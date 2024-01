POSTA! - CARO DAGO, LOLLOBRIGIDA: "LE IMMAGINI DELLA SALIS IN CATENE NON LE HO VISTE". GLI SARANNO ANDATI I CAPELLI SUGLI OCCHI - GLI AFRICANI NON SI FIDANO DEL PIANO MATTEI: “MOSTRARE MONETA, VEDERE CAMMELLO” - POI UNO CAPISCE PERCHÉ DALL’EST EUROPA PREFERISCONO DELINQUERE IN ITALIA. QUANDO LI PRENDONO…

taylor swift

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Microsoft aggiorna l'IA che ha generato false foto hard di Taylor Swift. Ottimo! Quindi le prossime saranno tutte autentiche?

John Doe Junior

Lettera 2

Caro Dago,

ma veramente bisogna credere che Ilary, non fosse a conoscenza, delle abitudini libertine di Francesco? Lei lo sapeva perfettamente, come tutta Roma. Solo tu ed il tuo fotografo, avete avuto il coraggio, di affermare quello che tutta la stampa italiana ometteva terrorizzata.

Forza Roma Sempre Forza Roma

Lettera 3

Caro Dago, Gaza, Meloni: "Gruppo di bambini palestinesi sarà curato in ospedali italiani". Cioè, ai figli degli italiani viene spesso negato il ricovero per mancanza di posti e invece per i figli di Hamas si trova subito?

Giacò

giorgia meloni vertice italia africa

Lettera 4

I tre Paesi mancanti sono nel caos (e politicamente non contano una cicca, a partire dal Burkina.) La Nigeria è scappata a Parigi perché teme per i suoi interessi (come Parigi teme di diventare un minus nel gioco degli approvvigionamenti..... insomma si piangono sulla spalla!

Chiaro?

G.A.

Lettera 5

Caro Dago

poi uno capisce perché dall’est Europa preferiscono delinquere in Italia. Quando li prendono…

Saluti, Usbergo

Lettera 6

ilary e totti

Caro Dago,

gli africani non si fidano del Piano Mattei: “Mostrare moneta, vedere cammello”

L’elettore triste

Lettera 7

Dago,

Ci voleva una direttrice straniera, per sottolineare che il turismo a Firenze, o Venezia o Roma, ha assunto il livello di un'invasione eccessiva. Che porta guadagni ad alcuni e penalizza tanti con gli eccessi che una transumanza comporta.

MP

Lettera 8

Caro Dago, ma qualcuno ha impedito a Repubblica il diritto di pubblicare - legittimamente - in prima pagina il titolo "ITALIA IN VENDITA"? Ed allora a che titolo si straccia le vesti se altri - si chiamino la Premier o il sig. Rossi - si permettono di esercitare il diritto di "manifestare il proprio pensiero "(art. 21/Costituzione) di criticarlo e quindi di replicare per le rime?

L ITALIA IN VENDITA - PRIMA PAGINA REPUBBLICA 20 GENNAIO 2024

O davvero si crede che solo i giornali detengano il monopolio dell'informazione, oltre al dogma dell'infallibilità? Se poi un rampollo della famiglia Agnelli definisce quel titolo "semplicemente RIDICOLO" e che sono " totalmente RIDICOLI i giornalisti che fanno i martiri", che altro aggiungere a siffatto epitaffio?

Antonio Pochesci

Lettera 9

Caro Dago,

nel 1974 (cinquant'anni fa: un passato, ma non un era geologica) riscuotevo 164.000 lire al mese di primo stipendio, come da buste paga che ho ritrovato (equivalenti a 85 € cad. !!) ed ero tendenzialmente un "ricco", perchè allora mi potei comprare un discreto appartamento con l'equivalente di undici mensilità e cioè 1 milione e ottocentomila lire (equivalenti a 930 € !!!!!!!!!!).

Il paragone con la situazione attuale è allucinante e semplicemente impietoso.

Proprio per questo però sarebbe bene che la faccenda fosse risaputa dai giovani attuali, perchè si rendano conto di che situazione ha loro apparecchiato nei decenni la perdurante-fino-a-che-morte-non-ci-separi, ciarliera, incompetente e malfattrice classe politica italiana.

MAIGNAN UDINESE MILAN

Cincinnato 1945

Lettera 10

Caro Dago,

Udine boccia la cittadinanza onoraria a Maignan. Il centro destra vota contro perché il portiere del Milan non “ha concretamente contribuito al benessere socio-culturale dei cittadini". Mi sembra quelli che dicono: “Non sono razzista; sei tu che sei negro”.

L’elettore triste

Lettera 11

Caro Dago, dopo Alfredo Cospito, Ilaria Salis. Ma davvero a sinistra pensano di fare opposizione alla Meloni prendendo le difese di estremisti di sinistra condannati o processati per crimini violenti?

L.Abrami

ILARIA SALIS

Lettera 12

Caro Dago, Ministero degli Esteri: "Per Ilaria Salis l'Ungheria valuti una misura alternativa al carcere". Pienamente d'accordo. Per quelli che partecipano a manifestazioni e cortei violenti con persone picchiate solo perché esprimono opinioni diverse, l'ideale sarebbe qualche anno di miniera!

Nino

Lettera 13

Caro Dago, Nord Corea, Seul: "Lanciati diversi missili da crociera". Questi a Costa e Msc gli fanno un baffo!

J.R.

francesco lollobrigida porta la pasta italiana nello spazio meme by sirio 1

Lettera 14

ciao Dago,

dura la vita dei tuoi redattori... a metà fra letame e champagne, gli sputi di Totti.

Rob

Lettera 15

Lollobrigida: "le immagini della Salis in catene non le ho viste".

Gli saranno andati i capelli sugli occhi

Paolo Ferraresi

Lettera 16

Dago,

si vedranno in tribunale ! Landini vs Calenda, il sir pariolino affermava che i due segretari ( CGIL - PD ) non prendevano posizione sulle dismissioni di Stellantis in patria per non urtare la sensibilità dei redattori e del direttore di Repubblica, quotidiano edito in Largo Fochetti - Roma.

Asset non ancora dismesso di proprietà della GEDI. Si prevedono cortei di solidarietà nelle fabbriche ex FIAT. Anche in quelle chiuse da tempo. Calenda a capo del Centro Largo e Landini a Bruxelles, che ti sembra come finale della composizione della lite ?

- peprig –

I PAESI FINANZIATORI DELL UNRWA

Lettera 17

Dago colendissimo,

qualcuno faccia presente ai trinariciuti della sinistra che inneggiano ad Hamas che durante la seconda guerra mondiale i palestinesi erano pappa e ciccia con il sor Adolf, di cui apprezzavano appieno il piano “soluzione finale” per gli ebrei. Certi amori – e valori – non si scordano mai.

La barzelletta di questi giorni è che all’Onu (ed anche in Occidente) sono rimasti sorpresi, forse indignati per il caso dei dipendenti Unrwa attivi complici di Hamas. Quando Arafat faceva i suoi tour in Europa alla ricerca di finanziamenti per le scuole palestinesi, in Occidente scodinzolavano, si facevano fare selfie e provvedevano. Naturalmente nessuno andava a dare un occhio ai libri degli scolari, che ignoravano l’esistenza degli ebrei e pubblicavano cartine del medio oriente senza Israele. Insomma, Hamas – mettendoci pure dei soldi – ce lo siamo nutrito noi!

Saluti da Stregatto