ELLY SCHLEIN

TROPPO FORTE - MEME SU GIORGIA MELONI BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, manifestazione Pd, Schlein: “In piazza solo bandiere dem e della pace”. Paura che sia un mare di bandiere palestinesi?

RPM

Caro Dago, chissà se i Dioscuri Fratoianni/Bonelli che hanno evocato Guantanamo dopo l'accordo Italia-Albania, consiglieranno ai migranti di indossare anche loro gli stivaloni come lo hanno fatto per l'on.Soumahoro per entrare in Parlamento.

Antonio Pochesci

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

Caro Dago, Tajani: "Pronti a curare i minori palestinesi in Italia". I minori palestinesi, i figli dei migranti appena arrivati, la bimba inglese con la malattia incurabile... Ma chi siamo noi? Babbo Natale? I figli degli italiani bisogna curare! Quei pochi che ancora nascono. Perché siamo un Paese di deficienti che vuole aiutare tutti tranne i nostri!

Casty

Caro Dago, sondaggio: "Nove italiani su dieci si aspettano che ci sarà un ulteriore aumento dei prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità ma anche di carburante, energia e gas". Per il Governo sarà uno scherzo accontentarli!

Mich

emmanuel macron 1

Caro Dago, Macron: "A Gaza pausa umanitaria e lavorare a cessate fuoco". Nessuna pausa, Hamas non può essere trattato umanamente. Casomai "sgombero umanitaro". Ma da quanto tempo Israele ha detto alla popolazione palestinese di spostarsi a Sud? Prima la scusa per restare era "24 ore sono troppo poche". Ma adesso, se dopo settimane sono ancora là, un motivo ci sarà...

Pop Cop

riccardo muti

Caro Dago, musica e cultura, Riccardo Muti se la prende con i rapper e i Maneskin. Attento! Che qualche regista non stravolga Puccini mettendo in scena la "Maneskin Lescaut"...

Scara

L'obiettivo di Hamas è aprire un nuovo esplosivo capitolo contro Israele. Agli occhi di Bertinotti invece ''l'obiettivo di sconfiggere di Hamas è irraggiungibile" D’altro canto strombazzare che i tagliagole responsabili di un massacro senza precedenti abbiano "diritto di parola“ e siano degni di sedersi intorno ad un tavolo per una trattattiva non rappresentano per colui che vuole farsi valere come un summus philosophus un enorme dito medio alle vittime dei massacri ad opera dei tagliagole di Hamas.

L ACCORDO ITALIA - ALBANIA VISTO DA ELLEKAPPA

Li paragona allo Shin Fein ( l'ex braccio politico dell'Ira) che si "è trasformata in una forza democratica di governo" (senza tener conto che la popolazione è terrorizzata dai nazionalisti fascisti dentro le istituzioni) e cita un ex terrorista israeliano divenuto capo di Stato (Anche il sillogismo con Stalin che fu candidato al nobel per la pace per il suo impegno a concludere la 2^guerra mondiale ci starebbe pure bene).

Più che altro il normale raziocinio ci dice che sarebbe un suicidio trattare con un'organizzazione terroristica che mira a distruggere l'altra parte, ma per il Sub-com da salotto che si baloccava con Rifondazione le elucubrazioni ammantate di saccenteria e presunzione di sapere che propone non vivono ancora in un contesto fuori dalla realtà.

Dark Fenix

TEMPTATION ISLAND - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dagos,

non ci sono lacrime per i bambini (in ordine alfabetico) israeliani e palestinesi maciullati nell'ennesima tranche della faida millenaria in Terra di Canaan: ma neppure mezza per una bambina inglese condannata a morte da un tribunale.

Se non sappiamo difenderne uno, non c'è molta speranza per gli altri: fra una vita e un principio, anche di 'laicità', non c'è da esitare. E poi, vuoi mettere far apparire la Meloni come mossa da calcoli bassamente elettoralistici con finalità annesse di strategie diversive benaltri-stissime.

Raider

Caro Dago, Calenda è riuscito a fare meglio del duo Bonelli-Fratoianni che sono stati fregati dal finto difensore dei migranti Soumahoro! Lui è riuscito a fregarsi da solo dando credito al senatore di Riad Renzi (copyright Dago) che ha fatto eleggere più persone del piacione dei Parioli tanto che lo ha fatto finire nel "misto"...e Calenda ci vuole spiegare come si vota?

FB

corrado augias

Caro Dago, come dice Augias sarà anche volgare parlare di denaro (quando si parla dei suoi stracompensi) ma con "l'autocacciata" di tanti conduttori strapagati la RAI avrà pure perso qualche punto di share, i pensionati si affezionanano ai conduttori della loro infanzia, ma i risparmi sui compensi gli permetteranno di avere finalmente un bilancio decente...

FB

edi rama giorgia meloni

Caro Dago, dunque abbiamo un accordo economico con l'Albania! Paghiamo il pizzo a Rama per evitare che si venga invasi dal lato orientale da migranti di ogni dove. Se continuiamo di questo passo, ci ritroveremo presto a pagare prebende a destra e manca per evitare problemi.

La Meloni prosegue nel suo percorso, lasciando per strada gli alleati (o ex) di governo, con scelte azzardate. Tra poco la vedremo imitare Vittorio Gassman con la famosa frase: "m'hanno rimasto solo"? Direi che siamo quasi al capolinea....aspettiamo solo il colpo di grazia!