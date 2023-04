POSTA! - CARO DAGO, FRANCIA, VERSO INNALZAMENTO ETÀ RISERVISTI ESERCITO FINO A 70 ANNI. INSOMMA, UN COLPO DI FUCILE E UN COLPO ALLA DENTIERA CHE TENDE A STACCARSI - ELEZIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, IL GOVERNATORE USCENTE MASSIMILIANO FEDRIGA STACCA IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA DI 35 PUNTI PERCENTUALI. PD, REPUBBLICA, STAMPA E OLIVIERO TOSCANI AVEVANO AVVISATO: ELLY SCHLEIN È ASSAI PIÙ "BRAVA" DI ENRICO LETTA...

EMMANUEL MACRON ESERCITO

Lettera 1

Caro Dago, Francia, verso innalzamento età riservisti esercito fino a 70 anni. Insomma, un colpo di fucile e un colpo alla dentiera che tende a staccarsi...

F.T.

Lettera 2

Caro Dago

meme sul caso di aboubakar soumahoro 5

ma Mister “diritto all’eleganza” cosa aspetta a dimettersi dal Parlamento e a restituire quanto gli hanno affidato per opere benefiche che invece pare abbia dirottato altrove ? E i suoi sponsor intellò che dicono e che fanno? Come dice Emilio Fede : “Che figura ecc ecc”

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Caro Dago,

Ancora una Grande Scoperta annunciata dagli scienziati :

Udite udite! Nei quadri rinascimentali i colori erano mescolati con l'uovo.

Invito tutti gli studenti che hanno frequentato il Liceo Artistico a Ravenna negli anni '50 a testimoniare che questa tecnica veniva spiegata regolarmente dagli insegnanti di quella scuola. Intanto aspetto l'annuncio della scoperta dell'acqua calda.

Giovanna Maldasis

ELLY SCHLEIN

Lettera 4

Caro Dago, l'elezione a segretaria della multigender Schlein è stata salutata come una novità dai soliti giornaloni di sinistra, e dai capibastone del PD che l'avevano scelta, ma per gli elettori non è cambiato nulla il PD resta il solito partito inconcludente da 17%....

FB

Lettera 5

Caro Dago, Donald Trump: "Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe dimettersi., dovrebbe essere incriminato". E infatti. Se un procuratore dem incrimina un canditato repubblicano alla presidenza, dovrebbe subito esserci un procuratore repubblicano che incrimina lui per utilizzo politico della giustizia. In un Paese civile questo modo di fare politica non dovrebbe essere tollerato.

Piero Nuzzo

IL MEME SU ELLY SCHLEIN E MARILYN MANSON

Lettera 6

Dagovski,

(Mi)-Schlein, la potenza è nulla senza controllo.

Aigor

Lettera 7

A Dago.

Il Vuoto Torricelliano in politica è bene rappresentato da Salvini. La Lega regge al Nord nonostante Salvini, che cento ne dice, poche ne pensa e nulla realizza. E poi gli elettori Italiani amano i loro Governatori senza distinzioni, se sono bravi o percepiti come tali: vedi Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Campania. Forse ha ragione Flavio Briatore, quello vero e quello di Crozza: “… uomini del fare!”. I quaquaraquà alla lunga non reggono nemmeno in Italia.

Olho.

Lettera 8

MEME SULLA MOGLIE DI SOUMAHORO BY EMILIANO CARLI

Caro Dago

tutta qeusta ironia sull'obbligo dell'italiano è stupida come quelli che abusano di parole straniere senza conoscerne il significato. Sai che HUB ora molto di moda, vuol dire mozzo di una ruota, ed è usato per topologie come nel caso di grandi aeroporti che si collegano a raggiera con aeroporti più piccoli. Quindi per i vaccini HUB non c'entra. Poi abbiamo avuto il ministero del welfare, che un giornale inglese FT ha dovuto tradurre in Labour ministry, una parola latina. Latino è pure Scaneo, da cui deriva scanner e il terribile Scannerizzare.

