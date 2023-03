POSTA! - CARO DAGO, MOSCA: "LA GERMANIA È DIRETTAMENTE COINVOLTA NEL CONFLITTO". DUNQUE, LA RUSSIA E LA GERMANIA... LA POLONIA CHE SI AGITA... RICORDA QUALCOSA? - TEMPI DURI PER GLI INSEGNANTI! SE CERCHI DI SPIEGARE AGLI STUDENTI LE BELLEZZE DEL RINASCIMENTO VIENI ACCUSATO DI PORNOGRAFIA E LICENZIATO. SE NON PREMI CON UN VOTO IMMERITATO UNO STUDENTE IMPREPARATO I GENITORI VENGONO A MENARTI POI CI MERAVIGLIAMO CHE GLI STUDENTI ESCANO DA SCUOLA SENZA SAPER CAPIRE UN TESTO…

ARTEM USS

Lettera 1

Esimio Dago,

in attesa di estradizione, l'imprenditore russo Artem Uss è evaso dai domiciliari a Milano. Era troppo caro l'affitto?

Bobo

Lettera 2

Caro Dago, gli Usa sostengono un tribunale speciale per i crimini russi. Ecco, ci vorrebbe un tribunale speciale anche per i "giudici" francesi che non vogliono consegnarci ex terroristi condannati che si sono macchiati di gravi fatti di sangue.

pietrostefani e gli altri arrestati a parigi

Ranio

Lettera 3

Caro Dago, Biden: "Russia fa guerra ingiusta, noi baluardo della democrazia". Vada a dirlo alle donne afghane!

Kevin DiMaggio

Lettera 4

Caro Dago, capigruppo Pd alla Camera e al Senato: Schlein non cala la Braga e Boccia l'opposizione interna!

Gripp

Lettera 5

FRATELLY D'ITALIA - MEME BY CARLI

Caro Dago, migranti e posti di lavoro, non bastano gli ingressi. Il governo riapre le porte, ma è tensione con la Lega. Decine di migliaia di migranti a ciondolare per le nostre città, rompendo le palle davanti a supermercati, negozi e fermando la gente per strada per chiedere soldi e dobbiamo farne arrivare altri?

Arty

Lettera 6

Caro Dago, "The Guardian" , il più importante giornale inglese, pubblica le prove che John Edward Taylor, giornalista e commerciante di cotone che fondò il quotidiano nel 1821, «e almeno nove dei suoi undici finanziatori, adottarono pratiche schiaviste principalmente attraverso l’industria tessile». E allora basta aggiungere sotto alla testata la dicitura "giornale fondato da uno schiavista".

Nino

Igor Sechin di rosneft

Lettera 7

Caro Dago, la compagnia petrolifera russa Rosneft e la Indian Oil Company hanno firmato un accordo per "un aumento significativo" delle esportazioni di petrolio russo all'India. L'ultimo successo diplomatico dell'Occidente per fermare la guerra in Ucraina?

P.F.V.

Lettera 8

Caro Dago,

LA STRUTTURA DOVE ARTEM USS ERA AI DOMICILIARI

Tempi duri per gli insegnanti! Se cerchi di spiegare agli studenti le bellezze del Rinascimento vieni accusato di pornografia e licenziato. Se non premi con un voto immeritato uno studente impreparato i genitori ( portatori dell'ignoranza piu' cupa) vengono a menarti ,in classe mentre fai lezione puo' capitare che ti sparino in faccia per divertimento.... Poi ci meravigliamo che gli studenti escano da squola ( oppure adesso si scrive skuola?) senza saper capire un testo e incapaci di scrivere....

Gli insegnanti sono sottopagati e considerati dei falliti dalla maggior parte degli abbienti ,perche' dovrebbero preoccuparsi se i loro allievi saranno dei somari e il livello generale dell'educazione nel paese sta diventando quello delle favelas brasiliane?

Chiedo per un asino

DAVID DI MICHELANGELO PH MASSIMO SESTINI PER OGGI

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Caro Dago, la Cassazione francese conferma il rifiuto all'estradizione in Italia di 10 ex terroristi? Fosse successo ad Israele in breve tempo il Mossad "sistemerebbe" la cosa...

Gary Soneji

Lettera 10

La corte di Cassazione di Parigi nega l’estradizione di 10 ex terroristi italiani. Bene, bravo, bis. Anzi male, malissimo, qualcuno non apprezza a tal punto da giudicare i francesi paradossalmente peggio dei russi. Ma in Italia avrebbero scontato l'ergastolo, o come gli ex membri delle Br Patrizio Peci e Antonio Savasta, dopo pochi anni di carcere, avrebbero iniziato un percorso di reinserimento nella vita sociale grazie alla cosidetta "legge sui pentiti"?

EMMANUEL MACRON - LA STRATEGIA DELLA PENSIONE - BY EMILIANO CARLI

Questa legge,-che per quanto mi riguarda brilla per lacune e mette completamente a soqquadro la Giustizia, - che non è stata mai né cambiata né modificata (dagli affari penali e dalla politica), regolamenta benefici a iosa per terroristi e laidi pendagli da forca alla maniera degli aguzzini del piccolo Di Matteo e dei criminali che azionarono il telecomando della strage di Capaci. Quindi, per ritornare ai contorsionismi semantici filorussi che taluni, in errore, compiono: sono più maldestri gli ermellini francesi o quelli italiani?

