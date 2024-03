POSTA! - CARO DAGO, PAR DI CAPIRE CHE LA CIA HA TUTTE LE INFORMAZIONI GIUSTE IN ANTICIPO: L'INVASIONE IN UCRAINA DELLA RUSSIA, L'ATTENTATO A MOSCA... PECCATO CHE BIDEN SIA COSÌ RIMBAMBITO CHE NONOSTANTE TUTTE QUESTE INFORMAZIONI NON RIESCE A FARE NULLA - LA POVERTÀ AUMENTA IN ITALIA: NONOSTANTE I PROCLAMI, SEGUITI DAI BONUS, DALLE POLITICHE DI AIUTO E DA TUTTE LE RISORSE PUBBLICHE STANZIATE...

POVERTA' IN ITALIA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dago,

La povertà aumenta in Italia. Nonostante i proclami, seguiti dai bonus, dalle politiche di aiuto e da tutte le risorse pubbliche stanziate. È evidente che quello che serve realmente non viene fatto. Forse conviene a molti.

MP

Lettera 2

JUAN JESUS E FRANCESCO ACERBI

Caro Dago, il giudice sportivo della serie A ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di prove. Finalmente un po' di buon senso!

B.T.

Lettera 3

Caro Dago, Acerbi assolto per offesa a Juan Jesus, non c'è prova su insulto razzista. Speriamo lo contro quereli per diffamazione: a certa gente è necessario insegnare come si sta al mondo.

P.T.

Lettera 4

enrico berlinguer

Caro Dago, Bari, Enrico Berlinguer si rivolterebbe nella tomba se vedesse un sindaco di sinistra, fotografato coi parenti di un boss mafioso, che rimane attaccato alla poltrona. Decaro go home! Che fine ha fatto la "questione morale" ai tempi della segretaria Pd dai capelli unti?

F.G.

Lettera 5

Caro Dago ,

La commissione valutatrice del "Premio Italia umorismo 2024" ha stabilito che la frase più comica del 2023 è la seguente: "lega per Salvini premier "

Marco di Gessate

Lettera 6

JOHN KIRBY

Caro Dago, il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby: "L'astensione degli Stati Uniti al voto della risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza non cambia la nostra politica". Vero. Cambia quella di Hamas che dopo il "sostegno" di Guterres percepisce una "non ostilità" da parte di Biden che ha fatto una giravolta in vista delle presidenziali nel timore di perdere voti tra i suoi.

Tas

Lettera 7

emmanuel macron fa boxe

Caro Dago, strage Mosca, Macron: "Ai servizi russi abbiamo proposto più cooperazione". Massì, siamo tutti una grande famiglia! Sull'Ucraina abbiamo scherzato...

Theo

Lettera 8

Caro Dago, insomma, par di capire che la Cia ha tutte le informazioni giuste in anticipo: l'invasione in Ucraina della Russia, l'attentato a Mosca... Peccato che Biden sia così rimbambito che nonostante tutte queste informazioni non riesce a fare nulla: subisce costantemente l'azione di Putin. È sempre ad inseguire e tamponare.

Nino

Lettera 9

michele emiliano e antonio decaro

Caro Dago

non è strano tanto quello che ha detto Michele Emiliano in piazza a Bari, quanto il fatto che sia governatore della Puglia.

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Caro Dago, il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte in seguito all'urto con una nave cargo. Un mezzo di trasporto che abbatte una infrastruttura... Isis?

SdA

FRANCESCO ACERBI

JUAN JESUS E FRANCESCO ACERBI