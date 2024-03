POSTA! - CARO DAGO, ELEZIONI IN RUSSIA: PUTIN VINCE CON IL SUO “CAMPO UNICO”. PER IL PRESIDENTE RUSSO L’87% DI PREFERENZE. SI TRATTA EVIDENTEMENTE DI ELEZIONI MANIPOLATE, LUI DOVEVA VINCERE CON IL 100% - PRRRRR... FINALMENTE SI CAPISCE IL SENSO DELLO STRANO NEOLOGISMO EUROPEO DIFFICILE DA PRONUNCIARE CON LA BOCCA. UNA VOLTA CHE SARÀ VIETATO DA BRUXELLES IMMETTERE NELLE NOSTRE CALDAIE IL METANO, CON QUALCOSA DOVREMO PURE SCALDARCI: È BENE COMINCIARE DA SUBITO AD ALLENARSI PER FARNE PIÙ POSSIBILI…

vladimir putin con kim jong un 7

Lettera 1

Caro Dago ,

il dittatore sovrappeso coreano kim ha chiamato putin per congratularsi sul risultato elettorale dicendogli " ignoro cosa sia questa cosa delle elezioni ma ti faccio i complimenti comunque"

Marco di Gessate

Lettera 2

Caro Dago

elezioni in Russia: Putin vince con il suo “campo unico”.

Saluti, Usbergo

Lettera 3

L UOMO CHE SUSSURRAVA AI NAVALNY - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Putin vince con l' 87% di preferenze. Si tratta evidentemente di elezioni manipolate, lui doveva vincere con il 100% delle preferenze!

FB

Lettera 4

Caro Dago, intesa tra Egitto e Unione europea: al Cairo 7,4 miliardi di euro in tre anni. Abbiamo preso le distanze da Putin per fare gli amiconi di Al Sisi?

Edy Pucci

Lettera 5

In merito alla nota di DAGONEWS : " MORTE A VENEZIA (E NON SOLO) – IL COVID HA DATO UNA MAZZATA AL TURISMO,.." mi si permetta :

visto il "Next Generation eu" vogliamo dedicare a Venezia qualche soldino per

a) fare le fognature

b) fare un piano per l'abitabilità

TURISTI A VENEZIA

c) fare un piano di recupero dei negozi laboratori ecc al piano terra (anche per dare un senso al fatto che il Mose sembra funzionare) con incentivi a chi viene ad abitare studiare e lavorare a venezia e incentivi alle bancarelle e negozi di souvenir ad andarsene da qualche altra parte....

con un turismo ben gestito e proporzionato si può vivere meglio

Un veneziano abitante a venezia centro storico

Amedeo Bonini Baraldi

Lettera 6

corteo pro palestina a roma

Caro Dago, PRRRRR... !! Finalmente si capisce il senso dello strano neologismo europeo in uso da qualche tempo, anche se difficile da pronunciare con la bocca. Una volta che sarà vietato da Bruxelles immettere nelle nostre caldaie da riscaldamento il metano, con qualcosa dovremo pure scaldarci: è bene cominciare da subito ad allenarsi per farne più possibili ... Cincinnato 1945

Lettera 7

Dago,

Le crescenti manifestazioni antisemite nel mondo, a fatti e parole, sono inquietanti, ipocrite e faziose, perche' stravolgono un dato di fatto: il massacro che ha scatenato la rappresaglia, lo hanno compiuto i palestinesi. Che siano di hamas o meno non cambia molto. Come i tedeschi sapevano al tempo della shoah, idem oggi. Mi pare uguale a quando subisci una rapina in casa, se difendendoti, uccidi il malvivente, vai anche in galera. Mi sfugge qualcosa quanto a giustizia.

MP

Lettera 8

Caro dago,

GRAFFITI ANTISEMITI A ROMA

chiedevi al buon Cazzullo perché in Italia non votiamo online. I mezzi ormai ci sarebbero. Ed io ti rispondo che bisogna ricordarsi la canzone di Gaber "Le elezioni". Se voti da casa, come fai a fregare la matita?