E quante parole latine (che pur si studierebbe a scuola) sono regolamente pronunciate in inglese:

PRIMIUM, PLAS, STEDIUM, DELAX (questo è francese pronunciato in inglese: un lassativo)

Lettera 9

giorgia meloni vignetta di riccardo mannelli 1

Caro Dago, elezioni Friuli-Venezia Giulia, il governatore uscente Massimiliano Fedriga stacca il candidato del centrosinistra di 35 punti percentuali. Pd, Repubblica, Stampa e Oliviero Toscani avevano avvisato: Elly Schlein è assai più "brava" di Enrico Letta...

Daniele Krumitz

Lettera 10

Caro Dago, la Nasa annuncia: una donna e tre uomini voleranno intorno alla Luna nel 2024. Ma come, parlano tanto di parità uomo-donna e poi fanno uno scivolone simile? Non c'era una seconda astronauta disponibile?

Pat O'Brian

Lettera 11

Dago Drago,

dopo una bastarda malattia, avendo perso parecchi chili, ho acquistato il medicinale "Effetto De Benedetti-Schlein", prescrittomi come miglior riprendi peso forma del mercato elvetico. Dopo un mese di codeste pillole, mi ritrovo scheletrico, essendo calato di altri chili.

MASSIMILIANO FEDRIGA - ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

Mi dicono, però, che potrei rifarmi con la dieta nazionalpopolare di Vincenzo De Luca.

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Dago pitagorico,

in Algebra Astratta, materia di studio della facoltà di Matematica, si studiano campi complessi dove s' ipotizza che a+b è diverso da b+a. In politica accade che PD+M5S quando si alleano perdono almeno fino al 30 per cento della somma dei voti presi singolarmente nelle votazioni precedenti. Avanti con il campo largo dove in FVG è scomparso il Terzo Polo con aggiunto + Europa. Renzi ha capito tutto, si è messo in pausa, salvate il soldato Calenda.

saluti - peprig-

Lettera 13

IL MEME SU ELLY SCHLEIN CONDIVISO DA ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA

Si disputano l'identità con i tribunali medievali della santa inquisizione quelli del regime di Putin. Nell'estremo oriente russo, un tribunale della regione di Khabarovsk, come riporta il portale di notizie indipendente “Meduza”, ha condannato a 5½ anni di reclusione un soldato al suo ritorno dal Donbass, non per aver confessato di aver ucciso civili in Ucraina, ma per aver diffuso "false informazioni". Questo dà un senso chiaro e preciso del livello di giustizia nella Russia di Putin; regime che si prodiga in pratiche tra le piu gravi violazioni dei diritti umani tra incarcerazioni per chi dissente, avvelenamenti, rapimenti, scomparse per gli oppositori politici: azioni imbarrazzanti e indegne di un paese civile.

Pensare il contrario è un'inversione della logica, i lacchè che si compiacciono di avere Putin attaccato alle chiappe, dovrebbero provare almeno a staccarsi la molletta sulle narici, tanto per cambiare, forse sentirebbero odori nauseabondi anche un po' loro.

Impeto Grif

Lettera 14

Caro Dago, l'innamoramento per la segretaria multigender Schlein è già terminato, infatti sui giornaloni di oggi non ci sono i soliti articoli entusiasti per lei e dal Nazareno non filtrano le consuete dichiarazioni celebrative sul nuovo corso della segretaria. Pensavo che durasse qualche mese in più...

fedriga e salvini 2

FB

Lettera 15

Caro Dago, elezioni in Friuli Venezia Giulia: "[…] Matteo Salvini […] ha ben poco da esultare, perché il suo destino da leader del partito sembra vacillare: nella migliore delle ipotesi da oggi è un segretario […] commissariato proprio da Fedriga e dell’altro governatore forte, Luca Zaia" . Repubblica cerca di seminare zizzania nella Lega per evitare di parlare delle patetiche ed allarmanti condizioni del Pd era Schlein.

Pino Valle

Lettera 16

GIORGIA MELONI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO

Caro Dago, la polizia belga ha fatto irruzione nella sede del Partito popolare europeo a Bruxelles, sequestrando dei computer nell'ambito dell'inchiesta su una presunta frode finanziaria che avrebbe coinvolto il personale del Ppe. E proprio oggi Ursula von der Leyen spiegava alla Cina come deve comportarsi con la Russia per la guerra in Ucraina... Ma vada a quel paese!

