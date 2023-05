POSTA! - CARO DAGO, NUOVO BLITZ DEGLI AMBIENTALISTI DI ULTIMA GENERAZIONE. UN GRUPPO SI È RADUNATO DAVANTI AL SENATO E DUE DI LORO SI SONO COSPARSI DI FANGO. ECCO, FINALMENTE SI STANNO CIVILIZZANDO. LE COSE LE BUTTINO ADDOSSO A SE STESSI, NON SU MONUMENTI E OPERE D'ARTE. BENE ANCHE SE VOGLIONO INSCENARE UNA RAPPRESENTAZIONE PER DENUNCIARE CHE VIVIAMO IN UN MONDO DI M…”

Riceviamo e pubblichiamo:

MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 4

Lettera 1

Caro Dago, Terzo Polo, Renzi a Calenda: "Serve un chiarimento definitivo". Quindi Polizia in tenuta antisommossa?

Arty

Lettera 2

Caro Dago, al G7 di Hiroshima, la nostra premier mano nella mano con Joe Biden: Prosciutto e Meloni. E pensare che io l'avevo votata perché la mano - metaforicamente - gliela lasciasse stampata sulla guancia...

P.T.

Lettera 3

maltempo in emilia romagna 13

Caro Dago, nei talk show che in questi giorni si occupano dell'alluvione in Emilia-Romagna, spesso si sente incredibilmente chiedere: è colpa dell'uomo a dei cambiamenti climatici? Dopi che da anni ripetono che il cambiamento climatico è causato dall'uomo...

Pop Cop

Lettera 4

Caro Dago, all'ultimo G7 Biden ha preso per mano la Meloni. Le istruzioni sui promemoria, di cui l'arzillo rimbambito è sempre ben fornito, erano: prendi per mano l'unica donna e sorridi?

Yu.Key

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

Lettera 5

Caro Dago, Ue: "Dati 10 miliardi di aiuti militari a Kiev". Che schifo, dai... Cosa c'entriamo noi con Zelensky? A noi interessa che l'Emilia

Romagna si rimetta in piedi!

E.S.

Lettera 6

Caro Dago Ucraina, adesso Mandala pure i caccia f16 Siccome, ahinoi, la coalizione è più o meno la stessa che è andata a fare la guerra in Afghanistan, teniamo che alla fine il risultato sarà il medesimo.

Ricky

attivisti di ultima generazione fuori dal senato 3

Lettera 7

Caro Dago, nuovo blitz degli ambientalisti di Ultima generazione. Un gruppo si è radunato davanti al Senato e due di loro si sono cosparsi di fango. Ecco, finalmente si stanno civilizzando. Le cose le buttino addosso a se stessi, non su monumenti e opere d'arte. Bene anche se vogliono inscenare una rappresentazione per denunciare che viviamo in un mondo di "m."!

Max

Lettera 8

attivisti di ultima generazione fuori dal senato 2

Caro Dago, Strage di Capaci, Meloni: "Lottare contro la mafia con impegno instancabile". Come no. Con la rapidità con cui si è catturato Matteo Messina Denaro...

Pino Valle

Lettera 9

Caro Dago, gli eco vandali di Ultima generazione sono sono proprio dei cretini. Vorrei vedere se qualcuno andasse a imbrattare le case dove vivono o le auto (elettriche?) con cui si spostano o a fermare i loro genitori e parenti mentre vanno al lavoro, se continuerebbero a esprimersi con la spocchia arrogante che li caratterizza.

Ice Nine

FABIO FAZIO LUCIANA LITTIZZETTO

Lettera 10

Dago-Lux (...e non : “Lacs”...)

non per fare la solita lagna sugli inglesismi ma ho casualmente notato su RaiPlay (...e già cominciamo bene...) che la nostra emittente nazionale non lesina l’uso della lingua straniera per i nomi dei canali, delle testate e per i titoli di molti dei suoi programmi.