Impeto Grif

Lettera 11

Dago colendissimo,

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

i francesi non hanno neanche più il senso del ridicolo. I comprovati terroristi italiani possono continuare a pascolare in Francia. Ne prendiamo atto e suggeriamo al sistema giudiziario italiano di adottare il “metodo francese”. Sarà d’uopo invitare i delinquenti in fuga dalla Francia a soggiornare nel paese della pizza e del mandolino oltre che del bunga bunga, assicurando loro lo status di perseguitati politici.

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Dago,

Il nuovo codice degli appalti e' un'altro superbonus 110%. Tra anni fioccheranno le truffe e gli illeciti. Senza controlli, l'italico genio si sbizzarrira' in fantasia su come lucrare. Altro che sveltire la burocrazia, la lezione non e' proprio servita!.

MP

CARICATURA DI ELLY SCHLEIN DISEGNATA DA FRANCESCO FEDERIGHI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Lettera 13

Caro Dago, la segretaria multigender Schlein aveva dichiarato "discontinuità con il passato" e per dimostrare coerenza ha nominato capigruppo alle camere persone di sua fiducia, come hanno fatto in precedenza Letta, Zingaretti, Renzi e gli altri. Quindi ora ci sarà una unanimità di facciata e riunioni riservate delle varie correnti del partito cui seguiranno i vari distinguo sulla agenda della segretaria per logorarla, come da copione consolidato. Personalmente pensavo che la Schlein non avrebbe mangiato il panettone, a giudicare dai primi passi è anche difficile pensare che mangi il cocomero...

FB

Lettera 14

caro Dago

la direttiva UE "case green" nel caso imponesse oneri insostenibili a carico dei proprietari, e che limitasse di godere (affitto) o di disporre (vendere) i fabbricati o ne distruggesse il valore, danneggiando anche le banche mutuanti, sarebbe palesemente contro la Costituzione per violazione art. 42 (tutela proprietà privata) e art. 47 (tutela risparmio e dell'acquisto dell'abitazione).

CHIARA BRAGA 2

Non siamo una ZTL per super ricchi, altrimenti quelli che diventeranno "senzatetto" faranno le migrazioni al contrario (così i barconi al ritorno saranno pieni di europei in fuga).

Lorenzo B.

Lettera 15

Caro Dago, Russia: "La Germania è direttamente coinvolta nel conflitto". Dunque, la Russia e la Germania... la Polonia che si agita... Ricorda qualcosa???

Tom Schusterstich

Lettera 16

Caro Dago, raddoppio del Traforo del Monte Bianco, "No del governo francese". Forse perché Macron è già stato abbondantemente traforato da tutti dopo la riforma delle pensioni?

GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN

J.N.

Lettera 17

Caro Dago, Pnrr, Bruxelles ha preso di mira il finanziamento per la costruzione di due nuovi stadi, a Firenze e Venezia. A entrambi mancherebbero due requisiti essenziali per le opere finanziabili dal Pnrr: la finalità sociale e (nel caso di Venezia) la collocazione in aree urbane. Ma ci siamo bevuti il cervello? Invece che ospedali e acquedotti costruiamo stadi che non servono a un cazzo se non ad arricchire alcuni cretini che corrono dietro a un pallone? Fanno bene a non darci i soldi!

M.H.

Lettera 18

Caro Dago, scrivi abbastanza spesso "a Bruxelles si tratta con la vaselina, non col pugno sul tavolo". Forse vuoi dire che a Bruxelles all'Italia lo mettono sempre nel culo e basta ?

Così anche tanto per capire quanto ci conviene di restarci, tra migranti, cappi al collo economici, dirigismo politico e "investimenti" esteri vari.

matteo salvini giorgia meloni matteo piantedosi 3

In fondo, che offrire soldi a noi in cambio di lavori rapidi era diciamo così "pleonastico", lo sapeva benissimo anche il mio gatto. A Draghi e ai suoi sostenitori (quasi tutto il Paese) era sfuggito ?

Cincinnato 1945

Lettera 19

Caro Dago, figli delle coppie gay, i sindaci Pd chiedono un "incontro urgente con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi". Ma questi vivono fuori dalla realtà! Urgenze sono i 10 milioni di Italiani che vivono in povertà, e magari sotto sfratto, e l'invasione dei migranti. Non le ricche coppie arcobaleno radical chic che vogliono affittare un utero per avere il loro bambolotto.

F.T.

tavolini all'aperto.

Lettera 20

A proposito di prese per il culo dei commercianti come la mettiamo con i bar e ristoranti di 50/60 mq, cucina compresa, che riempiono con 30/40 tavoli piazze di grande pregio "aggratis": Il covid meglio della manna.

Piazze deliziose con soldi pubblici trasformate in suk recintati, ormai di fatto proprietà private.

Nuovi balneari crescono (nessuno li schioderà più) e il PD parla di patrimoniali che pagheranno solo i dipendenti che hanno l'appartamentino di vacanza