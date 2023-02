POSTA! - CARO DAGO, PER LA PRESENZA DI ZELENSKY A SANREMO SI È PASSATI DA: UN INTERVENTO FILMATO, POI UNA LETTERA, POI UN WHATSAPP, POI UN SMS. MA SENZA TESTO. SOLO UN EMOTICON - SANREMO, NIENTE COLLEGAMENTO VIDEO MA SOLO UN MESSAGGIO SCRITTO. PERCHÉ SE CHIARA FERRAGNI... ZELENSKY FA ROGNA?

ZELENSKY A SANREMO VIGNETTA BY GIANNELLI

Lettera 1

Caro Dago

per la presenza di Zelensky a Sanremo si è passati da: un intervento filmato, poi una lettera, poi un Whatsapp, poi un sms. Ma senza testo. Solo un emoticon.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, Parigi, estradizione in Italia ex terroristi: sentenza il 28/3. Il Pd prepari i pulman che potrebbe essere necessaria una nuova gitarella nelle carceri!

Martino Capicchioni

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Attenzione speciale a Bakhmut". Davvero? Ormai tutti erano convinti che fosse in estasi per il voler essere "puttana" di Elodie a Sanremo!

Bibi

massimo giannini a in onda 1

Lettera 4

Caro Dago, direttore della Stampa Massimo Giannini: "Con temerario sprezzo del ridicolo, il sottosegretario Fazzolari 'spara' letteralmente la palla in tribuna, per smentire ciò che non è smentibile, cioè la sua idea di portare nelle scuole corsi di tiro a segno con le armi''.

Come no. E dopo il ritorno nel Pd, Massimo D'Alema darà una mano per insegnare agli studenti come si confezionano le molotov...

Furio Panetta

Lettera 5

Caro DagoSpecchio,

elodie 2

quelli del PD stanno organizzando una visita in carcere a Messina Denaro ma, siccome sono molto attenti ai temi che riguardano l'evasione fiscale, prima gli chiederanno di assumere l'identità di Matteo Messima Pos.

Mikkke

Lettera 6

Mio caro Dago,

i fans di Bruce Springsteen in rivolta: "Ci avete gettato in pasto ai lupi!" Qualcuno chiami la Von der Leyen!

Saluti

C.G.

Lettera 7

Caro Dago, puntuale come i "carri" a Viareggio, arriva a Sanremo Benigni, che con una sola presenza di qualche minuto salva il fatturato annuo della sua ditta...e aumenta quello di Caschetto!

FB

MEME MATTEO MESSINA DENARO

Lettera 8

Caro Dago, lettera dei governi di Danimarca, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Grecia, Malta e Austria ai presidenti di Commissione e Consiglio Ue alla vigilia del consiglio straordinario: "Per quanto riguarda i migranti, l'attuale sistema di asilo è rotto e avvantaggia soprattutto i cinici trafficanti di esseri umani che approfittano della sfortuna di donne, uomini e bambini.

Riteniamo sia giunto il momento di una risposta innovativa, aperta ed efficace, incentrata sulla rimozione degli incentivi a intraprendere viaggi pericolosi verso l'Europa e sulla rottura decisiva del modello di business delle reti criminali di contrabbando". Ohibò, come mai non c'è anche la firma dell'Italia? La Meloni ha svoltato per la "redistribuzione" anziché per farli restare a casa loro, come lascia inequivocabilmente trasparire la lettera degli 8 Paesi?

mark rutte mangia un gelato a roma 5

Gian Morassi

Lettera 9

Caro Dago, migranti ed economia, il premier olandese Mark Rutte sente la Meloni: "Lavoriamo insieme". Per far restare i clandestini in Italia?

Tony Gal

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, scandalo corruzione, costretto a lasciare anche il ministro della Difesa, Oleksi Reznikov. Ma l'Occidente è governato da una compagnia di idioti? Mandiamo soldi ad un governo di corrotti che li utilizza per i comodi propri, anziché per difendersi dai russi, come ampiamente dimostrato dai risultati?

MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI

Mario Canale

Lettera 11

Lettera 12

A proposito dell'articolo di Repubblica "Quando Delmastro indossava la T-hirt della banda

nazi-rock che elogiava "il capitano" Priebke" un semplice commento:

erich priebke

Certo è che, dopo 80 anni dacchè mio padre tornò dalle vergognose guerre di pseudo conquista africane del fascismo da macchietta, morendo ben presto a causa dei pesanti scompensi nel corpo causati da 10 anni di quelle guerre, arrivare io oggi ad essere governato da un degno emulo di quelle idee malsane,comuni a nazismo e fascismo, questo signor Andrea Delmastro,che certamente non ha esperienza diretta sulla propria pelle nè idea alcuna di tutti gli obbrobri e dolori che il fascismo ha cagionato in milioni di italiani e loro famiglie, è l'apoteosi della bruttura e il punto di arrivo dell'incultura che mai avrei voluto vedere nel corso della mia vita in un paese come l'Italia in cui vige una democrazia quasi compiuta, con cui questo signore certamente ha molto poco a che vedere, da quanto leggo e vedo nelle foto!

SERRACCHIANI VERINI ORLANDO VISITANO COSPITO IN CARCERE

Carlo Ippolito

Lettera 13

Caro Dago, Sanremo, niente collegamento video ma solo un messaggio scritto. Perché se Chiara Ferragni... Zelensky fa rogna?

Lucio Breve

Lettera 14

Caro Dago,

una curiosità a proposito del caso Cospito.

Giovanni Donzelli ha detto in parlamento delle verità, non contestate da nessuno, e rischia di finire indagato.

DONZELLI PINOCCHIO E DELMASTRO GEPPETTO - MEME BY EMILIANO CARLI

Debora Serracchiani, sempre in parlamento, ha raccontato delle frottole quando ha sostenuto che il PD non abbia mai chiesto la revoca del 41-bis per il caso di Alfredo Cospito mentre è risaputo che Orlando e Provenzano avevano chiesto la revoca in discorso.

La morale della favola? Nel nostro parlamento se qualcuno dice la verità rischia di essere oggetto di indagini ma le frottole si possono raccontare tranquillamente senza correre rischio alcuno.

Pietro Volpi

Lettera 15

Dagovski,

Festiva-lunare.

Nessun artista ucraino, pippone di Amadeus-Non-Mozart.

DELMASTRO E DONZELLI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY EMILIANO CARLI

Aigor

Lettera 16

caro dago, invece di fare la fatica di copiaincollare le cazzate che ogni giorno repubblica si inventa contro il governo di centrodestra, fai prima tutte le mattine a ripostare "il governo meloni è una merda. firmato repubblica", tanto il senso è quello e ti risparmi la figuraccia di ripostare la puttanata quotidiana di repubblica. Baci

ELODIE - PURPLE IN THE SKY GIOVANNI DONZELLI

GUIDO CROSETTO E GIOVANNI DONZELLI