato riconoscimento dei diritti divenuti fondamentali a partire dal 18 dicembre 1865, giorno in cui fu abolita la schiavitù. La prova provata è che il giudice "sans papiers" avrebbe mirato al bersaglio giusto, quello governativo.

A conferma che non ci sono più i fascisti di una volta, pare che la schioppettata sia scaturita dalle manine prive di calli, ma fin troppo imburrate, di un mal-destro.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago,

non tutti sanno che l' "Arno d'argento" della tradizione locale musicale in realtà è un Arno .... d'oro, grazie agli scarichi fognari che tuttora (nel 2024 !!!) vi vengono sversati senza depurazione dalle frazioni "litoranee" del comune di Fiesole, subito a monte di Firenze

Non è tanto stupefacente che il Governatore della Toscana Giani si sia ieri buttato in Arno - per festeggiare cosa non si sa, viste le recenti esondazioni prato/pistoiesi - quanto che a favor di telecamera appositamente convocata sia poi riuscito a venir fuori dall'acqua.

Sarebbe interessante sapere come ha fatto a uscirne vivo, senza avere risentito dei colibatteri fecali e senza avere preso nè tifo, nè colera, ecc. ecc..

Basta sentire come ormai si pretende di parlare in italiano, per capire che a sciacquare i panni in Arno a parte lui ormai non va proprio più nessuno.

Cincinnato 1945

Lettera 11

Dago Futuro,

la scena: Manzotin che sventola biglietti da centomila al trio Mandrake, Pomata e Felice rimasto senza benzina e in bianco sulla strada del ritorno da Tordivalle. Manzotin aveva puntato sul cavallo giusto e non su quello studiato e scommesso dal trio dei competenti in tema.

PUTIN ZELENSKY

Oggi chi aveva puntato, per l' anno 2023 nel mercato del Trading dei Titoli Finanziari, sulla decrescita dello spread e sull' incremento dell' indice MIB, lo si ritrova stile Manzotin sotto le redazione dei media che prevedevano da competenti per l' anno 2023: la crisi della borsa, lo spread a 300 punti, la troika, il ritorno con agenda di Draghi con un governo rifatto dai soliti perdenti. Un ricordo ai grandi artisti e al regista di Febbre da Cavallo che ci vedono dal regno dei più. Buon Anno a tutti, vincenti e non.

- peprig –

Lettera 12

Caro Dago,

fermati o Fiamma spara.

L'elettore triste

Lettera 13

Caro Dago,

voterei sicuramente un partito che avesse al primo posto del suo programma una legge con la quale abolire le oltre centomila leggi vigenti nel nostro paese ed adottasse in un sol colpo, in loro sostituzione, tutte le leggi vigenti in un paese, ad esempio l’Inghilterra, dove la legge è rispettata e funziona egregiamente.

Il mio, purtroppo, è solo un sogno.

Pietro Volpi

Lettera 14

Caro Dago, terremoto, Meloni: "Pronti a fornire a Tokyo tutto l'aiuto necessario". Ucraina, migranti, Giappone... Quando c'è da dare agli altri le risorse non mancano mai. Per i nostri non c'è un cacchio, nemmeno il medico di famiglia. Gli italiani hanno votato per una destra "sinistra"...

Max A.