Eccone alcuni. RaiNews 24 (Rai Notizie 24 no???!) Rai 5 Classic (che ci voleva a mettere una “a” ?) Rai Movie (Rai Cinema’’). E alcuni titoli di programmi , fermo restando logicamente quelle acquistati all’estero, ma questi di seguito sono comunque alcuni titoli di tutte produzioni nostrane: Save the date...Art Night...Art Rider...Immersive World...Evolution...

Your sincerely

Mauri

Lettera 11

alessandro manzoni

Caro Dago, per certificare la situazione drammatica della sanità pubblica non bastano i pronto soccorso ingolfati, la carenza di posti letto, ritardi delle operazioni di oncologia e per le visite specialistiche.

C'è un indicatore insospettato ed è la difficoltà di contattare gli ospedali per prenotare una visita a pagamento! Telefonate che cadono dopo lunghe attese, medici che non hanno dato la loro disponibilità o che dirottano il paziente in altre strutture dove svolgono la loro attività, ovviamente sempre a pagamento, oggi ho avuto la disponibilità per ottobre, un poveretto che non può pagare?

FB

Lettera 12

Caro Dago, la Littizzetto e Fazio, sembrano la caricatura di Ronaldo, che andando in Arabia Saudita dove guadagnerà una vagonata di milioni, viene "compatito" per il caldo che può soffrire! Stessa cosa per i due compari che andranno a guadagnare un pacco di milioni e si atteggiano a vittime. La cosa singolare è che ci sono utili idioti che li

spallegiano...

FB

Lettera 13

JET F16

Caro Dago, tra covid, guerre, terremoti ed alluvioni grande spazio mediatico/televisivo ai numerosi ordinari di flatulenze applicate alle sedie.

Dopo il Dante che votava PD di qualche tempo fa, ieri è stato piegato anche il Manzoni ai voleri della politica ambiental/facinorosa, dimenticando la sua definizione di Patria: "una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor".

Come si vede bene, una condanna a morte preventiva per il calderone europeo, che è stata significativamente ignorata. C'è da tremare a pensare cosa viene insegnato oggi nelle "squole".

Cincinnato 1945

Lettera 14

Caro Dago, il segretario dell'aeronautica Usa Frank Kendall: "Ci vorranno "diversi mesi, nella migliore delle ipotesi, per portare i caccia F-16 in Ucraina".

lauren sanchez jeff bezos 5

Perché gli Usa hanno atteso tanto per dare a Zelensky gli aerei che chiede da tempo? Semplice. Stavolta Biden è stato in gamba. Ha calcolato quanto serve a Putin per finire l'operazione militare speciale e ha deciso di promettere di mandare gli F-16 poco dopo quella data. Così almeno l'Ucraina sarà persa ma senza far abbatere dai russi tutta una serie di costosi jet.

S.L.

Lettera 15

Caro Dago, Jeff Bezos ha ufficializzato il fidanzamento con Lauren Sanchez. Ora dobbiamo aspettarci che lei ufficializzi quello con 200 miliardi di dollari?

Ice Nine

Lettera 16

Caro Dago,

Secondo Freud,passato alla storia come il "padre della psicanalisi",le donne proverebbero nei confronti degli uomini "l'invidia del pene".

Se fosse vivo e vedesse le moltitudini di energumeni che vogliono entrare nei bagni femminili e gareggiare con atlete donne ,strillando che anche loro possono rimanere incinti e hanno le mestruazioni, dovrebbe riscrivere i suoi libri e teorizzare

"l'invidia della frittola".

Giovanna Caruso

Lettera 17

JET F16 2

Si fanno girare ancor di più le eliche alla gente dichiarando “ecco se avessimo speso 10 negli ultimi 20 anni ma ora dovremo spendere 100” (altre tasse e tagli)...e anzi si mettono in sovraimpressione IBAN per la “gara della solidarietà”..mentre in galera non ci va nessuno, ma proprio nessuno !

Quanto durerà questa storia? Per sempre, siamo fatti così, chiagni e fotti. E ora arriva questo signore e si ritiene deluso da chi fa girare i numeri, paga stipendi a lavoratori, consegna uno show a chi paga un biglietto ma non ha “devoluto” l’incasso??

Fermate il mondo, voglio scendere!

Tuo Mullah