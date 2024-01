POSTA! - CARO DAGO, INVECE DI RESUSCITARE “RISCHIATUTTO” PER CARLO CONTI, IO FAREI CONDURRE UN PROGRAMMA ALLA MELONI DOVE PARLA DI TUTTE LE PRIVATIZZAZIONI CHE INTENDE FARE PER RACIMOLARE SOLDI: "RASCHIATUTTO” – TI EVIDENZIO L’ASSENZA, PASSATA SOTTO TRACCIA, DI CHIARA FERRAGNI ALLA SFILATA DIOR DI IERI A PARIGI. LA STESSA MARIA GRAZIA CHIURI CHE L’HA VESTITA PER IL MATRIMONIO E A SANREMO 2023 IERI L’HA LASCIATA A CASA…

Lettera 1

Caro Dago,

le nozze Ita Airways-Lufthansa rinviate di altri tre mesi. È bello vivere in un Paese dove i problemi si tramandano da una generazione all’altra. Alitalia, Monte Paschi, ILVA, fisco, giustizia, istituzioni, regioni. Dossier aperti da anni: sono la nostra comfort zone.

L’elettore triste

Lettera 2

Caro Dago

caso Ferragni. Dopo i pandori, uova di pasqua e bambole meno brands la cercano. Se continua così dovrà andare a lavorare.

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Caro Dago, un ghepardo fa 101 km/h, una gazzella ne fa 80, uno struzzo 70 e un leone 57; JACOBS NE HA FATTI 40 e un gatto domestico ne fa 48, poco più di un corridore ciclista.Tutti multati dal sindaco di Bologna per il quale va troppo veloce perfino il coniglio domestico che supera i 30 raggiungendo i 32 km/h.

A Bologna di questi giorni possono circolare tranquillamente: maiali (17 km/h), polli (14 km/h) e topi (12 km/h). Cittadine onorarie le lumache da giardino che prudentemente non vanno oltre gli 0,05 km/h e per non emettere CO2 scureggiano molto poco.

Cincinnato 1945

Lettera 4

Dago Ispira e Cospira,

ci illumini sul tuo recente ruolo nella lobby della gens cafonal o meno romana, come estratto da Il Foglio. Ti descrivono epigono di una sconvolgente realtà: la ducetta avrebbe in GL 88 alias Gianni Letta 88 anni un nemico storico, con Bisignani nell' ombra come al solito.

Il tutto endorsato dal tuo sito che viene temuto dai fratelli e cognati d' Italia più del Financial Time. Repubblica ed editori sono stati archiviati recentemente utilizzando gli ascari Porro marocchini. Ora sei stato scoperto come un affratellato nella suddetta lobby che lotta da tempo contro la destra ex clerical fascista, ora anti amichettesti - compagnucci - della parrocchietta. Peccato che Gelli non ci sia più. So' regazzi lasciali perdere. Daje Dago Daje sempre-

- peprig

Lettera 4

Dago,

La vicenda fleximan e quanto consenso abbia, dimostra lo zero senso civico degli italiani. Certo, i limiti imposti sulle strade spesso sono assurdi, ma voler correre ad ogni costo fregandosene di limiti e sicurezza altrui, la dice lunga di come siamo diventati.

MP

Lettera 5

caro Dago,

ormai appurato che dichiararsi antifascista sia la premessa per poter iniziare qualsiasi confronto politico, suggerirei ai componenti una certa area di destra di farlo senza sosta, continuamente, prima di iniziare qualunque discorso o rispondere a qualsiasi domanda. Tanto, che gli frega a loro? L'importante è fare felici coloro che si accontentano di così poco. E così potremmo toglierci questa menata una volta per tutte.

Tonyborg

Lettera 6

Caro Dago , invece di resuscitare il programma Rischiatutto e farlo condurre a carlo conti , io farei condurre un programma alla meloni dove parla di tutte le privatizzazioni che intende fare per racimolare soldi e lo chiamerei " Raschiatutto "

Marco di Gessate

Lettera 7

Caro Dago,

Ti evidenzio l’assenza, passata sotto traccia, di Chiara Ferragni alla sfilata Dior di ieri a Parigi. La stessa Maria Grazia Chiuri che l’ha vestita per il matrimonio e a Sanremo 2023 ieri l’ha lasciata a casa…

Lettera 8

Caro Dago,

Sinner rassicura i tifosi: “Non avevo problemi fisici. Solo un po’ di aria nello stomaco”. Non voglio sapere da che parte è uscita.

L’elettore triste

Lettera 9

caro Dago,

vorrei dirti e scriverti tante cose, ma desidererei che tu prima rispondessi all'interrogativo che mi tormenta da tempo immemore: sei antifascista? Non per altro, ma perché ogni volta che tu pubblichi qualcosa di mio sulla rubrica della posta, i miei vecchi compagni di classe, la gloriosa 5 C Vittorio Veneto di Milano, con i quali io mi rapporto via whatsapp nonostante siano trascorsi più di 50 anni, mi schifano perché tu mi hai pubblicato.

Tonyborg

Lettera 10

“Dannati cospiratori, voi di Dagospia! Vi lanceremo contro cognati, sorelle e pistoleri e vi faremo passare la voglia”.

Dago, si scherza (ma non troppo).

Hagakure

Lettera 11

L'occidente democratico da del macellaio a Putin

Esalta i crimini di guerra del nano malefico

A quando la resa dei conti ?

