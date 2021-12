POSTA! - CARO DAGO, DAL MITICO DI MAIO ("SE MI VEDRETE SU UN'AUTO BLU LINCIATEMI"), ALLA TRENTA CHE NON VOLEVA LASCIARE L'APPARTAMENTO DI SERVIZIO, OGGI ABBIAMO TALE CUNIAL CHE SUL GREEN PASS VUOLE IGNORARE REGOLAMENTI E LEGGI CHE VALGONO PER TUTTI! ASPETTIAMO CHE GRILLO CHIEDA FINALMENTE SCUSA AGLI ITALIANI PER AVER PORTATO QUESTI SCAPPATI DI CASA NELLE ISTITUZIONI...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

mattarella di maio 44

Caro Dago, Quirinale, Di Maio: "Mattarella è una guida solida e rassicurante per il Paese". Ma sta parlando dello stesso Mattarella per cui voleva chiedere l'impeachment? Giggino non è caduto nella scatola di tonno che i grillini volevano aprire: è caduto nella botte del vino!

E. Moro

Lettera 2

Caro Dago,

mio figlio che vive e lavora a Budapest pur se vaccinato contro il COVID, rientrando in Italia per le vacanze di Natale dovrà sottoporsi al tampone con tutta la sua famiglia.

TAMPONE

Invece i vaccinati che, sempre per le vacanze di Natale, rientreranno dal nord Italia nel loro paesi d’origine nel meridione del paese lo potranno fare liberamente senza l’obbligo di sottoporsi ad alcun controllo.

C’è una logica che giustifichi questa differenza di trattamento fra persone che si trovano nelle stesse condizioni?

Tamponi Covid

Il vaccino non funziona se si attraversa un confine statale mentre se si supera un confine regionale mantiene la sua efficacia?

Questa decisione non farà altro che alimentare la polemica dei no vax che potranno sostenere con fondamento che neppure il governo si fida della validità dei vaccini.

Pietro Volpi

Lettera 3

Caro Dago, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Due mesi fa l'Oms ha presentato una strategia per vaccinare il 40% delle persone nel mondo entro fine anno e il 70% entro la metà del 2022. A pochi giorni dalla scadenza tuttavia 98 Paesi non hanno raggiunto l'obiettivo e 40 non hanno vaccinato nemmeno il 10% della loro popolazione".

boris johnson mario draghi antonio guterres

Allora perché, ispirandosi all'Austria, non sanzionano tutti i membri di quei governi che non hanno raggiunto l'obiettivo con una multa di 3.600 dollari? Si possono multare solo i cittadini semplici e i politici mai???

Giacò??

Lettera 4

Caro Dago, cosa altro occorre per capire che i grillini hanno truffato gli italiani? (cfr. De Benedetti) dal mitico Di Maio "se mi vedrete su un'auto blu linciatemi", alla Trenta che non voleva lasciare l'appartamento di servizio, oggi abbiamo tale Cunial che vuole ignorare regolamenti e leggi che valgono per tutti!

barillari cunial 2

Aspettiamo che Grillo chieda finalmente scusa agli italiani per aver portato questi scappati di casa nelle Istituzioni...

FB

Lettera 5

Caro Dago, Manovra, sciopero Cgil e Uil: "Adesioni alte". Confindustria: "Solo il 5%". Come tra vaccinati e no vax: ognuno ha i propri dati e la propria verità.

Tuco

alexandre benalla

Lettera 6

Dago darling, ma quanti "affari" ha in corso Alexandre Benalla, ex "segretario particolare" e bodygard di Macron? Qualche giorno fa, lui e sua moglie (pare una donna misteriosa ma vera) sono stati messi in "garde a vue" a Parigi nel contesto di un'indagine per un contratto forse doloso con l'oligarca usbeko Iskander Makhmudov.

Peccato che Dago, ora troppo occupato a essere il Torquemada della poco santa inquisizione vaccinale, non ci faccia sapere nulla di più su questa nuova coppia forse "benedetta" da Manu & Brigitte Macron. Ossequi

Natalie Paav

controllori di green pass 7

Lettera 7

Caro Dago, Bruxelles: "La durata del Green pass sarà di nove mesi". E fino a quando si può abortire?

Jantra

Lettera 8

Caro Dago

a me piacciono i numeri, specie quando dicono cose interessanti! perché nessuno pubblica alcuni semplici dati nel bollettino giornaliero?

Io voglio vedere scisso il numero di decessi tra:

- morti vaccinati

- morti non vaccinati

terapia intensiva covid 4

Per quale motivo? perché si vedrebbe quello che tutti sanno, che la maggioranza dei deceduti appartiene a una minoranza di popolazione perché i no-vax alla fine sono un 15% circa.

I 100-120 decessi al giorno sono un numero altissimo, visto che riguardano principalmente solo una quota ristretta di popolazione.

