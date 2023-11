POSTA! - CARO DAGO, IL PREMIERATO? E SE INVECE DI CAMBIARE MAGGIORANZA IL PREMIER ELETTO, UNA VOLTA INSEDIATOSI, CAMBIA IL PROGRAMMA PASSANDO DA "BLOCCO NAVALE" AD "ACCOGLIENZA DIFFUSA"? È ANCHE QUESTO UN RIBALTONE OTTENUTO MEDIANTE UN ARTIFICIO DIVERSO DAL CAMBIO DI MAGGIORANZA... QUINDI LA NUOVA RIFORMA NON TUTELA LA SCELTA DEGLI ELETTORI MA TUTELA SOLO L'ELETTO, AFFINCHÉ NON PERDA LA POLTRONA…

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

Lettera 1

Caro Dago, Sinistra Italiana e Verdi correranno uniti alle prossime elezioni europee, chissà se riusciranno a fare eleggere qualche simil-Soumahoro?

FB

Lettera 2

Caro Dago,

se Papa Francesco ha solo il raffreddore come ci fanno sapere, avrebbe dovuto leggere il discorso consegnato ai rabbini, poiché se dovesse proseguire nei suoi incontri programmati sarebbe un affronto verso i rabbini e tutto il mondo ebraico.

Annibale Antonelli

PAPA FRANCESCO

Lettera 3

Caro Dago, Onu, agenzie chiedono cessate il fuoco immediato a Gaza. Se fosse una partita di calcio questi signori starebbero seduti sulla panchina di Hamas...

Mark Kogan

Lettera 4

Caro Dago, Gaza, Blinken: "Lavoriamo su tutti i fronti per pause umanitarie". E Hamas quali "pause umanitarie" avrebbe fatto durante l'attacco del 7 ottobre?

Theo

Lettera 5

ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU

Caro Dago,

il figlio di Tajani, e la figlia di Giorgetti, assunti da Gravina in Federcalcio. Rimembro ancora Leo Longanesi: «Sulla bandiera italiana dovrebbe essere impresso il motto: TENGO FAMIGLIA».

PS. Intanto in Sicilia, il direttore dei forestali va in pensione e il figlio vince il concorso per le nuove assunzioni.

L’elettore triste

Lettera 6

Caro Dago, Von der Leyen: "Hamas a Gaza usa i civili come scudi umani". Dovrebbe usarli come lanciamissili?

E.Moro

Lettera 7

PADRI E FIGLI - PARENTOPOLI - POSTER BY MACONDO

Caro Dago, la sede dell'Università l'Orientale di Napoli è stata occupata da un gruppo di studenti che hanno esposto uno striscione a sostegno della Palestina. In un lungo comunicato gli studenti annunciano una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede dell'Ateneo per spiegare i motivi dell'occupazione: "Non vogliamo studiare in un'università che si rende complice di ciò che sta facendo un governo coloniale e criminale come quello israeliano".

Ad occhio e croce nessun giornalista dovrebbe essere così stupido da presentarsi per ascoltare i loro deliri: rischierebbe di sembrare più stupido di questi bamboccioni!

corrado augias

Bug

Lettera 9

Caro Dago dai rumori sembrerebbe che Papa Bergoglio voglia cambiare le regole del Conclave introducendo un sistema di votazione misto allargato tipo...Primarie del PD.....

Amandolfo

Lettera 10

Caro Dago, Corrado Augias lascia la Rai. Nostalgia per quella berlusconiana?

Tuco

Lettera 11

IL VIDEO MESSAGGIO DI ISMAIL HANIYEH - LEADER DI HAMAS

Caro Dago, Tajani: "Troppe vittime civili, serve una tregua umanitaria". Ne parla come se fosse un problema statistico. Troppi morti in 30 giorni, ma se spalmati su 40, di cui 10 di "pausa pranzo", si rientrerebbe nei canoni della guerra umanitaria and politically correct?

Greg

Lettera 12

Caro Dago, Israele: "Hamas usa ospedali come scudo attività militari". E quindi, come chiaramente annunciato dal leader Ismail Haniyeh, viene mantenuto quanto promesso: "Hamas ha bisogno del sangue dei palestinesi". L'Onu, nella persona del segretario generale Guterres, non sente il bisogno di dire qualcosa?

Dario Tigor

Lettera 13

Ebrahim Raisi antonio guterres

Dagonzo

Per i conti pubblici non c'è bisogno di avvertire nessuno testa di vitello.

Hober Mallow

Lettera 14

Caro Dago, il Premierato? E se invece di cambiare maggioranza il Premier eletto, una volta insediatosi, cambia il programma passando da "blocco navale" ad "accoglienza diffusa"? È anche questo un ribaltone ottenuto mediante un artificio diverso dal cambio di maggioranza... Quindi la nuova riforma non tutela la scelta degli elettori - che selezionano sulla base del programma non della persona - ma tutela solo l'eletto affinché non perda la poltrona.

Lino

Lettera 15

Caro Dago, anche Corrado Augias si "autocaccia" dalla RAI, peccato perché è un giovane molto preparato e mancherà al pubblico della TV pubblica!

EUGENIO GIANI MEME

FB

Lettera 16

Gentile Dago , improvvisamente gli israeliani sanno tutto dopo un mese trovano covi esattamente, per due anni non si sono accorti di niente, è possibile ? Il problema è che l' unico modo per unirli è prendersela coi Palestinesi e non con i terroristi di Hamas che soggiogano tutti i palestinesi , nutrendosi del fatto che l' odio verso gli Israeliani è alimentato da bombardamenti a tappeto con perdite di mamme padri, fratelli che creano ai sopravvissuti desiderio di vendetta . Quindi se Israele non cambia strategia aiutando i Palestinesi veri questo macello non finirà mai.

Alla prossima.

Alberto Gentile

Lettera 17

corrado augias 77

Caro Dago, in Toscana un'alluvione griffato Pd. Cianciano tanto di "cambiamenti climatici" e poi non fanno nemmeno i canali e le vasche di sfogo per l'acqua che limiterebbero i danni della piena dei fiumi. Zero in tutela ambientale!

Nino

Lettera 18

Caro Dago, Zelensky: "Non sono pronto a parlare con la Russia". Prima vuole diplomarsi all'Actors Studio?

John Reese