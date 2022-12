POSTA! - CARO DAGO, IRAN, GIUSTIZIATO SECONDO MANIFESTANTE. NON SI FERMERANNO SE L'OCCIDENTE CONTINUA A DARGLI CORDA - C'È DA CAPIRLA LA POVERA VICE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, L'INFLAZIONE HA BATTUTO MOLTO FORTE IN QUESTI ANNI E TUTTO SOMMATO CI STA DI ESSERE PASSATI DALLA BUSTARELLA DIRETTAMENTE AL SACCO DI BANCONOTE; MAGARI NE BASTAVA UNO, PERCHÈ COSÌ HA FATTO FARE LA FIGURA DEL PEZZENTE AL CAGNOLINO DELLA CIRINNÀ…

gli appunti di giorgia meloni 12 dicembre 2022 4

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Meloni: "Sui migranti il governo non cambia rotta". Nemmeno loro: se non attraversano il Mediterraneo è rotta balcanica.

Frankie

Lettera 2

Caro Dago, Gran Bretagna: "Freneremo la Russia in Africa, Asia e America Latina". Ma dai... Non riescono a frenare nemmeno Harry e Meghan!

Camillo Geronimus

Lettera 3

EVA KAILI

Caro DAGO. la Grecia ha bloccato i beni della vice Presidente inquisita. In Italia x i nostri coinvolti??? Aspettiamo i tre gradi di giudizio italiani. . ...??? Saluti. Alex

Lettera 4

Caro Dago, non avrei mai pensato di essere d'accordo con Grillo, ma quando scrive "avvilente la discussione su tetto contante e pos" ha perfettamente ragione. Cara Giorgia molla subito chi non capisce le vere priorità degli italiani, che non sono sicuramente quelle dell'ossessionato Salvini...

FB

beppe grillo

Lettera 5

gentile Dago, la Superiorità Morale costa,

un caro saluto.

Zagor

Lettera 6

Caro Dago, Iran, Borrell: "Approveremo sanzioni dure". Durissime? Così poi le conseguenze le paghiamo noi come per quelle in Russia?

Ezra Martin

Lettera 7

gli appunti di giorgia meloni 12 dicembre 2022 1

Caro Dago, per Bertinotti "Il Pd è un morto che cammina". E invece dovrebbe correre?

Pino Valle

Lettera 8

Gentile e innovativo Dago, la Meloni scriva pure il suo diarietto, ma ci risparmi gli sticker di Ginevra e i baci alla folla.

Francesca

Lettera 9

Egregio Dago

il grande De Andrè cantava del tipo strano, che vendette per due mila lire sua madre a un nano. Allora praticamente il Qatar non esisteva, ma pensa cosa avrebbero potuto vendere i furbi italioti con i sacchi colmi di centinaia di migliaia di Euro, sicuramente figli, nipoti e tutta la parentela. Pensare che abbiamo avuto De Nicola, Einaudi, De Gasperi, cosa è rimasto di quella dignità?

UNO DEGLI UFFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO SIGILLATI PER ORDINE DELLA MAGISTRATURA

Cordialità

Sanvic

Lettera 10

Caro Dago, Iran, giustiziato secondo manifestante. Non si fermeranno se l'Occidente continua a dargli corda...

Lino

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "Danni a centrali, costretti a scegliere chi ha luce". Beh, a Zelensky di sicuro non serve: brilla di luce propria!

Furio Panetta

Lettera 12

Cari Dago...ogni mattina o quasi Marco Travaglio apre il fatto con peana ed elogi verso l'(ex?) Avvocato del Popolo...quale più triste contrappasso, o fate voi, quale migliore nemesi per colui che ha costruito una carriera nella contrapposizione a B. dell' essersi trasformato nell'Emilio Fede cartaceo di Giuseppi?

GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO

Lettera 13

Caro Dago, c'è da capirla la povera vice presidente, l'inflazione ha battuto molto forte in questi anni e tutto sommato ci sta di essere passati dalla bustarella direttamente al sacco di banconote; magari ne bastava uno, perchè così ha fatto fare la figura del pezzente al cagnolino della Cirinnà.

Ora, scusa, bisogna che ti lasci: devo fare colazione e mi devo ricordare di pagare col POS per difendere l'Europa dall'esercito dei baristi evasori. Ciao. Cincinnato 1945

antonio panzeri

Lettera 14

Caro Dago, influenza e Covid, pronto soccorso allo stremo: +50% di accessi. Mai contenti. È segno di grande fiducia nella scienza!

Ulisse Greco

Lettera 15

Caro Dago, Stati Uniti, il 54% dei Dem sostiene che Joe Biden non debba ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Non piace che abbia la puzza sotto il naso?

J.R.

Lettera 16

Caro Dago penso che Renzi dovrebbe smettere d'interrogarsi sui presunti legami tra la professoressa ed i Servizi ma piuttosto dovrebbe mettere la sua attenzione su cosa porti una normale cittadina a mandare il filmato prima al Fatto e poi a Report quindi con "associazione" Renzi uguale "cose strane"....

Amandolfo

la professoressa che ha filmato l incontro renzi mancini all autogrill di fiano romano 2

Lettera 17

Dago,

Pecunia non olet, dove c'e da arraffare soldi, tutti ad inventarsi esperti, organizzatori, mediatori. Tramite le Ong, che confermano essere ricettacolo di interessi opachi, europarlamentari, ex ministri o portaborse, a vario titolo, sguazzano dentro al lucro personale in nome di altri ideali di cooperazione, aiuto e solidarieta'.

MP

Lettera 18

Dago colendissimo,

renzi mancini meme by macondo

mi stupisco dello stupore dei giornaloni e di alcuni politici sul caso Qatar-Panzeri-sinistra avariata- etc. In questi ultimi anni bastava porgere l’orecchio ai pensosi ragionamenti di taluni politici, giornalisti, intellò, comici in disarmo, ospiti di talk show e fauna consimile, per percepire che dietro le quinte giravano non solo petrodollari ma anche “benemerenze” e “riconoscimenti” da parte degli amici russi e cinesi.

Siccome noi italioti siamo atavicamente dei pezzenti, per molti bastavano delle brioches. Ma a questo punto la domanda vera è: con milioni di intercettazioni, i nostri zelanti PM – in compagnia delle forze dell’ordine - non hanno mai trovato niente? Bisognava aspettare la polizia belga?

Saluti da Stregatto

Lettera 19

GIUSEPPE CONTE CON IL MASSONE SERGIO ROSSO

Caro Dago,

il neo esistenzialista Conte come Figaro. Come il "factotum della città", tutti lo vogliono, tutti lo cercano: CGIL (Landini), Confindustria (Bonomi), PD (molti esponenti), massoneria (Rosso), Arci, organizzazioni che operano nel sociale, percettori di Rdc, pacifisti. Deve avere delle doti eccezionali per essere così ambìto ed apprezzato. Se è così, perché quando era Presidente del Consiglio le ha tenute così accuratamente nascoste?

Gualtiero Bianco

Lettera 20

Veri uomini, i calciatori. Lo si capisce da come piangono come fontane.

Giuseppe Tubi