Cosa significa mettere nero su bianco, numeri alla mano, che l'80-90% dei decessi riguarda il 15% della popolazione?

Significa che i no-vax si stanno auto-estinguendo da soli...

Ciao

Lorenzo B.

MANIFESTAZIONE A FAVORE DEL DDL ZAN

Lettera 9

Caro Dago, per l'Economist l'Italia è "Il Paese dell'anno". Fosse passato il Ddl Zan saremmo stati anche "Il Paese dell'ano"!

R.P.M.

Lettera 10

Dagovski,

L’Economist ci incorona migliore paese del 2021. Nel 2020 era toccato al Malawi. Sono soddisfazioni.

Aigor

esame patente

Lettera 11

Caro Dago, da lunedì cambia l'esame per la patente. Oggi a Rai News 24 spiegavano quanti quiz bisognerà "indovinare". Speriamo che i neopatentati, quando si metteranno alla guida, non debbano "indovinare" anche qual è il freno e qual è l'acceleratore...

Leo Eredi

Lettera 12

conte babbo natale ansa 1

Con Babbo Natale ho imparato la lezione del Natale cristiano. Ieri in pullman, bloccato nel traffico natalizio di Roma, un bambino seduto sulle gambe della madre, le chiede da dove provenisse quel suono di campanelli, la madre sporgendosi dal finestrino, risponde che sono i campanelli delle bici di chi cerca di divincolarsi nel traffico; allora il bambino perplesso risponde: “E se sono i campanelli della slitta di Babbo Natale?”

babbo natale con la mascherina 4

Quel bambino, anche sul pullman seduto, aspetta la venuta di Babbo Natale, e questo lo rende sveglio e attento a tutto ciò che gli accade intorno. Noi invece, facciamo tanta difficoltà a credere nella venuta di un Dio, uomo figlio di un uomo, che accettiamo con sospetto e diffidenza il prossimo, anche se potrebbe essere proprio come lui, annunciato dai campanelli della bici.

Giovanni Negri da Brusciano

il piccolo eitan

Lettera 13

Caro Dago,

ecco il benvenuto al piccolo Eitan dallo stato Italiano: il TM di Milano ha stabilito che il piccolo avrà un tutore e non sarà la zia, ma un esterno, così sarà sottoposto al controllo dello stesso TM fino alla maggiore età... siamo un paese davvero strano, stretti tra i cattointegralisti che vieterebbero l'aborto e pro famiglia tradizionale e una certa ideologia di sinistra che abolirebbe la famiglia, tout court, da sostituire con allegre comunità, alla Hansel e Gretel per intenderci...

eitan

certo che la storia sta dimostrando la netta supremazia di questi secondi, Bibbiano non ha poi cambiato molto, la legge da troppo potere ai Tribunali dei Minori, e i magistrati dei TM si infilano nelle famiglie "normali" come quella di Eitan per eccesso di "conflittualità" (?) ... famiglie che non avrebbero affatto bisogno di tutela, senza però toccare sacche di degrado vero, come i campi Rom, dove i bambini vengono abusati e al meno indotti alla criminalità sin da piccoli nello squallore più totale... come è che quelli sono figli di un dio minore e non si toccano? forse per paura delle ritorsioni?

saluti

LB

Lettera 14

luca marinelli diabolik

I Manett Bros hanno scelto per la loro ultima pellicola Luca Marinelli nei panni di Diabolik. Il protagonista del cinecomic, con quel naso da cammello che si ritrova, potrebbe essere scambiato per Michael Imperioli, il Chris Moltisanti dei Sopranos in calzamaglia.

Impeto Grif

miriam leone luca marinelli diabolik

Lettera 15

Caro Dago, per fortuna dell'umanità quando è stata scoperta la penicillina non esistevano certi social, altrimenti nessuno si sarebbe vaccinato con una "muffa" e avremmo avuto decine di milioni di morti... e che dire della vaccinazione contro il vaiolo fatta all'aperto con un "pennino"?

Chissà se gli svalvolati di oggi ci pensano qualche volta....

BF

IBRA PAPA FRANCESCO 4

Lettera 16

Dago yakir,

ma cosa c’entra Ibrahimovic con il Papa? Non è che Francesco, in piena confusione teologica, lo abbia scambiato con il Signore, come spesso il blasfemo svedese ama definirsi?

Lehitraot

L’ebreo errante

pasquale tridico 2

Lettera 17

Caro Dago, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico: "Il sistema pensionistico in un Paese con 60 milioni di abitanti non si può reggere nel lungo periodo con 23 milioni di persone che lavorano". E per riequilibrare i conti si dà il reddito di cittadinanza a cani e porci?

Gildo Cervani

tampone cenone

Lettera 18

Caro Dago, Austria, cenone di Natale solo per gli immunizzati. L'aumento dei trigliceridi fa parte dello schema anti Covid?

Mario Canale

cenone natale