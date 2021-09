POSTA! - CARO DAGO, MATTEO SALVINI SULLE COMUNALI: "NON CREDO A UN CAPPOTTO DEL CENTROSINISTRA". SPERA IN UNA FELPA DELLA LEGA? - CONTE: "IL DIALOGO COL PD È INTENSO, C'È AFFINITÀ". VUOL FAR INGELOSIRE I TALEBANI? - I DUE PRESTITI STATALI AD ALITALIA SONO ILLEGALI E PERTANTO VANNO RECUPERATI? NO PROBLEM, C'È GRANDE EUFORIA E I NEOASSUNTI DI "ITA" LAVORERANNO SICURAMENTE VOLENTIERI GRATIS PER QUALCHE TEMPO…

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE BY OSHO

Caro Dago, checché se ne dica Letta e Conte sono due partner ideali; entrambi estromessi da palazzo Chigi per manifesta incapacità, nominati capi dei loro partiti per...mancanza di alternative, propongono in malo modo le ricette politiche dei loro pseudo-guru (Bettini-Travaglio). Risultato; due mezzi leader non ne fanno uno...ma producono danni per quattro!

talebani conquistano valle del panshir 1

Caro Dago, Talebani: "Donne non possono fare ministri, devono fare figli". E dovrebbero farli venire alla luce attraverso la fessura del burqa?

jamie lee curtis

Caro Dago, Festival di Venezia, a Jamie Lee Curtis viene chiesto del rapporto con suo padre, Tony Curtis: «Di fatto non l'ho conosciuto. Ha divorziato che avevo tre anni e subito dopo ha fatto altri due figli. È stata mia madre che mi ha cresciuta».

Ma se qualche anno fa (è tutto in Rete) ha raccontato che si drogava assieme a lui e che per un periodo, dei 6 fratelli, era l'unica che gli rivolgeva la parola! Questi attori... mai la verità, sempre a recitare.

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Caro Dago, Conte: "Il dialogo col Pd è intenso, c'è affinità". Vuol far ingelosire i talebani?

Caro Dago, Covid, Eurobarometro: "In Italia fiducia sui vaccini tra le più alte in Ue". E allora la vicenda puzza ancore di più: come mai siamo il primo Paese in cui si è prospettato un possibile obbligo vaccinale per tutti?

le armi dei no vax 2

Ave, Dagosan…cattedratico ragioniere in kimono e mutande pazze, fiero tribuno, in simbiotica coppia con la selvaggia diplomata che tutto vede e sa, del pensiero unico nobilmente teso alla difesa dei poveri e oppressi poteri deboli incappucciati…morituri te salutant!

Apprendevo oggi, nel leggere il Tuo no vax da galera, della brillante operazione, guidata dall’indagato ex dell’ex toga più rossa dello stivale italico, che avrebbe tempestivamente sventato quella che, per l’enfasi del corrierone, di certo sarebbe stata una pericolosissima insurrezione che avrebbe potuto seriamente minare le fondamenta monarchiche del nostro paese, a colpi di…porca puttena…

katana e peperoncino, senza voler considerare l’aggravante dell’olio e dell’aglio di certo detenuti; altroché gli innocui 65 mitragliatori d’assalto, 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole, di cui alla bagatellare vicenda dell’ex collega appulo De Benedictis.

Viva la Magistratura che veglia e sorveglia su di Noi, facendoci dormire sonni tranquilli!

ugur sahin e ozlem tureci fondatori di biontech

Caro Dago, Covid, la tedesca Biontech chiederà presto l'ok per il vaccino ai bimbi dai 5 anni agli 11 anni. Dalla culla alla tomba?

Caro Dago, Covid, Biontech chiederà presto ok per vaccino a bimbi dai 5 anni. Ovvio, non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire nessuna fetta di mercato. Adesso o mai più.

checco zalone

Caro DagoSpecchio, sarà una deviazione o un’ossessione non so, ma ogni volta che apre bocca un ministro/a di questo governo rivedo la scena nella quale Zalone (Quo vado), di fronte alla dirigente ministeriale, si gira verso il di lei segretario e chiede: “Maaa è del mestiere questa?

matteo salvini con la felpa roma

Caro Dago, Matteo Salvini sulle Comunali: "Non credo a un cappotto del centrosinistra". Spera in una felpa della Lega?

Caro Dago, Lamorgese: "Rischio aumento terrorismo, attenzione ai lupi solitari". E il gioco sarebbe trovare il "lupo solitario" tra le centinaia di migranti che la ministra fa sbarcare tutti i giorni in Italia?