Mark Kogan

Lettera 17

Caro Dago, Pd, stabilito che Elly Schlein non è né brava né capace - vedi elezioni in Friuli Venezia Giulia - tutti a chiedersi: l'avranno scelta per l'«avvenenza»?

Marino Pascolo

Lettera 18

nello musumeci

Caro Dago, Musumeci, "'Ministero del Mare bella novità della Premier. Ora servono i contenuti'". E intanto a fine secolo rischiamo di trovarcelo un metro e mezzo più alto...

Pop Cop

Lettera 19

Caro Dago,tanti criticano la sollecitazione del ministro Lollobrigida ai giovani italiani di andare a lavorare nelle campagne.Appena sentita la Camusso(in verità in buona compagnia) che a questo proposito ha detto che il ministro, prima di dire ai ragazzi di andare a fare i lavori agricoli, dovrebbe garantirli su una giusta retribuzione e sicurezza sul luogo di lavoro,perfetto,condivido in pieno.Peccato che poco prima avesse detto che nelle nostre campagne, non si può fare a meno dei lavoratori extracomunitari,sorvolando paciosamente sulla mancanza delle 2 condizioni appena evocate per i lavoratori italiani,in questo perfettamente sovrapponibile ai tanti che da mattina a sera auspicano l'arrivo di eserciti di lavoratori-schiavi dall'Africa.Non credi sia magistrale questo doppiopesismo che, con finta apertura, nasconde un vero razzismo?

francesco lollobrigida

Paloma

Lettera 20

Caro Dago, Governo-sindaci sul Pnrr: "Avanti su Franchi e Bosco Venezia". Indebitare le future generazioni con l'Ue per costruire due stadi: deve proprio mancarci qualche rotella!

Licio Ferdi

Lettera 21

Caro Dago,

all'estero il dibattito sulla generazione Z e millennials sempre più interessati ad un work-life balance ha tutt'altre origini, da noi si sono persi qualche pezzo.

Le paghe da noi sono ridicole. Se vagamente sei qualificato in Italia, ti conviene o fondare una tua azienda (attenzione alla burocrazia) o emigrare. Basti vedere cosa guadagna qui un qualsiasi professore di liceo: in Italia € 1500 se diventa di ruolo (e chiude la carriera a poco più di € 2000), in Germania parte dai € 2000 (e chiude con quasi il doppio).

La realtà è che in Italia non servono proprio laureati. Né italiani, né stranieri. Né online, né in presenza. Dovremmo finire tutti la terza media e andare a zappare la terra o a fare l'alberghiero, o pardon: il liceo Made in Italy*.

MELONI VINITALY

Saluti dalla choosy,

Lisa

*Ironia della sorte: la canzone del tipo che slinguazzava Fedez a Sanremo contro la Meloni non si chiamava proprio "Made in Italy"?

Lettera 22

Dago colendissimo,

infornata di ministri al Vinitaly!

Già da tempo molte delle loro dichiarazioni immaginifiche sottintendevano robuste libagioni. Ed adesso eccoli lì fra gli stand con i bicchieri in mano. Aspettiamoci a breve qualche botto pirotecnico…...

Saluti da Stregatto

Lettera 23

Lo dico perché non me lo tengo, ma il liceo del Made in Italy è una castroneria micidiale, inoltre detto in inglese è una doppia castroneria micidiale , ed è una tripla castroneria micidiale dopo che hanno detto che volevano togliere le parole inglesi.

MELONI VINITALY

E poi non stava a loro sul groppo, proprio a loro, la canzone Made in Italy di Rosa ? Ma quindi è un liceo dove si va a trombare in 3, più siamo meglio è ? Gente, è peggio di quando governava Berlusconi e sta gente batte pure la sinistra in boiate. Sembra di avere la famiglia Brambilla del 3 piano al governo. Vi prego, toglietegli almeno i microfoni.

Secondo me abbiamo i vecchi politici che si stanno rivoltando nelle tombe a sentire sta gente, sembrano i girotondini ma di destra. E poi la castroneria sul PNR che è una falsa urgenza ??? Santo cielo, ogni anno che passa ce ne bruciamo 10. Draghiiiii, ridateci Draghiiiiii