Fuori di battuta: la gente non voterebbe manco online perché se devi scegliere tra Lugano Bella e Sora Giorgia, allora è meglio votare a Sanremo dove tanto alla fine vince la candidata prediletta...

Saluti al voto,

Lisa

ALDO CAZZULLO 33

Lettera 9

Caro Dago, Usa 2024, Biden "arrabbiato e in ansia per la sua campagna elettorale". Strano, visto che i dem si sono messi addirittura in modalità Putin pur di farlo "trionfare" alle primarie senza che avesse il minimo problema.

U.Delmal

Lettera 10

Caro Dago, Tajani: "Il voto in Russia segnato dalla violenza". Eh certo, non si è vista l'armonia che distingue i dibattiti nelle nostre Università...

Ugo Pinzani

Lettera 11

VLADIMIR PUTIN - RISULTATI ELEZIONI RUSSE

Caro Dago, l'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell: "Prima della guerra Gaza era una grande prigione a cielo aperto, oggi è un grande cimitero a cielo aperto, anche per quello che riguarda il rispetto delle regole internazionali". Vero. Forse perché qualcuno ha interesse che la situazione incancrenisca piuttosto che accogliere e soccorrere i palestinesi che scappano da guerra, fame e povertà?

P.F.V.

Lettera 12

Ciao Dago, Putin alle elezioni ha preso quasi il 90%, si può dire una vittoria sul filo di lama

Sarx88

Lettera 13

En passant, gia' che Ceccherini si prende tutti gli insulti per il cancan mediatico scaturito dalla sue parole sugli Ebrei, non si capisce perché la Ferilli, che in questo sforzo concettuale ha assunto le stesse parvenze del giullare toscano, non avverta il minimo impulso a giustificare la sua solenne sciocchezza. D'altronde la zigomata attrice, avvolta com'è nella propria vanità tra selfie studiati e pose elaborate intrise di fronzoli, impiega il proprio tempo prezioso solo nell'esibire la propria collezione di abiti pregiati, al cui confronto la stessa maestria cromatica della collaboratrice che veste l'acclamata Elly Schlein impallidisce.

Dark Fenix

Lettera 14

Caro Dago, allora, riassumendo. Chi era contro Putin doveva mettersi ieri in fila a mezzogiorno davanti ai seggi in Russia, mentre chi era a favore cosa avrebbe dovuto fare? Restare a casa? Solo in Occidente sanno inventarsi queste baggianate!

Antonello Risorta

Lettera 15

Pregevole Dago,

ELEZIONI RUSSE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

i recenti episodi di lampante antisemitismo, sia in Europa che negli Stati Uniti, dimostrano come certi sentimenti non si sono mai realmente sopiti.

Oltre a questo, è evidente che i musulmani hanno già vinto: vediamo orde di donne che protestano contro Israele e il popolo ebraico, dimenticando in maniera colpevole e volontaria che in Israele una donna può dirsi davvero libera e protetta, mentre nei paesi musulmani la stessa deve dirsi felice se non viene deflorata a 12 anni o se non viene presa a sassate perché il velo non è correttamente indossato.

risultati elezioni russe 2024

È l'ora di dirlo ad alta voce: l'islam moderato non esiste e una donna che si dice vicina a tale credo è, quando va bene, stupida come la merda.

Un cordiale saluto,

Nick Pagnotta

Lettera 16

Caro Dago, Ppe, "L'Ue dichiari che Putin non è un presidente legittimo". Come no. Erdogan, Xi e Al Sisi sono legittimi!

Corda

Lettera 17

VLADIMIR PUTIN - ELEZIONI IN RUSSIA 2024 - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

La narrazione dell'indecorosa "manfrina del voto", con soldati russi armati fino ai denti che vigilavano il processo elettorale, evoca immagini di autoritarismo e oppressione. Tuttavia emerge un senso di speranza e resistenza con l'introduzione nei talk show dei "Jorit", "nuovi Anti-Sistema alla pummarola" che agitano il vessillo del sistema ideale del dittatore russo (simile al grottesco mondo di Salvini) e sollevano il velo sulle contraddizioni del mondo occidentale(Sic).

Dark Fenix