Caro Dagos, se fanno battaglia a fini elettorali i Partiti, gli interventi di Mattarella, che rilascia green pass etico-politici su cui si potrebbe discutere e dissentire eticamente e politicamente, cosa e come sono, super partes o partes a se stesso? Chi si è arrogato il ruolo etico di gestore politico della pandemia può accusare chi non ne accetta versione, dati ufficiali, rifiuto "scientifico" delle terapie domiciliari (Bassetti dice che manca il protocollo e ogni medico fa di testa propria: ma funzionano? Pare proprio di sì.

matteo bassetti

Perché non si sgola a chiederlo lui al Ministero, che rifiuta ogni alternativa a vaccini di dubbia efficacia e copertura variabile. invece di protocollare niente e vigile attesa?), non fa che istigare all'odio e a chiedere, di fatto, la rimozione dal posto di lavoro di chi non si vuole vaccinare. Ma si sa, tutto questo,. Allora, ti chiedo daccapo: se mostri sempre le foto di un Cacciari groggy, come un pugile suonati, non potresti fare lo stesso con Burioni, Crisanti, Bassetti? E non dico Mattarella: ma uno Scanzi, un Fedez, un Parenzo, dico, ce li vuoi mostrare con un'espressione non molto diversa, poi, da quella che gli luce in faccia abitualmente? Grazie!

Caro Dago, Afghanistan, talebani: "No alle donne nel governo, devono fare i figli". Che antiquati. Ancora non sanno che si può affittare un utero e ordinarli su un catalogo?

Caro Dago,

talebani

Il talebano non risponde alle domande della giornalista del Tg3, poichè non gli è permesso parlare con le donne. Al Tg3, per risolvere questo problema, dovrebbero rivolgersi a Conte: è uomo e lui sa come instaurare un dialogo serrato con i t talebani.

Caro Dago, vaccino Covid, la Cina donerà altre 100 milioni di dosi ai Paesi in via di sviluppo. Cioè quasi nulla. Un ciclo completo per 50 milioni di individui - meno degli italiani, con la terza dose nemmeno ipotizzata - per miliardi di persone. Bisogna centellinare le donazioni altrimenti c'è il rischio che i Paesi si sviluppino per davvero?

ASIA ARGENTO SHIBARI

Caro Dago, il 17 settembre esce il nuovo singolo di Asia Argento "I'm Broken". Quando non si sa fare bene nulla si prova a fare tutto.

Caro Dago, il ministro Renato Brunetta: "In futuro il Green pass deve valere sia per il lavoro pubblico sia per quello privato". E quindi tutti i no vax col reddito di cittadinanza?

belmondo

Dago darling, ieri mancava solo il tappeto rosso al funerale di stato di Belmondo "aux Invalides". Presente il "tout Paris" sorridente e gossipante. Quasi tutti senza mascherina e molti baci e abbracci. Prob. a lui sarebbe piaciuto così. Quando si dice l'abisso che separa le elites dai comuni mortali che subiscono un mare di restrizioni pandemiche. Oggi cerimonia religiosa (più intima) nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés.

D’Ago,

Galimberti si chiede se la libertà sia da privilegiare rispetto alla salute. Tralasciando il fatto che quello che dice non è attinente alla situazione attuale - come stra-noto i vaccini non impediscono la diffusione del contagio - la risposta è: sì!

umberto galimberti

Una persona veramente libera rimane tale e conserva la dignità anche nella malattia. Al contrario chi è schiavo dell’ideologia rimarrà, anche in una condizione di perfetta salute organica, poco più che un animale parlante. E alla fine che differenza fa se un animale vive o si ammala e muore?

Frignare come dei bambini che non accettano la verità della caducità umana non servirà a salvarci: vorreste combattere la morte con il green pass? Ridicoli!

Stammi bene,

protesta alitalia 3

Caro Dago, per la Commissione europea i due prestiti statali per un ammontare di 900 milioni di euro concessi dallo Stato ad Alitalia nel 2017 sono illegali e pertanto l'Italia deve recuperarli. No problem, c'è grande euforia e i neoassunti di "Ita" lavoreranno sicuramente volentieri gratis per qualche tempo...

Joe Biden

Caro Dago, Joe Biden: "Molti di noi sono frustrati per i circa 80 milioni di americani che non sono vaccinati. Una minoranza che impedisce di girare pagina". Era stato lui ha promettere, durante le Presidenziali, che avrebbe girato pagina. Ora che non c'è riuscito se la prende con i non vaccinati? Troppo comodo, Mr. President!

Maria Elisabetta Casellati

Caro Dago, Afghanistan, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati: "Non abbandoniamo donne coraggiose". Starà parlando dell'inviata Rai Maria Goracci che ha chiesto a un talebano perché non la guarda in faccia mentre le risponde?

Caro Dago,

green pass

Da un anno e mezzo sentiamo versioni contraddittorie fornite da virologi, siamo vittime di scelte discutibili prese dai politici, ascoltiamo giudizi sommari proposti dai giornalisti, vediamo manifestazioni di invasati pro-vax e no-vax, insomma una vera e propria giungla, dove regna la confusione.

In un mondo giusto, più che un green pass per i vaccinati, ci vorrebbe un green pass per valutare il cervello delle categorie di cui sopra e concedere il lasciapassare a chi è davvero sano di mente.

Mary